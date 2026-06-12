「GUILTY GEAR -STRIVE-」發售5週年，聖騎士之戰系列28週年！紀念特別節目也決定公開！

超人氣對戰格鬥遊戲「GUILTY GEAR -STRIVE-(以下簡稱GGST)」於2026年6月11日(星期四)迎來 發售5週年 ！

而且，聖騎士之戰系列整體也在今年迎來了28週年。

為紀念這些里程碑，官方節目「聖騎士之戰系列 28週年 & GGST 5週年 紀念特別節目！」已決定公開。

為紀念「GGST」5週年，開發團隊全新繪製的插圖公開！

開發團隊全新繪製插圖

為紀念 GGST發售滿5週年 ，由聖騎士之戰開發團隊的2D藝術家北薗勝一(@kitazonoshoichi)先生所繪製的全新插圖已公開！

這是一張由象徵GGST的索爾、凱、開心卡歐斯所排列而成的搖滾風格畫作。

正因為是比賽場景中也經常出現的3個角色，看來今後也會大顯身手。

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官方節目「聖騎士之戰系列 28週年 & GGST 5週年 紀念特別節目！」決定公開！

聖騎士之戰系列 28週年 & GGST 5週年 紀念特別節目！

官方節目「聖騎士之戰系列 28週年 & GGST 5週年 紀念特別節目！」將於 2026年6月23日(星期二) 日本時間晚上7點 在「arcsystemworks」官方YouTube公開！

節目分為兩部分，前篇由石渡太輔先生為首的聖騎士之戰開發團隊回顧系列28週年的歷程、後篇則邀請以職業電競選手ちゅらら先生為首的豪華嘉賓，共同探討GGST的魅力。

本次並非現場直播，而是 以公開預先錄製影片的形式 播出。

演出者一覽

前篇 「回顧系列28年的歷程 至今為止的聖騎士之戰」

前篇演出者一覽

後篇「就從現在開始！聖騎士之戰 -奮戰-」

後篇演出者一覽

關於今後的最新消息，請追蹤GUILTY GEAR OFFICIAL官方X(@GUILTYGEAR_PR)等待續報吧。

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