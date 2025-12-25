宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
GU $200有找「芭蕾舞運動鞋」爆紅！百搭鞋子太好看，日常、上班、聚會、約會也很適合
芭蕾風潮持續不退，想找一雙好看好走又百搭的平底鞋？GU推出的多款芭蕾舞運動鞋結合了芭蕾舞鞋的優雅線條與運動鞋的舒適度，而且價格親民，全部都不用$200，讓人忍不住想全部包色帶走！
Gathered Ballet Sneakers（HK$199）
這款鞋的鞋口做了鬆緊抽皺設計，穿脫方便且貼合腳型，不會勒腳。鞋面剪裁偏淺能適度露出腳背，令視覺上更清爽輕盈。內裡的杯型鞋墊能撐起足弓，即使長時間行走也比較不易累。米白、粉、藍、黑四種顏色都很實用，不管搭配活潑的短裙短褲或是配上温柔的長裙，中性的正裝褲也一樣OK，非常實用。趁現貨充足趕緊入手，不然錯過可能要等補貨！
Strap Ballet Sneakers（HK$199）
這鞋款把芭蕾舞鞋的優雅外型和運動鞋的舒適感結合得剛剛好，鞋底柔軟有彈性，走動時腳步輕盈，上腳毫無負擔。其中一年四季都適合的紅色款式值得留意，另外也有黑、米、啡等經典色號可選，是相當萬用的款式。
Lace Up Ballet Sneakers（HK$199）
設計上同樣混搭了芭蕾舞鞋和運動鞋底，鞋面結合緞面與麂皮兩種材質，細節豐富。它有貼合腳跟與足弓的立體鞋墊，並透過鞋帶與繫帶的雙重設計來提升包覆性，走起來舒適貼腳。黑、銀、啡三色低調耐看，即使搭配簡單的針織衫和長褲，都能穿出休閒精致感。
Strap Ballet Shoes（HK$179）
窄身鞋頭設計能拉長修飾腳型，搭配纖細鞋帶及鞋底低反彈緩衝設計能減輕腳底壓力，優雅又好走。除了黑白lace、銀、酒紅等基礎色，還有個性豹紋款可以選擇，適合想搭配出大膽亮眼造型的人！
