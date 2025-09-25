【GU】GU德福廣場店開幕 消費送Beans Bakery麻糬葡撻買一送一優惠券（26/09-30/09）

GU德福廣場店即將於9月26日開幕，店舖鄰近地鐵九龍灣站A出口，位置超便利，更預備咗一連串新店開幕獨家驚喜同埋會員限定優惠！

商場開幕展覽

日期: 09/19 (五) - 09/25 (四)

時間: 中午12時至下午8時

搶先預覽GU x rokh第三度聯乘系列商品

人氣重磅聯乘推出！

日期: 09/26 (五)

GU x rokh第三度聯乘系列推出，指定商品於德福廣場店及網店限定發售！

《CHIIKAWA》聯乘系列再度登場，所有商品於德福廣場店及網店限定發售！

網絡旗艦店限定早鳥優惠

日期: 09/19 (五) - 09/25 (四)

凡於GU網絡旗艦店單次購物淨額滿HK$300並選擇德福廣場店門店自提，享全單減HK$30優惠！

GU x NAMCO玩樂體驗

日期: 09/19 (五) - 10/09 (四)

凡於GU德福廣場店或網店單次購物滿指定金額 (選擇於德福廣場門店自提)，憑單據正本親臨NAMCO德福廣場店可享指定體驗！

<換領期限: 09/26 (五) - 10/09(四)>

Beans Bakery限時消費獎賞

日期: 09/26 (五) - 09/30 (二)

凡於GU德福廣場店作任何消費，可獲贈荳子烘焙Beans Bakery「麻糬葡撻買一送一」優惠券乙張！

<需憑換領券於指定時段前往荳子烘焙Beans Bakery德福廣場店消費換領>

首2週限量購物禮遇

日期: 09/26 (五) - 10/09 (四)

凡於GU德福廣場店單次購物淨額滿HK$400，可獲贈GU便攜餐具套裝乙份！

—

日期：即日起至2025/06/26

地點：德福廣場1期G1-2舖

＝＝＝＝＝＝＝

