44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
GU 攜手 Engineered Garments 推出首度聯乘系列
從古著風格與軍事細節汲取靈感，多款單品同步登場
重點摘要
GU 將於 12 月 5 日推出首個與 Engineered Garments 的聯乘系列
這個由 5 款單品組成的系列，靈感源自 1970 年代的「Manhattanism」思潮、古著服飾與軍事元素
重點單品包括可雙面穿的 Padded Shell Parka 以及 Heavyweight Sweatpants
GU 這次帶來品牌史上首度與 Engineered Garments 聯乘的系列。雙方以對工藝細節的堅持為共同語言，並以「Manhattanism」為主題，推出一系列從古著與軍事細節汲取靈感的設計，用服裝回應 1970 年代紐約的都會風潮。
整個系列合共 5 件單品，包括：Padded Shell Parka、Boa Fleece Snap Parka、Cable Shawl Collar Cardigan、一款印有古著風圖案的 Heavyweight Sweat Pullover，以及 Heavyweight Sweatpants。當中 Padded Shell Parka 採用防風布料製成，以可調節長度的雙向設計為亮點，只需利用暗扣摺起下襬即可變換比例；另一款焦點單品則是 Heavyweight Sweatpants，以褲管中央的壓線設計帶出俐落輪廓，無論外出造型或日常穿搭都相當合適。
Engineered Garments x GU 系列將於 12 月 5 日起正式登陸 GU 港台實體店鋪及官網同步發售。
其他人也在看
5款羽絨外套不只好看、還熱度爆表！Canada Goose、CHUMS、Discovery…穿上又瘦又暖
羽絨外套推薦：COVERNAT經典連帽羽絨外套這款COVERNAT Civic Hooded Short Down經典連帽羽絨外套，咖啡新色首次亮相，以雙層拼接設計搭配中性米色調層次，溫柔又有份量感。羽絨外套推薦：CHUMS Stealth Sheet Down Parka羽絨外套面對氣溫驟降或海外旅遊的嚴寒氣候，來自美國...styletc ・ 1 天前
Black Friday優惠2025｜Supplement網購三大平台優惠碼合集！iHerb限時低至半價、NOW Foods益生菌43折
Black Friday 2025即將來到！先為大家介紹了各大飲食平台的黑色星期五優惠，今次Yahoo購物專員整理屬於保健品的黑五優惠合集，三大Supplement網站包括iHerb、Amazon及Olive Young，如iHerb保健品專區限時低至半價，正價享8折；而Olive Young則有韓國流行的益生菌58折優惠。相信注重健康的各位讀者，會在這篇文章找到Black Friday最抵買保健品！完全沒有頭緒的朋友，也可以看看這篇文章，逛逛有什麼需要的Supplement～Yahoo Food ・ 1 天前
今日我咁睇｜美股先升後跌 港股恐難再守 恒指恐試25000點｜小編苟豪
1. 昨晚英偉達業績加前景亮麗，開市初段升勢強勁，但其後愈沽愈勁，甚至變成倒跌，美股弱勢已經再次確認，短期都要...BossMind ・ 1 天前
Tyson Yoshi：「收藏心頭好，是曾經努力的憑據。」
興趣嗜好基本上已足夠說明一個人。就以收藏為例，從物件本身到保存與展示方式，以至背後原因，很大程度反映一個人的價值觀、審美準則與生活態度。舞台上，Tyson Yoshi是個我行我素、音樂作品風格獨特的歌手；收藏領域裡，數年前愛上汽車與腕錶的他，秉持一套有別於大眾主流的見解與準則，同時反映他結合「動」與「靜」的生活哲學。men's uno HK ・ 1 天前
脆友私心推爆的MUJI寶藏！梳子清潔刷、睫毛夾、削皮刀、指甲刀...回購率100%，真的是「相見恨晚」生活小物
網友激推！無印良品必買生活小物：梳子救星｜山毛櫸髮梳清潔刷網友心得：「這支真的是相見恨晚！以前清梳子上的頭髮都要拿牙籤挑半天，還清不乾淨。這支刷子硬硬的刷毛一刮，纏在梳子底部的頭髮、灰塵全部被勾出來，超級療癒！重點是才90元，質感還很好，真的每個女生都要有...styletc ・ 23 小時前
黃百鳴內幕交易案辯方質疑證監無權要求交手機 證人：搜查令毋須寫明
