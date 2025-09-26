精品運動鞋天花板！GUCCI SHIFT優雅百搭，Valentino攜手VANS、貓咪印花款太犯規

（圖／品牌提供）

「舒適也要時髦」的時代，運動鞋早就不只是運動用，更是從伸展台、街拍現場一路走到辦公室、約會現場的萬能神鞋。尤其當精品品牌一腳踏進球鞋戰場，從設計到配色都像開了濾鏡，這次就來分享近期話題最火的精品運動鞋，一穿上時髦氣場立刻＋1000！

GUCCI 全新 GUCCI SHIFT運動鞋、舒適優雅飆滿分

全新 Gucci Shift 運動鞋於去年五月在佛羅倫斯舉辦的 2026 早春時裝秀首次亮相。鞋款以超輕量與貼地設計為特色，並將品牌標誌性的 Web 綠紅綠織帶做為核心元素，呼應品牌源自馬術世界的靈感，將傳承與現代設計巧妙連結。Gucci Shift 在不同款式中透過比例與色調的變化，兼顧舒適與優雅，捕捉日常風格的細膩之處，同時保持引領潮流的姿態。

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）

女款採用 GG 網眼布與柔軟麂皮拼接，側邊的彈性插片提升解構感與輕盈感。平底鞋底呼應芭蕾舞鞋的優雅，將舞蹈的輕巧與運動鞋的舒適合而為一。細節包括：鞋帶上的淺金色 Interlocking G 吊飾、鞋側的 Web 織帶，以及後跟的 Web 環。女款提供麂皮與科技布料的配色，亦有麂皮搭配 GG 帆布的中性色調款式。

（圖／品牌提供）



男款強調大膽的現代感，鞋舌與後跟以 Web 織帶細節點綴，鞋側縫線也呼應織帶元素。鞋底則飾有放大的 Gucci 標誌，增添視覺張力。男款提供純皮革、洗舊皮革與 GG 帆布等版本。

（圖／品牌提供）





Valentino攜手VANS推出獨家聯名運動鞋，繽紛印花超吸睛

這款由Valentino范倫鐵諾攜手Vans發佈的全新聯名運動鞋，融合 Vans 自由本真精神與Valentino義式高訂美學。最早亮相於今年3月的巴黎時裝周，在創意總監 Alessandro Michele打造的「Valentino Le Méta-Théâtre Des Intimités」2025秋冬大秀中，作為多個造型的關鍵元素驚豔呈獻。

（圖／品牌提供）

以Vans 1966 年推出的Authentic鞋型為藍本，藉由Alessandro Michele的設計視角對這一經典鞋型進行煥新詮釋。在延續其標誌性低幫設計與橡膠華夫格大底，並保留其獨樹一幟的經典風格之上，以高質感帆布打造鞋面，並輔以豐富配色，賦予這款經典鞋履跨越時代的個性張力。

（圖／品牌提供）



此次合作系列共推出6款男女款設計，涵蓋多種印花和配色，更有專屬的Valentino與Vans聯名鞋墊作為點睛之筆。

（圖／品牌提供）



其中，最富趣味的Le Chat de la Maison貓咪印花款僅在Valentino官方精品店及官網獨家限量發售，貓奴們當然要搶阿。

（圖／品牌提供）





