Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕禮物2025｜GUCCI手袋萬元內之選！「這裡買」比官網價再平？皇牌Ophidia小手袋低至$7,100

名牌手袋閒閒地都近萬元一個，對於不少剛出社會的小資女來講，可能要草幾個月人工先可以負擔到。各位想入手名牌手袋的話，除了可以去官網或專門店外，英國大型百貨公司Selfridges亦是一個值得留意的尋寶之地，不少名牌手袋、波鞋、飾物都比香港平一截。近日Yahoo購物專員更發現原來Selfridges入手GUCC手袋比官網平，部分款式相等於8折入手，非常划算！想知如何可以以更精明方式購買GUCCI手袋？即看以下攻略！

立即查看Selfridges GUCCI手袋頁

廣告 廣告

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情

網購GUCCI手袋比官網平攻略！Ophidia小手袋$7,100起

Selfridges是英國數一數二的大型百貨公司，其門市及網店都有賣不少名牌產品，而且有時更有機會搶先入手一些香港都未上架，以及英國限定的熱門款式，是好多時尚達人的寶藏地。今次Yahoo購物專員就見到不少GUCCI手袋在Selfridges的價錢，是相等於官網8折入手，當中連每年都有加無減價的Ophidia小手袋竟然都有平！

Ophidia Mini Shoulder Bag是GUCCI最經典的系列之一，自推出以來一直是熱賣款，亦是不少明星及KOL的愛包。手袋採用標誌性的GG帆布，配上經典紅綠織帶設計，以及金屬雙G標誌，簡約卻極具辨識度！小手袋雖迷你，但容量十分足夠，放手機、銀包及唇膏都綽綽有餘，無論配搭牛仔褲的休閒造型，或連身裙出席活動都一拍即合，Selfridges售價$7,100，而官網價約$8,870，足足慳近$1,800，就算計埋Selfridges $297運費，都仍然平好多！

GUCCI Ophidia mini canvas shoulder bag

Selfridges價：$7,100｜ 官網價：約$8,870

SHOP NOW

GUCCI Ophidia mini canvas shoulder bag

GUCCI Ophidia super mini canvas shoulder bag

Selfridges價：$9,800

SHOP NOW

GUCCI Ophidia super mini canvas shoulder bag

另一款萬元內就可以入手到GUCCI手袋款式是早前流行的心型小手袋！這款GG Marmont迷你手袋打造成可愛的心形廓形，搭配經典GG綴飾及標誌性V形絎縫，小巧可愛，當時一推出即攻陷不少少女心！官網賣約$9,725，Selfridges入手只需$8,100，聖誕禮物未有想法的話，不妨考慮一下！

GUCCI GG Marmont Mini Top Handle Bag

Selfridges價：$8,100｜ 官網價：約$9,725

SHOP NOW

GUCCI GG Marmont Mini Top Handle Bag

另外GUCCI化妝包、皇牌Horsebit 1955、Dionysus等系列都有不少萬元內選擇，讓預算有限的朋友們可以花小錢追求名牌，好好獎勵一下辛苦工作一年的自己吧！

GUCCI Double G Leather Beauty Case

Selfridges價：$8,100

SHOP NOW

GUCCI Double G Leather Beauty Case

GUCCI Horsebit 1955 canvas cross-body bag

Selfridges價：$8,850｜ 官網價：約$10,892

SHOP NOW

GUCCI Horsebit 1955 canvas cross-body bag

GUCCI Dionysus mini grained-leather cross-body bag

Selfridges價：$8,300｜ 官網價：約$10,036

SHOP NOW

GUCCI Dionysus mini grained-leather cross-body bag

GUCCI Monogram-print horsebit-embellished coated-canvas cross-body bag

Selfridges價：$7,950

SHOP NOW

GUCCI Monogram-print horsebit-embellished coated-canvas cross-body bag

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

聖誕禮物2025：

聖誕禮物2025｜Diptyque節日系列來了！冷杉香調倒數香氛餐燭回歸＋貓咪魔法書倒數日曆＋旋轉燭罩首推大蠟燭版

Jisoo「Cartier公主」戴上軟鏈款白金手鐲！LOVE Unlimited首款軟鏈，許願奢求成為聖誕禮物的首飾

Winter同款Chaumet飾物來了！5款「貴氣到骨子里」的珠寶清單，蜂巢頸鏈考慮做聖誕禮物？