喜劇導演兼商人黃百鳴涉嫌內幕交易案，法院繼續以「案中案」形式，處理涉案WhatsApp訊息的呈堂性，爭議點在於證監會分別搜查黃百鳴及其胞妹黃潔珍寓所，並檢走二人手機。辯方日前盤問證監會法規執行部副總監張麗霞時指，搜查令並未賦予證監會人員要求黃百鳴交出手機的權力。張麗霞不同意，強調不一定要搜查令「寫明」才有授權，正如搜查令亦無提及「touch」(觸碰)一詞，但他們仍可接觸屋內物件。 辯方又引述《證券及期貨條例》第191條，指證監會人員只可以在與業務相關的場所要求受查對象交出手機，質疑張麗霞等人為求方便工作，而要求黃百鳴交出手機，張麗霞不同意。辯方續指，當時證監會在單位睡房內發現一部屬於黃百鳴太太的iPad，而證監會要求黃百鳴提供密碼，但當時黃百鳴太太並不在屋內。辯方問張麗霞，是否認為毋須黃百鳴太太同意亦可查看iPad內容。張麗霞同意，表示搜查令有授權。 另外，裁判官關注「案中案」進度，控方預計仍要傳召兩名證人，辯方則打算傳召一名辯方證人。其後將進入法律陳詞階段，辯方將於下周三(26日)存檔書面陳詞，控方則會在下周四(27日)下午存檔書面回應，下周五(28日)進行口頭陳詞。(ss/da)~AASTOCKS ・ 1 天前
粟米魚肚羮食譜│魚肚先放清湯煮入味更腍滑 最後一定要加胡椒粉同一種調味料？
細個時跟家人去酒樓食飯，成日都好想點粟米魚肚羮，但總會被家大人阻止，話自己在家隨時也可以做到。既然如此，又即管試試在家炮製粟米魚肚羮，原來又的確比預期簡單，只要把魚肚浸一會，再汆水去腥味，然後用清湯將魚肚煮十分鐘左右入味，才加入忌廉粟米和鮮粟米，切記不要一開始便全部倒入煲中一起煮，最後撒點胡椒粉和麻油便很香，即睇如何製作粟米魚肚羮：Yahoo Food ・ 1 天前
聖誕禮物2025｜fresh節日系列低至$300超抵入手！實用交換禮物預算內8選，8折套裝價抱走皇牌護膚品
聖誕節快到了！很多美妝品牌都推出聖誕禮物節日系列套裝，當中很多人每年都留意的fresh今年都繼續有好多預算內的實用抵買套裝，低至$300就已經買到高質的護唇套裝，成為很多人用來交換禮物清單之一。來預覽今年fresh節日系列，鎖定交換禮物目標！Yahoo Style HK ・ 1 天前
暖風機推薦｜冬天必備暖風機推介！最平低至$174／Dyson三合一暖風空氣清新機平近$1,400
近日氣溫急降，在家中就算穿了Heattech都仍不夠暖，很希望有部暖風機，讓整個屋企環境變得溫暖，不用凍到震。如果你還心大心細，不知從何入手暖爐，可以參考以下6款暖風機推薦，當中暖風機最平低至$174，還有三合一暖風空氣清新機，一年四季都用到！以下會教大家選購暖風機時的要點，根據自己需要去買一部心水暖風機，待在家裡暖笠笠！Yahoo Style HK ・ 1 天前
長洲美食│長洲一日遊必食推介：芒果糯米糍始祖/雞蛋料理專門店/紫薯芋泥肉鬆吐司
長洲向來是港人的周末好去處，皆因長洲美食甚多。今個周末一於遠離市區，入去長洲來一趟長洲美食一日遊！長洲除了著名的觀光景點，更吸引的當然是多款必吃的平價美食如芒果糯米滋、甜品店及咖啡等，想知道有哪些必去的長洲美食推介，Yahoo Food精選多間長洲美食小店，馬上看看做定功課隨即起行去長洲掃街啦！Yahoo Food ・ 1 天前
MAMA香港2025｜啟德帝盛酒店空中酒吧推K-POP派對 聽大熱K-pop作品、暢飲韓國調酒、食韓式炸雞配自製燒烤醬
令K-POP迷狂歡的韓國年度音樂盛事「MAMA音樂頒獎典禮」將於2025 年11月28日至29日重返香港，一眾韓國頂尖偶像華麗演出，即將在啟德主場館舉行。而啟德帝盛酒店的Jin Bo Law空中酒吧為了慶祝這個盛事，即將舉辦「MAMA終極K-POP星空派對」！各位K-pop Fans除了關注MAMA，更可以在派對中享受音樂美食、盡情舞動。Yahoo Food ・ 1 天前
政府公布新田科技城創科產業發展規劃概念綱要 分五階段發展
政府昨日(20日)公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》，從頂層設計新田科技城210公頃新創科用地的發展願景、目標與定位、產業空間佈局，以及發展模式，為新田科技城訂下清晰的發展方略。 創新科技及工業局局長孫東表示，新田科技城面積龐大，明年開始分五個階段逐步發展，預計將近10年時間可以完成全部土地釋放和平整工作，首四個階段需時大約8年，目標未來10年能夠初步完成新田科技城產業發展的大概佈局，當局亦不排除未來按需要加速發展步伐。 根據顧問估算，新田科技城在完全運作階段預計每年將為香港本地生產總值帶來約2,500億元或以上的貢獻，提供超過30萬個相關全職工作崗位。(ha/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
