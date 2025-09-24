Gucci正式進入Demna掌舵新時代！2026春夏系列La Famiglia以家族為概念顛傳統形式發布

在米蘭時裝周的聚光燈下，Gucci以2026春夏系列「La Famiglia」正式宣告進入新任創意總監 Demna Gvasalia 掌舵的新時代，Demna 以家族概念串聯現在喺邊度啊與未來，融合義大利遺產與全球視野，為 Gucci 注入新活力。而本次系列發佈特別在，跳脫了傳統走騷形式，Gucci 選擇以 lookbook 提前發布，並搭配時尚電影《The Tiger》首映發布。

說到《The Tiger》是由奧斯卡導演 Spike Jonze 與《Babygirl》導演 Halina Reijn 聯手打造，將系列人物化為生動故事，重新詮釋品牌 DNA。首映亦香港時間 9 月 24 日凌晨 1 點，在米蘭圓滿舉行，BTS 金碩珍 Jin、韓國女演員朴圭瑛、泰國混血影后Davika Hoorne等名人亦有到場支持，而隨着La Famiglia系列的誕生，亦正式宣告Gucci 正開啟Demna時代的全新篇章！

重塑品牌經典開啟Gucci性感奢華新時代

Gucci La Famiglia 2026春夏系列作為Demna掌舵Gucci的首個系列，不但融合了他一貫充滿顛覆性的設計美學，更是Demna對Gucci品牌遺產的深刻理解，他深入探索品牌精髓「Gucciness」，將「Gucciness」奢華、性感與包容的品牌本質，化為一場關於家族的時尚敘事，以一種像講述故事的形式開啟Gucci性感奢華的新篇章。從Bamboo 1947手袋與Horsebit樂福鞋以全新比例回歸，到Flora花卉圖案推出午夜版本，本次系列已經不是單純的服裝展示，更像是一場跨越時代的對話，而華美羽毛大褸到性感緊身裝之間充滿着的是對於Gucci迎來Demna時代的期待，是品牌重塑的里程碑。

