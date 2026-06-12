「GUILTY GEAR -STRIVE-」發售5週年，聖騎士之戰系列28週年！紀念特別節目也決定公開！
超人氣對戰格鬥遊戲「GUILTY GEAR -STRIVE-(以下簡稱GGST)」於2026年6月11日(星期四)迎來 發售5週年 ！
而且，聖騎士之戰系列整體也在今年迎來了28週年。
為紀念這些里程碑，官方節目「聖騎士之戰系列 28週年 & GGST 5週年 紀念特別節目！」已決定公開。
為紀念「GGST」5週年，開發團隊全新繪製的插圖公開！
為紀念 GGST發售滿5週年 ，由聖騎士之戰開發團隊的2D藝術家北薗勝一(@kitazonoshoichi)先生所繪製的全新插圖已公開！
這是一張由象徵GGST的索爾、凱、開心卡歐斯所排列而成的搖滾風格畫作。
正因為是比賽場景中也經常出現的3個角色，看來今後也會大顯身手。
6月11日は #GGST の発売記念日🎉
本作は本日で5周年、ギルティギアシリーズは今年で28周年を迎えることができました！いつも応援して下さるプレイヤーの皆様、本当にありがとうございます‼
5周年を記念した、開発チーム描き下ろしイラストを公開！
これからも『GUILTY GEAR… pic.twitter.com/0oiPjg6NFT
— GUILTY GEAR OFFICIAL (@GUILTYGEAR_PR) June 11, 2026
官方節目「聖騎士之戰系列 28週年 & GGST 5週年 紀念特別節目！」決定公開！
官方節目「聖騎士之戰系列 28週年 & GGST 5週年 紀念特別節目！」將於 2026年6月23日(星期二) 日本時間晚上7點 在「arcsystemworks」官方YouTube公開！
節目分為兩部分，前篇由石渡太輔先生為首的聖騎士之戰開發團隊回顧系列28週年的歷程、後篇則邀請以職業電競選手ちゅらら先生為首的豪華嘉賓，共同探討GGST的魅力。
本次並非現場直播，而是 以公開預先錄製影片的形式 播出。
演出者一覽
前篇 「回顧系列28年的歷程 至今為止的聖騎士之戰」
MC: 水上侑(@Fuuhi78)
總監: 石渡太輔
品牌經理: 山中丈嗣(@Yamanaka_ARC)
美術總監: 坂村英彥
製作人: 宮內健(@KenM_ASW)
後篇「就從現在開始！聖騎士之戰 -奮戰-」
MC: 水上侑(@Fuuhi78)
本阿彌あずさ(@azusa_honami)
ぷげら(@pgr_pgr_)
立川(@TachikawaCR)
ドンピシャ(@DONPISHA22)
ちゅらら(@makotyurarin)
關於今後的最新消息，請追蹤GUILTY GEAR OFFICIAL官方X(@GUILTYGEAR_PR)等待續報吧。
📢公式番組「ギルティギアシリーズ 28周年 & GGST 5周年 記念スペシャル！」公開決定📺⚡️
石渡太輔をはじめとするギルティギア開発チームによるシリーズ28周年の歩みを振り返る前編と
プロゲーマーちゅららさんがゲストに #GGST の魅力を語る後編の二部構成でお届けします！
6月23日(火)… pic.twitter.com/Ukim2I6FWa
— GUILTY GEAR OFFICIAL (@GUILTYGEAR_PR) June 11, 2026
© ARC SYSTEM WORKS / © 2024 CD PROJEKT S.A. All rights reserved. CD PROJEKT, the CD PROJEKT logo, Cyberpunk, Cyberpunk 2077, the Cyberpunk 2077 logo and Cyberpunk: Edgerunners are trademarks and/or registered trademarks of CD PROJEKT S.A. in the US and/or other countries.
