Grok 被用作生成不雅內容 私隱署正聯絡相關機構 強調不當使用 AI 或違例｜Yahoo

AI 聊天機械人 Grok 近日因生成不雅內容陷爭議。私隱專員公署關注事件，提醒市民安全使用 AI。( Photo by Anna Barclay/Getty Images )

【Yahoo 新聞報道】人工智能 AI 成為現今常用工具，但有關技術可能被用作不當用途。私隱專員公署關注 AI 聊天機械人 Grok 被用作生成不雅內容，稱正主動聯絡相關機構了解情況。

私隱專員公署表示，留意到 AI 聊天機械人 Grok 可被用作生成不雅或惡意照片及影片，指事件已在多個司法管轄區引起關注，私隱專員公署亦關注事件，並正主動聯絡相關機構了解情況。

私隱專員公署提醒市民，若向 AI 聊天機械人提供個人資料生成 AI 內容，均須遵從《私隱條例》及相關保障資料原則的規定。公署指出，不當或惡意使用 AI 聊天機械人生成不雅或惡意照片或影片，可能違反《私隱條例》的規定，甚至干犯其他刑事罪行。

為保障個人資料私隱，公署提醒市民不要輕易與 AI 聊天機械人分享自己及他人的個人資料，若需要使用他人的個人資料生成AI內容，應先取得他人明確及自願的同意。公署並強調切勿利用AI聊天機械人生成非法內容，例如兒童色情影像。若涉及製作或發布兒童色情物品，可能違反《防止兒童色情物品條例》。

英通訊局展開調查

富商馬斯克旗下社交平台 X 內的人工智能聊天機械人 Grok，近日因生成不雅內容陷爭議。英國通訊管理局周一宣布，根據《網絡安全法》對 Grok 展開調查。英國當局稱，Grok 被用於生成和分享非法及未經同意的照片，以及涉及兒童的不雅物料，令人深感擔憂，不排除在最嚴重情況下封鎖 X。