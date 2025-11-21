GU 攜手 Engineered Garments 推出首度聯乘系列

重點摘要

GU 將於 12 月 5 日推出首個與 Engineered Garments 的聯乘系列

這個由 5 款單品組成的系列，靈感源自 1970 年代的「Manhattanism」思潮、古著服飾與軍事元素

重點單品包括可雙面穿的 Padded Shell Parka 以及 Heavyweight Sweatpants

GU 這次帶來品牌史上首度與 Engineered Garments 聯乘的系列。雙方以對工藝細節的堅持為共同語言，並以「Manhattanism」為主題，推出一系列從古著與軍事細節汲取靈感的設計，用服裝回應 1970 年代紐約的都會風潮。

整個系列合共 5 件單品，包括：Padded Shell Parka、Boa Fleece Snap Parka、Cable Shawl Collar Cardigan、一款印有古著風圖案的 Heavyweight Sweat Pullover，以及 Heavyweight Sweatpants。當中 Padded Shell Parka 採用防風布料製成，以可調節長度的雙向設計為亮點，只需利用暗扣摺起下襬即可變換比例；另一款焦點單品則是 Heavyweight Sweatpants，以褲管中央的壓線設計帶出俐落輪廓，無論外出造型或日常穿搭都相當合適。

Engineered Garments x GU 系列將於 12 月 5 日起正式登陸 GU 港台實體店鋪及官網同步發售。

