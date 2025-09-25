【GU】GU德福廣場店開幕 消費送Beans Bakery麻糬葡撻買一送一優惠券（26/09-30/09）

環境局打風日表明今屆不推垃圾徵費 環團批欠反思
GU德福廣場店即將於9月26日開幕，店舖鄰近地鐵九龍灣站A出口，位置超便利，更預備咗一連串新店開幕獨家驚喜同埋會員限定優惠！
商場開幕展覽
日期: 09/19 (五) - 09/25 (四)
時間: 中午12時至下午8時
搶先預覽GU x rokh第三度聯乘系列商品
人氣重磅聯乘推出！
日期: 09/26 (五)
GU x rokh第三度聯乘系列推出，指定商品於德福廣場店及網店限定發售！
《CHIIKAWA》聯乘系列再度登場，所有商品於德福廣場店及網店限定發售！
網絡旗艦店限定早鳥優惠
日期: 09/19 (五) - 09/25 (四)
凡於GU網絡旗艦店單次購物淨額滿HK$300並選擇德福廣場店門店自提，享全單減HK$30優惠！
GU x NAMCO玩樂體驗
日期: 09/19 (五) - 10/09 (四)
凡於GU德福廣場店或網店單次購物滿指定金額 (選擇於德福廣場門店自提)，憑單據正本親臨NAMCO德福廣場店可享指定體驗！
<換領期限: 09/26 (五) - 10/09(四)>
Beans Bakery限時消費獎賞
日期: 09/26 (五) - 09/30 (二)
凡於GU德福廣場店作任何消費，可獲贈荳子烘焙Beans Bakery「麻糬葡撻買一送一」優惠券乙張！
<需憑換領券於指定時段前往荳子烘焙Beans Bakery德福廣場店消費換領>
首2週限量購物禮遇
日期: 09/26 (五) - 10/09 (四)
凡於GU德福廣場店單次購物淨額滿HK$400，可獲贈GU便攜餐具套裝乙份！
日期：即日起至2025/06/26
地點：德福廣場1期G1-2舖
