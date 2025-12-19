北卡羅來納州小型飛機墜毀 傳奇車手Greg Biffle一家罹難 曾於NASCAR三大系列賽稱冠｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】美國北卡羅來納州斯泰茨鎮（Statesville）地區機場周四（18 日）發生小型飛機墜毀事故，機上7人全部罹難。美國全國運動汽車競賽協會（NASCAR）證實，遇難者包括傳奇車手Greg Biffle及其家人。

機上 7 人罹難包括Greg Biffle一家四口

事發於當地時間約上午10時許，當地警方表示，一架小型商務噴射機Cessna C550原定飛往佛羅里達州，惟起飛後不久折返，嘗試降落時撞擊地面，隨即引發猛烈火勢，機身被火焰吞噬。

警方指，地面人員確認Greg Biffle在登機名單中，相信他和家人當時在飛機上。NASCAR發聲明指，Greg Biffle與妻子Cristina、14歲女兒Emma及5歲兒子Ryder同機遇難，另有3名乘客喪生。賽車運動 YouTuber Garrett Mitchell 其後亦在 FB 表示，當時 Biffle 和家人正在前來與他相聚。

NASCAR三大賽事系列贏50多場

根據飛航紀錄，失事的飛機登記於Greg Biffle經營的公司名下。斯泰茨鎮地區機場位於夏洛特（Charlotte）以北約 45 分鐘車程，聯邦航空管理局（FAA）表示將調查事故。

55歲的Greg Biffle 出身華盛頓州，成為職業賽車手約20年，曾在NASCAR三大賽事系列中贏得50多場勝利，包括19次最高級別NASCAR盃系列賽（Cup Series），2000年奪得卡車系列賽（Trucks Series）年度總冠軍，2002年拿下Xfinity系列賽（Xfinity Series）冠軍。他於2023年入選NASCAR「75位最偉大車手」。

颶風海倫期間協助營救受困居民

NASCAR及其長期效力車隊RFK Racing均發聲明致哀，NASCAR形容比夫爾不僅是冠軍車手，還是NASCAR大家庭中備受愛戴的一員，是強大的競爭對手，也是許多人的摯友。

Greg Biffle退休後成為一名飛行員，2024年颶風海倫（Helene）襲擊北卡羅來納州西部，他駕駛自己的私人直升機，執行數百次救援和物資運送任務，營救受困居民，2024年獲國家賽車記者協會 NMPA Myers Brothers Award。北卡羅來納州州長Josh Stein在社交平台發文，形容事件「令人心碎」。

來源：BBC