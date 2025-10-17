Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Halloween好去處｜冰上鬼馬南瓜哈囉喂！溜冰場變成南瓜村 大玩面部彩繪、紋身貼紙、Trick-or-treat小遊戲

太古城中心冰上皇宮將於10月25日起一連兩日舉行「冰上鬼馬南瓜哈囉喂」，溜冰場將變成南瓜村，扮鬼扮馬溜冰之餘，亦可體驗一連串萬聖節活動如面部彩繪、萬聖節紋身貼紙、Trick-or-treat 有問有答小遊戲等，穿得最有心思者更有機會贏得「鬼鬼馬馬服飾比賽」的豐富獎品，即睇活動及門票詳情。

太古城中心冰上皇宮將於10月25日起一連兩日舉行「冰上鬼馬南瓜哈囉喂」，大家可扮鬼扮馬溜冰。（相片來源：Cityplaza Ice Palace 太古城中心冰上皇宮@Facebook）

溜冰場變成南瓜村 一連串萬聖節活動

太古城中心冰上皇宮於10月25日及26日下午3點至5點舉行萬聖節限定「冰上鬼馬南瓜哈囉喂」，屆時溜冰場變成南瓜村，設巨型南瓜、可愛裝飾與趣怪佈置，大家可在充滿節日氣氛的環境下溜冰，同場亦有一連串萬聖節活動，包括體驗變臉的面部彩繪、閃閃發光的萬聖節紋身貼紙、答對問題即可獲得萬聖節糖果的「Trick-or-treat有問有答」小遊戲，節目豐富；建議大家出發前花點心思扮鬼扮馬，因為場內將舉辦「鬼鬼馬馬服飾比賽」，最有心思的5位參加者，有機會贏得MOVIE MOVIE Cityplaza換票證兩張及冰上皇宮環保袋一個。

屆時溜冰場變成南瓜村，設巨型南瓜、可愛裝飾與趣怪佈置。（相片來源：Klook）

每位$115大玩2小時

門票可透過Klook購買，每位$115即可大玩2小時，包免費租用溜冰鞋一對，當日1pm起可到達售票處登記及兌換手帶、最早2:45pm入場，留意3-12歲小童需有一名已購買入場門票的成人陪同方可入場，立即化身「嘩鬼」一員吧！

太古城中心冰上皇宮萬聖節限定 – 冰上鬼馬南瓜哈囉喂

價錢：$115

按此經Klook預訂

大家可在充滿節日氣氛的環境下溜冰，同場亦有一連串萬聖節活動。（相片來源：Cityplaza Ice Palace 太古城中心冰上皇宮@Facebook）

體驗變臉的面部彩繪（相片來源：Klook）

「鬼鬼馬馬服飾比賽」將選出最有心思的5位參加者，贏得MOVIE MOVIE Cityplaza換票證兩張及冰上皇宮環保袋一個。（相片來源：Cityplaza Ice Palace 太古城中心冰上皇宮@Facebook）

地點：太古城太古城道18號太古城中心 1/F冰上皇宮（地圖按此）

日期：10月25日及26日

​時間：3pm-5pm​

