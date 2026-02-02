Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Häagen-Dazs買一送一！最平$46歎「心花怒放」雪糕、雪糕火鍋66折 情人節及白色情人節適用！

情人節的浪漫不一定要靠昂貴的大餐堆砌，有時一份入口即溶的甜蜜，反而更能觸動人心。隨著2月14日與3月14日白色情人節將至，Häagen-Dazs特別推出快閃買一送一驚喜，2月2日9PM在Klook準時開賣，讓大家在這個充滿愛意的季節，用最浪漫的方式與另一半分享甜蜜。無論是漫步街頭時共嚐一份精緻的窩夫雪糕，還是在家中享受溫暖治癒的雪糕火鍋，這些微小的仪式感，都能讓感情在冰火交融間悄悄升溫。

按此查看Häagen-Dazs雪糕優惠

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

Häagen-Dazs雪糕突發買一送一！與情人共享甜蜜

這波優惠中最令人心動的絕對是「買一送一」快閃電子禮券，切記今晚開搶！只需$92就能帶走兩份「心花怒放」雪糕禮券，人均低至$46即可任選5款經典口味雪糕球，搭配香脆窩夫與鮮果，性價比極高。若想與伴侶宅在家過節，只需$248即可入手原價$379的雪糕火鍋套裝，內含16個迷你雪糕球及一套專屬玻璃火鍋爐，朱古力醬融化後的濃郁香氣，絕對能營造出滿分的約會氛圍。最後提提大家，買一送一優惠數量有限，售完即止，且換領日期橫跨至3月15日，聰明的朋友記得校好鬧鐘準時入手，為接下來的兩個情人節做好甜蜜儲備。

【快閃買一送一】Häagen-Dazs心花怒放雪糕電子禮券｜適用於2月14情人節及3月14白色情人節

特價：$92/2張，平均$46｜ 原價：$184/2張

SHOP NOW

【66折優惠】精點雪糕火鍋套裝

特價：$248｜ 原價：$379

SHOP NOW

最平$46歎「心花怒放」雪糕

雪糕火鍋66折

Haagen-Dazs ice cream store（圖片來源：getty images）

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

長者自助餐優惠2026〡13間酒店自助餐優惠推介！長者優惠比買一送一價錢平／人均最平$167起／任食生蠔、龍蝦

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池

放題2026│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

放題2026│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

燒肉放題2026丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題2026｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠2026│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

酒店優惠2026｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）

下午茶自助餐2026│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠2026│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

片皮鴨2026│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2026│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介2026｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？