Grok 2.5 正式開源，Grok 3 還要再等半年

xAI 發布 Grok 4：多代理、支援編程、更富情感的自然語音

xAI 今日正式宣布，推出了一段時間的 Grok 2.5 模型已在 Hugging Face 平台開源。「xAI 去年最好的模型 Grok 2.5 現在已經正式開源。」馬斯克在 X 上如此說道，「另外 Grok 3 也將在大約 6 個月後開源。」目前任何人都可以透過 Hugging Face 下載、運行甚至調整 Grok 2.5，但 xAI 的開源許可有一定限制，你並不能用它來訓練、創建或改進其他 AI 模型。

不過在開源這件事上，美國 AI 公司的積極性遠不及中國對手。盡管 xAI 新開源了 Grok 2.5，但更具影響力的 OpenAI 到現在為止至多只是開放權重，Meta 在經過一番嘗試後也轉變態度，認為必須「謹慎決定開源內容」。而反觀中國這邊，在 Hugging Face 發布的中國 AI 社群 7 月開放成果中，阿里、騰訊、月之暗面等公司總共開源了 33 款 LLM。與此同時，在基準測試平台 Design Arena 上你也能發現，開源類別下排名前 15 的都是來自中國的產品（首位是 DeepSeek-R1-0528）。

由此可見，中美兩國企業的開源策略存在明顯的差別。這對 AI 行業未來的發展會有什麼樣的影響，暫時還沒有一個明確的答案。

更多內容：

