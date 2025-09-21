28歲Hailey Bieber以10億美元賣品牌「救老公」？從明星太太到女企業家，靠一支潤唇膏令身價「自我升級」

28歲 Hailey Bieber 以10億美元賣品牌「救老公」？從明星太太到女企業家，靠一支潤唇膏令身價「自我升級」

Hailey Bieber 多年來被貼上多項標籤，包括「星二代」、「Justin Bieber 老婆」等，當眾人認為她只是個花瓶，她卻儲備實力運用自己的優勢，打造出自己的 10 億美金美妝王國。一起來看看這位實力總比低估的「模特兒」，憑一支潤唇膏「自我升級」並成為女創業家！

Hailey Bieber 是誰？

大家也許娛樂新聞聽過 Hailey Bieber ，大多數人對她的印象也只是「Justin Bieber 的老婆」、「Stephen Baldwin 的女兒」、「Kylie Jennie 的朋友」。從小被貼上星二代的標籤，加上與 Justin Bieber 閃婚讓她備受 Selena Gomez 的粉絲討厭，甚至求助 Selena Gomez 讓粉絲們放她一馬，Hailey Bieber 的形象只停留於娛樂新聞。

Hailey Bieber 真正職業是一名模特兒，近年更是 Saint Laurent、Fila、DKNY 的品牌大使。只是備受花邊新聞影響，讓她被標籤為「名媛」多於「模特兒」，不上不下的尷尬位置，讓她無法改變低落的形象。

Hailey Bieber 的轉型「自我升級」

大家以為 Hailey Bieber 結婚後會淡出娛樂圈， Hailey Bieber 2022 年 6 年創立自己的品牌 Rhode，販售現在價值 10 億美金的護膚品及潤唇膏。Rhode 主打新世代喜愛的「極簡護膚」，簡約、純淨、純素、自然的 Clean Girl 美學，更非常懂得運用 Instagram、TikTok 的社交媒體影響力，低調灰色包裝的新產品上架兩小時即售罄，開創了屬於自己的新路向。

「你也有 Rhode 的潤唇膏嗎？」

讓時尚女生們瘋狂的潤唇膏，現已成為每個手袋也有一支的常備品。由無色潤唇膏至潤色潤唇膏，每一款亦熱門大賣。接著就是懷孕期間推出人人搶購的「口袋胭脂」，由 Hailey Bieber 的加州鄰家女孩美學出發，將自己的理念透過品牌完美呈現，亦讓自己由「明星太太」升級為「女企業家」。

登基成美妝女王 品牌由 e.l.f. 以10億美金收購

2025 年 5 月 29 日 e.l.f. 宣佈以 10 億美金收購 Rhode，Hailey Bieber 主力擔任創意總監。（e.l.f.)

2025 年 5 月 29 日 e.l.f. 宣佈以 10 億美金收購 Rhode，Hailey Bieber 主力擔任創意總監，將 Rhode 的發展帶得更遠。Rhode 的產品經常售罄，而且沒有太多海外銷售點， e.l.f. 的製作及銷售網絡可讓 Rhode 加速成長。Hailey 更專注於產品創作，Rhode 現已進駐美國 Sephora，讓大家也很期待登陸香港！

10 億賣品牌「救老公」傳聞 讓她不再是「附屬品」

坊間盛傳 Justin Bieber 患上情緒病，因而欠下以億元計的巨債而瀕臨破產，包括欠下前經理人 Scooter Braun 近 100 萬美金，亦虧欠演唱會主辦單品 AEG 2,000 萬美金，Hailey Bieber 賣出品牌有機會為「救老公」之意。

坊間盛傳 Justin Bieber 患上情緒病，Hailey Bieber 賣出品牌有機會為「救老公」，被報章認為是「有情有義」的舉動。(GETTY)

但其實 Justin Bieber 盛傳擁達 300 億身家，近日推出的專輯也以家庭生活為主題，Hailey Bieber 更現身 MV 支持老公。財務問題是否真實不得而知，但可證明的是 Hailey Bieber 絕對有能力憑品牌養活自己，不是媒體所說的「Justin Bieber 的太太」而已。由「星二代」升級為「女企業家」，憑實力為自己的名聲翻新，Hailey 就是新世代的強大 Girl Boss 呢～

