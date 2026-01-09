GU找來前Marni創意總監Francesco Risso入主！首系列預計2026秋冬亮相＋與UNIQLO出聯名

GU找來前Marni創意總監 Francesco Risso 入主！首系列預計2026秋冬亮相＋與UNIQLO出聯名

UNIQLO有Clare Waight Keller創意總監，姊妹品牌GU也來個猛烈消息，迅銷集團（Fast Retailing Co.）宣布任命意大利著名設計師Francesco Risso出任GU創意總監，也就是前Marni創意總監要把設計帶到來GU，讓小資一族有更多藉口買GU了！

迅銷集團指，由Francesco Risso主導的首個GU系列，預計將於2026年秋冬季亮相，而且這位意大利設計師又會跟UNIQLO在2026合作設計聯名系列，相信很多時尚迷都為之心動，期待以親民價購入名師設計。

Francesco Risso曾於佛羅倫斯、紐約及倫敦深造時裝設計，並在Prada累積近十年設計與開發經驗。在2016至2025年期間，他擔任MARNI創意總監，在2022年期間也曾與UNIQLO做聯名，當時UNIQLO and MARNI系列超火紅，其亮色大擔設計很快被搶空，現在擔任GU創意總監，又會跟UNIQLO做聯名，時尚迷準備好課金！

