Halloween好去處｜冰上鬼馬南瓜哈囉喂！溜冰場變成南瓜村 大玩面部彩繪、紋身貼紙、Trick-or-treat小遊戲
太古城中心冰上皇宮將於10月25日起一連兩日舉行「冰上鬼馬南瓜哈囉喂」，溜冰場將變成南瓜村，扮鬼扮馬溜冰之餘，亦可體驗一連串萬聖節活動如面部彩繪、萬聖節紋身貼紙、Trick-or-treat 有問有答小遊戲等，穿得最有心思者更有機會贏得「鬼鬼馬馬服飾比賽」的豐富獎品，即睇活動及門票詳情。
溜冰場變成南瓜村 一連串萬聖節活動
太古城中心冰上皇宮於10月25日及26日下午3點至5點舉行萬聖節限定「冰上鬼馬南瓜哈囉喂」，屆時溜冰場變成南瓜村，設巨型南瓜、可愛裝飾與趣怪佈置，大家可在充滿節日氣氛的環境下溜冰，同場亦有一連串萬聖節活動，包括體驗變臉的面部彩繪、閃閃發光的萬聖節紋身貼紙、答對問題即可獲得萬聖節糖果的「Trick-or-treat有問有答」小遊戲，節目豐富；建議大家出發前花點心思扮鬼扮馬，因為場內將舉辦「鬼鬼馬馬服飾比賽」，最有心思的5位參加者，有機會贏得MOVIE MOVIE Cityplaza換票證兩張及冰上皇宮環保袋一個。
每位$115大玩2小時
門票可透過Klook購買，每位$115即可大玩2小時，包免費租用溜冰鞋一對，當日1pm起可到達售票處登記及兌換手帶、最早2:45pm入場，留意3-12歲小童需有一名已購買入場門票的成人陪同方可入場，立即化身「嘩鬼」一員吧！
太古城中心冰上皇宮萬聖節限定 – 冰上鬼馬南瓜哈囉喂
價錢：$115
太古城中心冰上皇宮萬聖節限定 – 冰上鬼馬南瓜哈囉喂
地點：太古城太古城道18號太古城中心 1/F冰上皇宮（地圖按此）
日期：10月25日及26日
時間：3pm-5pm
