「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證
Halloween好去處｜大圍圍方首創百鬼打Call Party！5大鬼怪裝置＋萬聖節市集
今年萬聖節，大圍圍方將東洋妖怪文化與西方節慶氛圍巧妙融合，打造全港最「鬼」馬的萬聖節盛典「HalloWai圍方嘩鬼樂園」。由鬼怪裝置到市集派對，更有全港首創的百鬼打Call Party，彷如置身異世界，體驗詭趣節日。
五大鬼怪裝置+萬聖市集
由即日至11月9日，圍方L2戶外園藝花園及L4活動空間化身「嘩鬼樂園」，赤鬼、青鬼、河童等傳說妖怪現身，帶來五大趣怪藝術裝置，充滿視覺震撼，每一處角落都充滿驚喜與奇幻氣氛，絕對是打卡與沉浸式體驗的好去處。而10月24日至11月2日，圍方L4將舉辦萬聖節主題市集，集合12個本地品牌，販售萬聖限定酒類、創意手作、寵物服飾等特色商品。
全港首創百鬼打Call Party+百鬼夜行巡遊
10月25、26及31日，更舉辦全港首創「百鬼打Call Party」，由本地舞蹈團隊「翼-Elytra」帶來融合日本偶像文化的螢光舞台演出。觀眾將化身鬼怪應援團，以口號與動作熱烈互動，炸爆現場氣氛。萬聖節週末期間，還有「百鬼夜行大巡遊」及「Trick-or-Treat百鬼夜行巡遊」，各式妖怪驚喜現身，同大家近距離互動。
圍方嘩鬼樂園
日期：10月9日（星期四）至11月9日（星期日）
時間：10am-10pm
地址：大圍車公廟路18號（地圖）
萬聖節市集
日期：10月24日（星期五）至11月2日（星期日）
時間：12nn-9pm
地點：圍方 L4活動空間
百鬼打 Call Party
日期：10月25日（星期六）及31日 (星期五)
地點：圍方 L2及L4
時間：7:30-7:45pm、8:15-8:30pm（每日共兩節）
表演團體：翼-Elytra
百鬼夜行Meet & Greet
日期：10月25日、26日及31日
時間：6-9pm
地點：圍方 L2戶外園藝花園
Trick or Treat 百鬼夜行巡遊
日期：10月31日
時間：7:30-8:30pm
地點：圍方 L4活動空間
更多相關文章：
萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！冰上鬼馬南瓜哈囉喂/手工糖果工作坊/樂高小魔怪狂歡派對
萬聖節好去處｜澳門新濠影滙鬼屋買1送1、人均$69.5！「心寒影滙2」7部恐怖電影為題 網民大讚刺激、裝修夠逼真
萬聖節2025｜香港JOYPOLIS SPORTS推萬聖節歷險記！挑戰三大關卡/彩繪體驗/DJ派對/門票優惠買1送1
直擊迪士尼Halloween！因颱風米娜撲空全新「惡人反轉大街派對」、「森林河流之旅」 秋裝Duffy與好友可愛度爆燈｜萬聖節2025
Chiikawa萬聖節公仔登陸香港！與日本同步登場 即睇官方限定店預約入場方法
尖沙咀金普頓酒店人均$1,017住海景房！賞維港日出日落靚景 開放式浴缸是因為「土地問題」？
廣東歌發燒友必去！Canto Disco酒店狂歡派對玩足5小時 DJ組合「節拍星期五」帶你回顧廣東金曲
香港好去處｜動漫聯動祭空降銅鑼灣！集結《鬼滅之刃》《怪獸8號》《DAN DA DAN膽大黨》等過千款產品
其他人也在看
珠海好去處｜「東方小塞班」東澳島行程推介！凱悅旗下懸崖酒店開業、波光粼粼果凍海、風車山看絕景 附交通方法
珠海東澳島為珠海市的外島，從珠海橫琴碼頭、香洲港碼頭或深圳蛇口港出發，乘船約40至70分鐘就可到達。島上以清澈海水、豐富海洋生態、自然風光及人文歷史遺跡而聞名，令東澳島有「植物王國」，甚至是「東方小塞班」的美譽，吸引眾多遊客前來探索！今次Yahoo Travel精選珠海東澳島行程景點推介，主打悠閒放鬆，不建議將行程排得滿滿呢！Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
BLACKPINK高雄演唱會開騷倒數！6大地標打造粉紅燈海 全城應援模式啟動
各位「BLINK」是時候在高雄集結了！韓國天團BLACKPINK即將於10月中旬在高雄世運主場館（高雄國家體育場）舉辦《DEADLINE》世界巡迴演唱會，為迎接這場年度盛事，高雄市政府特別舉辦「LIGHT UP高雄IN PINK」活動，從10月13日至10月19日，連續7晚在高雄六大地標點亮夢幻粉紅色燈光。這不單是偶像應援，還把整座城市瞬間染上BLACKPINK專屬顏色變成巨型應援場。各位粉絲絕對要把握機會，在演唱會開始前展開一趟最「Pink」的朝聖之旅！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
旅行狂熱者三小二鳥推薦：馬德里十大旅遊體驗part2
古老的埃及神殿、世界最古老的餐廳、目不暇給的佛朗明哥舞，還有華麗的紫羅蘭花糖伴手禮，馬德里還有更多精彩的旅遊體驗值得探索，跟著三小二鳥的腳步，一起開箱必買必吃的馬德里精選之旅！欣傳媒 ・ 1 小時前
接鏡粉旗盛惠312.1︱的哥寸ERROR粉絲唔消費 193即爆Seed
【on.cc東網專訊】人氣男團MIRROR近年撐起香港樂壇半邊天，12子有今時今日，全靠一班鏡粉全天候海陸空課金支持，撐偶像之餘，亦可帶動香港內消經濟。有的士司機在社交網發文，並配上一張一張262.1車費加50元，相信是隧道費的咪錶照片，全程車費盛惠312.1元東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
香港迎戰孟加拉︱啟德上演「龍爭虎鬥」 45489 人入場再創紀錄 安永佳建功 1：1 握手言和︱多相︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】亞洲盃外圍賽第三圈 C 組賽事今晚於啟德主場館上演，港隊迎戰孟加拉，全場氣氛熾熱，共有 45,489 名觀眾入場，刷新港隊史上最多現場觀眾紀錄。開賽前，看台上再次出現巨型 Tifo，以「今晚打老虎」為主題，寓意港隊象徵紅龍迎戰孟加拉虎。Yahoo新聞 ・ 1 天前
聖誕倒數月曆2025｜10+款必收藏Advent Calendar大合集！YSL/LANE CRAWFORD搶先看 護膚美妝/香水蠟燭（持續更新）
聖誕節2025逐漸來臨，不少品牌都已經在推出聖誕倒數月曆Advent Calendar！聖誕禮物重點之一的「聖誕倒數月曆2025」有不同種類，包括香水、護膚品、化妝品等，就讓Yahoo網購專員率先為大家整合最具話題的Advent Calendar 2025，這裡更會定時更新優惠及情報，大家記得Book Mark文章，仔細研究下，等到合適時機預訂心水聖誕禮物也不遲！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【話題】網約自組行山隊登山出現高原反應被「隊友」拋棄 20 歲內地女子由路過遊客和當地警方緊急救援
根據內媒報導，近日一名 20 歲內地女子在網上組隊，跟另外兩男一女結伴前往位於四川甘孜丹巴縣境內的黨嶺作徒步探索，該女子沿途出現高原反應及失溫等狀況，與她同行的隊友見狀僅請求當地村民幫忙「臨時照顧」後...運動筆記 ・ 14 小時前
貿易戰｜中國反制裁韓國造船商 指其配合美國政府301調查 商務部：損害中國企業合法權益
中國商務部公佈，從即日起將會對華海洋株式會社5家美國相關子企作出反制裁措施，主因與韓華海洋株式會社在美相關子公...BossMind ・ 1 天前
香港4大親民Fine Dining推介 必食紅蝦意粉/自家熟成牛扒/無敵海景
講到Fine Dining，好多人第一時間就會諗到高不可攀嘅價錢同打卡式體驗。不過其實香港都有唔少餐廳主打親民版，用相對合理嘅價錢，就可以享受到高質食材同大廚精心設計嘅菜式，氣氛同服務都一樣有水準。今次就精選咗4間親民嘅Fine Dining餐廳，等你下次想食好啲時有多個選擇。OpenRice開飯喇 ・ 1 小時前
Adidas波鞋又有爆款登場！韓國限定Taekwondo「跆拳道靈感配色」紅藍兩款超美亮相
Adidas波鞋又有爆款登場！這陣子「薄底鞋」當道，Adidas繼Samba後，Taekwondo跆拳道鞋又要成為潮人心頭好。之前Jennie已有意無意穿著Adidas Taekwondo，現在系列有新色上架，並以韓國傳統武藝跆拳道為靈感，推出紅、藍兩色。Yahoo Style HK ・ 46 分鐘前
Honor Magic 8 系列來襲：Snapdragon 8 Elite Gen 5 搭配超 7,000mAh 電池
高通的最新行動晶片 Snapdragon 8 Elite Gen 5 正式登場後，各家 Android 手機廠也開始接連更新自己的旗艦，今天輪到的便是 Honor Magic 8 和 Magic 8 Pro。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
無限時任食大閘蟹+片皮鴨！海東軒突發52折優惠 人均$408再送蟹粉扒時蔬／蟹粉小籠包
想無限時任食大閘蟹及片皮鴨？機會來了！於港島及九龍都有多間分店的海東軒，突發於KKday推出無限時任食大閘蟹及片皮鴨套餐限時52折優惠，折後人均只需$408即可食足一晚，絕對有時間讓各位食到夠本！是次套餐除了大閘蟹及片皮鴨外，更有其他多款特色美食，如生拆蟹粉扒時蔬、生拆蟹粉小籠包、黃炆佛跳牆等，夠晒有誠意！其他大部分餐廳推出的任食套餐都只限兩小時，今次海東軒無限時任食套餐，必定吸引一眾蟹迷搶購！各位想食就快去預購喇！Yahoo Food ・ 19 小時前
金星進入天秤座，「最旺桃花星座」是這3位！真正的魅力，也許是懂得讓彼此都舒服的個性｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
10月14日至11月7日，是金星進入天秤座的日子。這陣子是大家展現真正的魅力好時機，至於什麼是「真正魅力」呢？也許是懂得讓彼此都舒服的個性、感覺與關係吧！來看看這期間最有桃花運星座是誰！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
UNIQLO放在韓國女團身上會是怎樣？ILLIT擔任「舒芙蕾紗線」針織系列代言人，溫柔鄰家女孩必入手
UNIQLO宣布，由人氣韓國女子團體ILLIT擔任全新「舒芙蕾紗線」針織系列代言人。此次系列注重穿著舒適與高質感，甫與品牌現有的喀什米爾、美麗諾系列區隔。舒芙蕾紗線採用彈性聚氨酯紗，結合特殊針織工藝，兼顧柔軟觸感與耐用性，穿著時親膚不刺癢，且不易起毛球，十分適合日常穿著。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
審91天亂過馬路案 兩辯方律師向外聘主控、官等索償逾2000萬元 指聯合拖延審訊
時任暫委特委裁判官何麗明 2018 年處理行人涉亂過馬路的傳票案，經 91 天審訊裁定被告無罪，拒絕向她批出訟費，又指兩名辯方律師虛耗法庭時間，下令向控方支付約 62 萬元訟費。法庭線 ・ 20 小時前
外勞取代本地工人？勞工處首9個月錄321宗投訴 暫僅 1 宗成立 67宗證據不足 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】政府近年推出「補充勞工優化計劃」輸入外勞，同時觸發「聘外勞炒本地工人」爭議。勞福局今（15 日）回應立法會質詢指，今年首九個月接獲321宗懷疑外勞取代本地僱員投訴，處方已完成調查68宗個案，67宗沒有足夠證據，其他投訴個案仍在調查中。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
美英打擊柬埔寨詐騙集團 充公1166億比特幣 主腦陳志在港持兩間上市公司
美英聯手起訴柬埔寨太子集團主席陳志，指其為全球最大加密貨幣詐騙案主腦，涉資150億美元，並揭發他在香港控制兩家上市公司，或牽動跨境金融審查。Yahoo財經 ・ 22 小時前
入籍兵虛報資料被罰 大馬足總決提上訴
【Now Sports】7名馬來西亞國家足球隊入籍兵，因為涉嫌虛報外祖父母的出生地資料，以通過入籍手續，被國際足協處罰停賽及該國足總遭到罰款，而大馬傳媒周三指出，足總決定就此案判決，提出上訴。馬來西亞足總暫代主席尤素夫（Yusoff Mahadi）於周二國家隊，在亞洲盃外圍賽贏老撾一役後，向馬新社透露，足總會準備好一切資料，就FIFA的裁決提出上訴，更形容這是他們平反指控的第二回合，會有更佳的準備及沒有壓力下作出上訴。7名馬來西亞入籍兵曾經在今年6月，亞洲盃外圍賽協助國家隊4:0贏越南，但當中的入籍兵報稱其祖父母在馬來西亞出世的資料，全部虛假，並證明他們祖父母出生地是在南美洲或歐洲，因而向他們作出停賽處分，而馬來西亞足總亦被罰款，以示警戒。至於大馬足總強調，今次事件完全是因為出現技術上錯誤所引致。now.com 體育 ・ 10 小時前
香港女遊客醉倒台北車站遭通緝犯性侵 台鐵將聯同警方加強巡邏
【Now新聞台】台灣知名地標之一的台北車站，日前有女遊客醉酒後遭人在車站大廳當眾性侵。當地傳媒報道，受害人是香港遊客。疑犯落網後證實是通緝犯，輿論關注車站治安問題。台鐵表示，將聯合警方加強巡邏次數。作為台北市主要交通樞紐，台北車站每日人來人往，車站大廳亦不時有人停留。台灣傳媒報道，上周有一名來自香港的女遊客，疑似在醉酒的情況下遭一名男子拖到牆邊性侵，據報整個過程超過十分鐘，警方接獲途人報案後趕至制止，並逮捕疑犯。檢警部門經調查後，發現該名姓邱男子去年因偷竊判入獄六個月，雖可繳納罰款代替，但他未有理會而遭通緝，今次落網後已即時入獄。負責管理台北車站的台鐵周三發聲明，對事件表示遺憾，強調正全力配合警方調查。而案件亦引起社會關注台北車站治安問題。有民眾認為車站內部空間大，如同「大迷宮」，廁所、儲物櫃亦有「死角位」，深夜經過時都有點擔心。民眾：「比較晚的話或是都沒有人的話，我覺得安全上還是會有點顧慮。」民眾：「就會莫名感覺到有點沒有安全感，就是常常會迷路這樣。」另一方面，台北車站附近一帶近年越來越多無家者逗留，亦有人憂慮會影響治安。台鐵方面表示，已與鐵路警察局召開會議，並提出四項措施，警方在大廳、廁所等定點駐守頻率將由每小時兩次增加至三次以上，另外會與車站職員及保安每半小時交錯派員巡邏，亦會要求相關部門輔導安置無家者。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 14 小時前
香港好去處｜Super Sports Park優惠！人均每小時$50 萬聖節合家狂歡派對：DJ打碟、小朋友變裝Catwalk Show
萬聖節將至，Yahoo購物專員幫大家搵到合家歡活動，室內遊樂場Super Sports Park推出門票大優惠之餘，10月31日當晚更化身萬聖節舞台，舉行《THE RED MOON CULT》 萬聖節狂歡派對，一家大細齊齊「扮鬼扮馬」，安排小模特兒登台行Catwalk，亦有萬聖節DJ打碟Party，盡享現場音樂，齊齊狂歡！即睇內文門票優惠！Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前