延伸閱讀
🔸「State of Play | June 2, 2026」總整理！金鋼狼與戰神最新作品超過20個遊戲的最新資訊
🔸【EVO Japan 2026】附上18張主賽事照片回顧「GGST」
🔸【EVO Japan 2026】透過共33張現場照片回顧主賽事「UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes」
🔸【EVO Japan 2026】專訪GGST部門冠軍Churara選手「到了第5年終於」「獲勝秘訣是配合對方的心情」
🔸「夜下降生II Sys:Celes」新規DLC角色「佐哈爾」確定於2026年夏季發布！也將實施包含戰鬥平衡調整等更新
其他人也在看
系列最新作「實況野球2026-2027」發售！收錄紀念「成功」模式30週年的劇本及WBC要素
KONAMI已於2026年6月11日(星期四)在Nintendo Switch、Playstation 4推出 []
Vampire Survivors開發團隊所製作的倖存者大亂鬥「咒術迴戰 RUMBLE: SURVIVATON」將於2026年內發售！
在2026年6月9日(二)播出的「Nintendo Direct 2026.6.9」中發表了「咒術迴戰 RUM []
PlayStation Plus「遊戲目錄」新增《索尼克 × 夏特 世代重啟》《Final Fantasy XVI》等作品！6月10日起陸續上線
PlayStation Plus Extra 與 Premium 方案專屬服務「遊戲目錄」宣布新增多款遊戲，其 []
龍的特別設計！MSI創立40週年紀念 電競筆記型電腦「Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2W」於6月11日起發售
MSI Computer Japan株式會社(以下簡稱MSI)表示，為紀念MSI創立40週年而推出的特別設計型 []
今年內量產！SK海力士V10 NAND採375層堆疊設計 「鉬取代鎢」有望助力性能提升
全球 NAND Flash 技術競賽再掀新高潮，外電最新報導指出，SK 海力士已完成下一代 V10 系列 375 層 3D NAND 閃存生產驗證，正推進產線轉換，目標 2026 年透過現有工廠升級實現大規模量產，挑戰三星電子在超高堆疊技術的領先地位。 韓媒《THE ELEC》
GiftOne 宣佈深化O2O市場策劃佈局
【市場觀察】從奧運到世界盃：香港迎來最強「體育狂熱」香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月12日 - 隨着 6 月及 7 月的全城焦點全面鎖定四年一度的 2026 世界盃，香港商務企業禮品訂製公司壹禮品（Apex One Global Limited，品牌名稱 - GiftOne）今日發佈最新市場營銷指引。報告指出，香港正處於前所未有的「體育狂熱」與「盛事經濟」疊加期，企業若能精準捕捉粉絲經濟，善用具備足球元素的世界盃禮品或最新禮品，將能有效轉化球迷熱情，獲得極高價值的品牌忠誠度。 宏觀趨勢：從奧運到全運會，體育已成香港人「共同語言」 回顧近年體育盛事，從 2024 年巴黎奧運港隊創下歷史性佳績，到 2025 年全運會帶動的本地主場狂熱，香港市民對體育比賽的投入度與日俱增。觀看賽事、參與運動已不再是小眾愛好，而是跨越年齡與階層的共同語言與核心社交話題。今年盛夏的 2026 世界盃到來，無疑將這股累積了兩年的體育狂熱推向最高峰。 經濟紅利：「盛事經濟」爆發，世界盃接棒成最大流量池 報告指出，香港市場正迎來顯著的「盛事經濟」紅利。繼 2024 年巴黎奧
卡普空人氣角色全力應援日本排球代表隊！公開 2026 年度全新繪製主視覺
株式會社卡普空身為公益財團法人日本排球協會的頂級合作夥伴，正式公布 2026 年度「日本排球代表隊全力應援角色 []
加碼20% 溫網總獎金升至6420萬鎊
【Now Sports】今屆溫布頓大滿貫賽事的總獎金增加至6420萬鎊，比去年的總獎金增幅20%。溫網主席謝雲絲（Debbie Jevans）周四對記者表示：「我知道大家今早最關心的話題就是獎金。2026年的總獎金將升至6420萬英鎊，比去年增加20%，增幅達1070萬英鎊，這讓球員能繼續分享我們的成功成果。我們對球員的支持貫穿整個賽事。男、女子單打冠軍將各獲360萬英鎊，而首圈獎金則定為80000英鎊，這意味著僅僅是首圈出局的球員，就將合共瓜分超過 500萬英鎊。這些數字反映出獎金迎來了實質性的增長。」據稱溫網今次決定「加人工」，與早前多位世界頂級球星在法國網球公開賽期間發起抗議，集體將媒體訪問時間限制在15分鐘內，以此表達不滿。當時球員對法網獎金僅比2025年微升9.5%感到失望，因為該數字只佔法網總收入的15%左右，而球員們的訴求是希望將獎金比例提升至接近賽事總收入的 22%。上月法網舉行期間，溫網行政總裁寶頓已與球員代表史葛會面商討獎金問題，「我們雖然沒有與球員直接對話，但已和部分球員委任的代表史葛進行溝通，雙方通過電郵並在巴黎開會。巴黎會議後，大家應該都讀到有關『22%收入和
