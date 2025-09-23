H-1B簽證費調漲 OECD：科技移民是美國經濟成長關鍵

（法新社巴黎23日電） 在美國對科技產業廣泛使用的H-1B簽證徵收10萬美元費用後，經濟合作暨發展組織（OECD）首席經濟學家白瑞拉告訴法新社，高技能移民對美國經濟至關重要。

即將卸任、轉任葡萄牙央行總裁的白瑞拉（Alvaro Pereira）受訪時，OECD這個總部位於巴黎的組織正發布全球經濟最新展望報告。

OECD共38個成員，主要由富裕國家組成。這次更新預測2025年全球經濟成長率將達3.2%，高於6月上一份報告的2.9%。

廣告 廣告

OECD說，企業為趕在美國總統川普（Donald Trump）關稅生效前搶購進口貨品，今年上半年經濟展現出「比預期更強的韌性」。

OECD同時將美國經濟成長率的預測自1.6%調升到1.8%，但警告高關稅開始產生影響，經濟成長可能放緩。

報告也提到，美國聯邦政府裁員以及川普政府加強打擊移民政策，也將抑制經濟成長。

白瑞拉告訴法新社：「勞動力成長明顯減緩，而勞動力成長減弱必然會影響國內生產毛額（GDP）。」

他強調，撰寫這項報告時，調漲H-1B簽證費用規定尚未生效。

白瑞拉說：「我們認為，持續吸引來自美國或全球各地的高技能人才，是美國經濟的關鍵優勢。」

「在AI（人工智慧）熱潮下，這種情況只會更嚴重，因為資通訊科技（ICT）產業正面臨嚴重的人力短缺。」

H-1B簽證允許企業聘用具專業技能的外籍員工，包括科學家、工程師及電腦程式設計師等赴美工作，最初可獲3年工作許可，並可延長到6年。