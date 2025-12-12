【GU】GUApp會員優惠！Warm Padded 高質感冬季外套低至$349起（即日至14/12）

冬日旅遊必備 Warm Padded 冬季外套限定優惠進行中！就快去旅行，怕凍又唔知帶咩外套去好？GU 推薦Warm Padded 高質感冬季外套，每一款都具備功能性，助你全日保持暖笠笠而不失造型感！想為冬日旅遊做定準備嘅你，唔好錯過本周App會員特別價格 $349起嘅限時優惠啦！

*GU 會員付款前可先登入GUHK 應用程式，查閱是否尚有待使用優惠券，即用即減！

日期：即日起至2025/12/14

地點：GU門市及網店