港股連挫７日！ 曾失二萬四 屠牛211隻 憧憬見支持
港股大舉屠牛！恒生指數連挫7日，昨一度低見23,999點、最多挫408點創今年新低後，即跌穿二萬四關1點後掉頭，收市跌幅收窄至158點或0.7%，報24,249點。雖然恒指24,000水平閃失後再收復，惟已觸發隻牛證陣亡，單日強制收回恒指牛證達154隻，整體打靶牛證則有211隻。不過有分析相信，港股在二萬四水平有一定支持，預計恒指下半年有望挑戰27,400點。大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，港股估值接近10年平均水平，人工智能(AI)概念繼續帶動市場氣氛。美伊局勢或帶來短期波動、中央政策刺激空間或有限，以及企業盈利仍在調整，可能限制港股上升空間。雖然恒指昨一度跌穿24,000點，惟他仍相信港股在該水平有一定支持，預計恒指下半年有望挑戰27,400點。
【世盃‧點睇】阿茲迪開戰+韓國「鐵拳」
【Now Sports】歷時39日，48隊角逐，共104場世界盃比賽開波，揭幕戰由墨西哥在世盃「星級」球場阿茲迪迎鬥南非，同日尚有由亞洲天王孫興慜領銜的韓國登場，硬撼捷克。想到球王比利、馬勒當拿都曾在阿茲迪球場高舉金盃，還有老馬對英格蘭的上帝之手、「舞龍」金球都在這球場發生，就知它有多標誌性。墨西哥雖再無山齊士、夾波王白蘭高、小豆查維亞靴蘭迪斯，但有12碼例不虛發的魯爾占美利斯、賽事最年輕球員摩拿及廣為香港球迷熟識，預計先列後備的「Sam哥」奧祖亞。嫌揭幕戰無傳統勁旅？墨西哥集天時地利人和優勢，南非長期位居非洲前列，或許同具潛力左右大局。數據顯示，近屆揭幕戰不乏入波，喜歡睇入球的球迷捱夜無妨。近期在串流影片平台播放，以暴抗霸的一齣韓劇大熱，當中有一句對白「如果大人害怕小孩，這個世界就完了」，說的並不是高壓式以大欺小，貴在重視原則、處事執著，其實很切合孫興慜的人設。孫興慜去年隨熱刺訪港鬥阿仙奴，當時啟德場內最多人叫喊的就是「Sonny」，亞洲天王第4度出戰決賽周的首場比賽，球迷豈可錯過？韓國從來主動出擊，與捷克對撼勢必拳拳到肉。捷克非善類，不妨重點留意3個「S」舒希克、蘇奧治與蘇捷，太極
「SQUARE ENIX JUNE SALE Part 1」現正舉辦中！Steam版《Final Fantasy》系列享30～70%折扣優惠
株式會社SQUARE ENIX宣布於Steam舉辦「SQUARE ENIX JUNE SALE Part 1」 []
哥頓變劊子手：簡尼不在場令我興奮
【Now Sports】哥頓於熱身賽對哥斯達黎加射入12碼，他直言慶幸隊長哈利簡尼當時並不在場。英格蘭在周三這場熱身賽以3:0大勝，哥頓（Anthony Gordon）除了早段左路變速底線傳中予迪勤懷斯射入，為英軍先開紀錄外，自己在下半場亦射入12碼。他賽後說：「當你替英格蘭上陣，就總有壓力。正如大家知道，有頂尖球員在後備席等待上陣。總是存在壓力，如果你處理不到，就不屬於這個水平。」談到成為劊子手，顯然多得球隊慣常劊子手哈利簡尼當時已退下火線：「他不在場令我感到興奮，我當時四處張望找尋他。既然他不在場，我就想主踢。我喜歡操刀12碼，也喜歡承受那種壓力，很高興射入了。」來季加盟巴塞隆拿的哥頓，之前18次代表英軍錄得兩入球0助攻，此戰是首次單場有入球兼有助攻。
AI版章魚哥大爆冷：世足荷蘭首度封王 阿根廷衛冕夢碎
人工智慧能預測 2026 年世界盃冠軍嗎？週四 (11) 在墨西哥市揭幕的世界盃，不僅是全球最受矚目的體育賽事之一，總投注金額更可能突破 600 億美元。 如果你想在觀看這場全球最大體育盛事時投注助興，但今年並沒有太多關注足球賽事，那麼在下注前，或許會想先了解哪些球隊最被看好。
輝達估值已低於標普 華爾街開始把它當價值股
輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 股價周三 (10 日) 再度走低，其估值甚至已低於標普 500 指數。雖然這家晶片製造商無法完全擺脫半導體產業整體疲弱的影響，但憑藉強勁的現金回饋能力，它最終可能會以「價值股」身分獲得支撐。
SpaceX今夜登陸那斯達克：1.75兆美元估值豪賭 華爾街卻為估值該看齊誰吵翻了天？
