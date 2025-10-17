【GU】美麗華廣場店開幕 買滿$600送不銹鋼水樽連飲管（17/10-30/10）

GU美麗華廣場店自8月初升級遷址到2樓，提供煥然一新、舒適的購物空間！適逢 UNIQLO 香港迎接20 周年，GU將一同慶賀並於10月17日盛大開幕！

美麗華廣場店盛大開幕驚喜

Chance to meet Kaho企劃丨完成任務贏取與Kaho一同參加工作坊機會

【GU】美麗華廣場店開幕 買滿$600送不銹鋼水樽連飲管（17/10-30/10）

《飛天小女警》人氣系列丨打卡熱點登場

【GU】美麗華廣場店開幕 買滿$600送不銹鋼水樽連飲管（17/10-30/10）

首3天限量福袋丨以震撼價HK$199入手限量福袋乙個 (價值HK$557)

【GU】美麗華廣場店開幕 買滿$600送不銹鋼水樽連飲管（17/10-30/10）

首2週購物滿$600禮遇丨獲取不銹鋼水樽連飲管乙份

【GU】美麗華廣場店開幕 買滿$600送不銹鋼水樽連飲管（17/10-30/10）

網店購物滿300禮遇丨選擇美麗華廣場店門店自提即享HK$30折扣

【GU】美麗華廣場店開幕 買滿$600送不銹鋼水樽連飲管（17/10-30/10）

廣告 廣告

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至2025/10/30

地點：尖沙咀美麗華廣場一期2樓215-223 號舖

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit