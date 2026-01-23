Grok 僅 11 日便生成 300 萬性化影像，涉及兒童影像約 2.3 萬張，Apple、Google 仲未下架？

英國非牟利組織反數字仇恨中心（Center for Countering Digital Hate）發表研究，估算 Grok 喺 11 日內生成約 300 萬張性化影像，當中約 2.3 萬張涉及兒童。​換算落嚟，研究估計平台平均每分鐘生成約 190 張性化影像；而涉及兒童嘅內容，約每 41 秒就出現 1 張。​

該組織定義嘅性化影像包括：寫實風格人物處於性姿勢 / 情境、穿內衣或泳裝等暴露服飾，或出現性體液等畫面。

研究方法：由樣本推算全量

研究以 2025 年 12月 29 日至 2026 年 1月 9 日期間，隨機抽取 2 萬張 Grok 影像作樣本，再按同期平台內估計總量（約 460 萬張）作推算。​資料提到，研究未分析提示詞，因此無法區分影像係由改圖產生、定係純文字生成，同時亦無法判斷當事人有無同意、或原圖本身是否已屬性化內容。​

多個婦女團體曾公開促請 Apple 同 Google 採取行動，但截至目前，兩間公司未有公開回應。

平台反應：X 收緊，但 Grok App 仍被指有漏洞

性化影像泛濫導致大炎上後，X / xAI 最終收緊限制，採取措施包括把 Grok「編輯既有圖片」能力限制到付費牆後、針對「數碼脫衣」類改圖添加限制等。但是調整主要發生喺 X 平台層面，獨立 Grok App 仍被指可繼續生成相關影像，引發「點解應用商店仍未下架」嘅爭議。多個婦女團體曾公開促請 Apple 同 Google 採取行動，但截至目前，兩間公司未有公開回應。

研究還指出，樣本內被識別為兒童性化影像嘅內容之中，截至 1 月 15 日仍有約 29% 可喺 X 上被公開瀏覽。​即使部分貼文被移除，對應影像仍可透過直接 URL 存取，令「刪帖 ≠ 刪檔」問題再被放大。