The Row手袋「靜奢界頂流」突發75折！Jennie同款India手袋Black Friday前夕減近$8,000
The Row手袋竟然有減價！等到頸都長了，Black Friday前夕終於有名牌網大劈價，之前一直不肯減價的品牌，在這回都要來引起大家的消費慾！Yahoo Style HK ・ 1 天前
新田科技城｜政府考慮建立平台公司 與市場共同開發
【Now新聞台】政府考慮建立平台公司，與市場共同開發新田科技城。創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘指，做法是為了將210公頃土地分開發展、加快進程。 創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘：「子公司可以因應不同行業，甚至龍頭企業的需要，譬如他是需要地，還是需要空間或設施可以跟大學共用的？又或者另一種模式，其實他想靠自己建，他要政策的配套，這些情況下，我們可以成立子公司，那間就不用政府全資擁有，亦不需要主公司全資擁有，可能有不同的模式，可以合作變成一間小型合資公司。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
攝影、歌詞與旋律交織城市回憶｜《循環之詩On a Loop》梁正灝個人攝影展
在這個資訊爆炸、影像泛濫的時代，城市的每個角落均被無數鏡頭捕捉，卻鮮有人願意停下腳步，真正感受它的呼吸與脈搏。90後獨立攝影師梁正灝Kevin，以其獨特視角與感性觸覺游走於這座不斷變遷的都市，透過鏡頭記錄即將消逝的舊時光，同時發掘未曾被注視的人與事。當Kevin的城市影像遇上周耀輝的詩意歌詞，一場跨越聲音與視覺的《循環之詩》正式展開——這不只於攝影展覽，更是對香港最深情的凝視與最真摯的告白。men's uno HK ・ 1 天前
黃翠如爆兒子蕭哈哈初吻已被另一女生奪走 透露無打算再生原因
黃翠如與蕭正楠於2018年結婚，3月時誕下兒子「蕭哈哈」。新手父母都十分愛惜兒子，各司其職搵真銀，由蕭正楠飛去唔同地方工作，黃翠如落力湊BB，閒時就接下品牌活動及拍片。黃翠如與蕭正楠更為蕭哈哈將大埔千呎獨立屋豪宅客廳改造成兒童遊樂區，客廳有2/3係屬於蕭哈哈，地板散落著各種玩具和育兒用品。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
【好人好事】紅磡海傍女子墮海 屈臣氏CEO英勇跳海施救 荷蘭來港公幹成救人英雄︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】《Yahoo新聞》收到讀者報料，前日（19 日）晚上於紅磡海傍懷疑有人墮海，有外籍人士毫不猶豫跳海施救，並成功將遇溺女士救回岸邊。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
盛品儒遺孀蔡一鳳赴東京過結婚11周年 遇「靈異事件」：真愛從來不怕陰陽兩隔
前亞視高層盛品儒（James）於今年8月18日養和醫院因肝癌病逝，終年48歲。日前（11月19日）係佢同太太蔡一鳳嘅結婚11周年紀念日，身在日本嘅蔡一鳳卻遇上靈異事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
霍啟山與《封神》「妲己」混血女星現身霍啟仁婚禮同框 傳秘戀逾一年見家長
香港名門霍英東家族再添喜事，霍震霆的細仔霍啟仁（霍啟人、Jeremy）早前與拍拖5年的泰國女友Namfon結婚，在玉龍雪山舉行婚禮，身為「奶奶」的前港姐朱玲玲與身為「老爺」的前夫霍震霆及家庭成員均有出席，見證一對璧人在雪山下終身承諾。而朱玲玲的二子霍啟山是三兄弟中唯一單身，屬城中頂級「鑽石王老五」。惟網上流傳霍啟山疑與俄蒙混血女星娜然（Narána Erdynéyeva）現身胞弟的婚禮，隨即有指二人已秘戀逾一年，如今在婚禮上「見家長」，未知會否成為下一位霍家結婚成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前