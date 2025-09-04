Yahoo 娛樂圈《阿龍》專訪 鄭中基否認乘勢復出
香港 - EQS Newswire - 2025年9月3日 - 跨境電商數字服務平台 Gwofy 正式推出 應收賬款鏈上驗真解決方案。該方案通過商戶授權 API 接入銷售、履約與費用數據，並將其即時打包上鏈，生成透明、可追溯、不可篡改的驗證憑證。這一設計旨在為數十萬跨境電商商家與金融機構之間提供可信的數據橋樑，幫助商家突破現金流瓶頸，並使金融合作方能基於真實數據進行授信與風控。
全球跨境電商市場規模已超過 5,000 億美元，其中中國商家佔據主導地位。然而，龐大的交易規模背後，商家卻普遍面臨嚴峻的資金難題：回款週期動輒 60–90 天，30% 的商家利潤率不足 10%，年資金周轉率僅約 4 次，難以支撐持續增長；旺季備貨與倉儲壓力疊加，資金鏈隨時可能斷裂。更為關鍵的是，數據不透明、缺乏即時驗真，使得金融機構缺乏依據，難以及時提供支持。
Gwofy 的應收賬款鏈上驗真方案 正是針對這一痛點而設計。
對商家而言，即時上鏈的應收賬款能被快速驗真，縮短回款等待時間，改善現金流狀況；
對金融合作方而言，憑證提供了透明、可追溯、不可篡改的數據基礎，降低信息不對稱，提升授信與風控效率。
換言之，Gwofy 並非創造新的金融衍生品，而是以區塊鏈技術提供「有根有據」的數據憑證，讓金融機構首次能夠基於真實交易數據，為跨境電商商家提供支持。
同時，Gwofy 這一設計與行業前瞻和標準高度契合。 幣安創始人趙長鵬（CZ）於 8 月 28 日在香港大學的演講中指出，RWA 的真正潛力在於將股票、債券等金融資產上鏈，因其具備穩定價值與清晰確權基礎。應收賬款作為直接錨定銷售與結算的金融憑證，天然符合這一範疇。Gwofy 將其數據化並上鏈驗真，正是順應了這一方向。
香港區塊鏈協會發佈的《RWA 產業發展研究報告 2025》亦指出，具備規模化潛力的資產必須同時滿足三大標準：
價值穩定性 —— 應收賬款與真實銷售和平台結算直接掛鉤，避免依賴投機性估值；
法律確權清晰性 —— 每筆賬款來源可追溯，對應具體訂單與平台結算，確權基礎清楚；
鏈下數據可驗證性 —— 商戶授權後，Gwofy 即時同步銷售、履約與費用數據，上鏈存證，確保透明與可驗真。
Gwofy 的設計既呼應了 CZ 的前瞻觀點，也完全符合產業報告提出的三大標準，為跨境電商應收賬款的數據化與合規化提供了行業認可的路徑。
展望未來
Gwofy 的核心使命不是將應收賬款「包裝」為金融化產品，而是致力於打造 鏈上數據驗真與確權基礎設施。未來，Gwofy 將持續以區塊鏈技術提升數據透明度與可追溯性，協助金融機構建立基於可信數據的風控模型，並幫助跨境電商商家突破現金流瓶頸，改善資金周轉效率。
Gwofy 的使命：以真實貿易為錨，讓應收賬款有根有據。
