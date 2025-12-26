GU鞋寶藏區，10分1價錢買「平替Timberland」？最平$79入手GU高CP值鞋款推薦

以高CP值服裝聞名的日本時裝品牌GU，近年來討論度最高的並不是平價又好看的服飾，而是它所推出的各種時尚鞋款，甚至被網友笑稱是「被服裝耽誤的鞋店」。GU每一季的鞋款都掀起搶購熱潮，不僅緊貼時尚趨勢，更以親民價格滿足不同穿搭需求，以下6大高CP值鞋款推薦，每一款都非常值得入手！

GU高CP值鞋款推薦 $79起入手！

GU必買鞋款推薦：Lace Up Ballet Sneakers

75折優惠價：HK$149 原價：HK$199

結合輕盈芭蕾鞋線條與運動鞋底舒適感，以運動鞋結構為基底，加入雙鞋帶與立體鞋墊設定，成功兼顧外型與支撐性。緞面與麂皮的異材質拼接，讓整體層次更加立體，其中銀色版本最受歡迎。

GU必買鞋款推薦：Strap Ballet Sneakers

HK$199

延續芭蕾元素熱潮，相較於外型取勝的設計鞋款，這雙更著重於行走時的舒適感。整體線條簡潔卻不失平凡，鞋底柔軟且具彈性，即使長時間行走仍絲毫不累腳。

GU必買鞋款推薦：Strap Ballet Shoes

44折優惠價：HK$79 原價：HK$179

微皺鞋面搭配細帶設計修飾腳型，內建低反彈緩衝鞋墊讓每一步更輕盈。自然抓皺設計拉長視覺比例，讓雙腿線條更顯修長。

GU必買鞋款推薦：Ribbed Knitted Sock Boots

HK$299

介於低筒與中筒之間的高度，恰到好處地修飾腿部比例。羅紋針織材質緊密包覆腳踝，兼具保暖與舒適度，厚底EVA鞋底則在視覺上增加份量感，輕鬆營造俐落的高級感。

GU必買鞋款推薦：Volume Sole Lace Up Boots

HK$299

這雙厚底繫帶靴可說是平價版的Timberland靴，以摩卡色麂皮打造而成，線條硬朗卻不顯笨重，厚底輪廓為整體造型注入力量感。鞋口與鞋舌加入柔軟襯墊，內側拉鍊設計則讓穿脫更方便。

GU必買鞋款推薦：Comfy Insole Canvas Sneakers

53折優惠價：HK$79 原價：HK$149

經典的造型讓人聯想到Vans的帆布鞋輪廓，雙層緩震鞋墊有助減輕足部壓力，更讓整體更耐穿。簡約配色與乾淨線條，讓它成為一年四季都可穿的百搭鞋款。

GU $200有找「芭蕾舞運動鞋」爆紅！百搭鞋子太好看，日常、上班、聚會、約會也很適合

