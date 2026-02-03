Grok「除衫」爭議未停：實測指 AI 仍可生成男性暴露改圖，X 限制被指形同虛設？

在多個地區遭遇大炎上後，xAI 號稱為 Grok 添加了「技術措施」阻止 AI 性化改圖，但結果似乎非常有限。The Verge 男記者實測上載多張全身著衫相片後，Grok 仍會按提示生成更暴露嘅內衣／比堅尼等改圖，且機械人「很少拒絕」相關要求。報道亦指，同樣測試女性相片時，部分要求反而被 Grok 直接拒絕，顯示限制可能出現「性別不一致」嘅漏洞。​

入口唔止一個：App、X 內、獨立網站都做到

報道指同類改圖能力不只存在於 Grok App，亦可透過 X 內嘅 Grok 聊天介面使用。甚至獨立網站亦能操作，當中一度毋須帳戶都可改圖，令濫用門檻進一步降低。The Verge 同時指出，部分最直接要求全裸嘅提示會被拒絕，但只要用較「迂迴」或創意字眼，仍可能繞過遮罩或審查。​

限制只擋到表面

X 曾在 1 月表示已加入技術保障，限制 Grok 把真人相片改成比堅尼等暴露衣著。官方稱相關限制適用於所有用家，同時亦提到在部分「屬違法地區」會以地區封鎖阻止生成相關影像。但 The Verge 測試結果顯示，限制似乎只在部分場景生效。其他入口仍可生成具性暗示影像，令外界質疑措施「補得唔完整」。

Deepfake 影像引爆全球監管關注

今次爭議源於早前 Grok 被發現於短時間內生成大量性化影像，當中包括非自願性 Deepfake 以及涉及兒童嘅敏感內容，並引來加州及歐洲方面調查。X 曾因此事在印尼及馬來西亞被禁（印尼其後解除禁令），反映事件已不只係「產品功能問題」，而係牽涉平台責任同合規風險。​

The Verge 指出，就算平台聲稱已「加欄杆」，只要仍可被提示詞繞過，就代表風險仍然存在。尤其當功能仍可在多個入口使用時，擴散速度會更快。而 X 公布嘅政策更新與實際可行性之間嘅落差，亦會令監管機構更傾向要求更明確、更可驗證嘅安全機制。