馬斯克旗下 SpaceX 將在台灣時間今 (12) 日晚間 9 點 30 分以代碼「SPCX」登陸那斯達克全球精選市場，發行價鎖定每股 135 美元，基礎發行 5.56 億股，募資 750 億美元，對應估值約 1.75 兆美元，改寫沙烏地阿美創下的全球 IPO 募資紀錄，上市即躋身美股前十。
海關檢1.56億元冒牌貨物 包括3萬件冒牌世界盃球衣
【Now新聞台】世界盃明日凌晨揭幕前，海關檢獲近1.6億元冒牌物品，包括3萬件冒牌世界盃球衣，拘捕6人。行動中檢獲約23萬件懷疑冒牌及侵權貨物，包括波鞋、手表，以及3萬件球衣，總值約1億5600萬元。海關指，檢獲的球衣仿真度高，全部是應屆參賽球隊的球衣款式。海關版權及商標跨境調查組高級督察鍾旨惠：「假貨的印刷是比較粗糙，在光線之下分別更為明顯。冒牌球衣是將字印在一整塊平面上，摸上去會明顯感覺到兩者的分別。大部分都是球員版球衣的假貨，如果參考正貨的零售價格，大約港幣1100至1300元左右。我們相信不法分子企圖借世界盃的盛事進行促銷，並提高球員版球衣假貨比例，以增加利潤。」海關在上月26日起採取特別行動，打擊跨境轉運及網上售賣與今年世界盃相關的冒牌及侵權貨品活動，偵破34宗案件，其中29宗涉及跨境轉運，約八成貨品是轉運到美洲，行動中拘捕6人，包括一名跨境貨車司機。海關提醒如果市民想買波衫的話，最好去品牌專門店買，即使不是，都可以留意下貨物的質素，如果是冒牌貨總會有些瑕疵。海關又指，會在世界盃進行期間加強巡查執法，包括打擊非法機頂盒等非法串流裝置的侵權活動。 #要聞
「HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT」於6月18日追加DLC第4個角色「桀諾」！將有DL版6折優惠活動！
「HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT」DLC第4個角色「桀諾」將於2026年6月18日(四)加入 []
「幸運女神」Taylor Swift穿諧音tee撐紐約人反勝
【Now Sports】紐約人鬥聖安東尼奧馬刺總決賽第4節繼續星光熠熠，樂壇天后Taylor Swift更現身捧場，紐約人在第3節稍為追近時，她更扭腰起舞，非常投入，紐約人最終在這位「幸運女神」支持下，落後29分下反勝馬刺，只差一場勝仗便可以成功封王！紐約人相隔27年再入總決賽，美國總統特朗普上場入場觀眾後，今場最矚目的入場巨星，當然為14次格林美得獎者Taylor Swift，她身穿紐約人隊色的藍色tee，印有傳奇女歌手Steve Nicks名字，諧音與New York Knicks的Knicks相同。Taylor Swift的好友們Este Haim衣服印有「Knickole Kidman」致敬影星Nicole Kidman，Alana Haim穿上「Knickelback」致敬傳奇樂團Nickelback；Taylor Swift周二晚才出席《反斗奇兵5》洛杉磯首映，周三晚便現身紐約，行程再忙碌也要出席支持愛隊，而她也看得投入，每當落後的紐約人有反撲表現，也有扭腰起舞，紐約人成功反勝，更與好友們歡呼慶祝！
UA全港最大 x 大力支持最大足球盛事
周秀娜繼續施展神臂力量 助你貸款零時差 即批即GOAL香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月11日 - 四年一度的全球最大足球盛事即將進入狂熱高潮。全港最大的UA亞洲聯合財務（UA）宣佈以最大力度全力應援今屆足球盛事，聯同周秀娜「Super Chrissie」繼續施展神臂力量，由6月12日至7月20日期間隆重推出「UA日日送足金世界波」一連串宣傳。今屆大部分賽事均於凌晨時分進行，UA誓作球迷與大眾的最強後盾，以全天候無間斷的周轉服務，讓大眾無論幾夜都能現金到手、貸款零時差。為了與全港市民一同投入這場足球狂熱，UA破天荒推出極度震撼的「日日大派999.9足金世界波」超級大獎賞，並隆重呈獻全港第一架 「UA『娜姐神射』3D 流動號」全港遊走，實行與全城與「球」同樂，將熾熱氣氛推至頂峰。 每日中午12點準時開搶 決賽日加碼送出終極「重量Cup」金球 UA在這次為期39日的盛事期間，每日中午12點將送出價值約HKD5,700 的「999.9足金世界波」，共38個。在7月20日的萬眾矚目決賽日，UA更瘋狂升級獎賞，加碼送出999.9純金連工包料打造、價值約H
【訓練】「赤腳訓練」成為運動員的秘密武器 世界頂尖足球隊伍都加入訓練清單
長久以來，我們習慣將雙腳包裹在具有高度緩衝與支撐科技的運動鞋中。然而，最近卻掀起了一股「返璞歸真」的風潮。就連歐洲足球頂級豪門——巴黎聖日耳門（PSG）的冠軍總教練 Luis ...