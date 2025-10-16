Halloween好去處｜大圍圍方首創百鬼打Call Party！5大鬼怪裝置＋萬聖節市集

今年萬聖節，大圍圍方將東洋妖怪文化與西方節慶氛圍巧妙融合，打造全港最「鬼」馬的萬聖節盛典「HalloWai圍方嘩鬼樂園」。由鬼怪裝置到市集派對，更有全港首創的百鬼打Call Party，彷如置身異世界，體驗詭趣節日。

圍方L2戶外園藝花園及L4活動空間化身「嘩鬼樂園」，赤鬼、青鬼、河童等傳說妖怪現身。（官方圖片）

五大鬼怪裝置+萬聖市集

由即日至11月9日，圍方L2戶外園藝花園及L4活動空間化身「嘩鬼樂園」，赤鬼、青鬼、河童等傳說妖怪現身，帶來五大趣怪藝術裝置，充滿視覺震撼，每一處角落都充滿驚喜與奇幻氣氛，絕對是打卡與沉浸式體驗的好去處。而10月24日至11月2日，圍方L4將舉辦萬聖節主題市集，集合12個本地品牌，販售萬聖限定酒類、創意手作、寵物服飾等特色商品。

百鬼村河童從石井中探出頭來，身披詭異綠影，手握魚形物件。（官方圖片）

手持提燈的「迷途妖」。（官方圖片）

油紙傘，在汲取天地日月精華後，化身為獨腳獨眼的「傘妖」。（官方圖片）

幽暗的迴廊，彷彿走進了現實與妖異的結界。（官方圖片）

全港首創百鬼打Call Party+百鬼夜行巡遊

10月25、26及31日，更舉辦全港首創「百鬼打Call Party」，由本地舞蹈團隊「翼-Elytra」帶來融合日本偶像文化的螢光舞台演出。觀眾將化身鬼怪應援團，以口號與動作熱烈互動，炸爆現場氣氛。萬聖節週末期間，還有「百鬼夜行大巡遊」及「Trick-or-Treat百鬼夜行巡遊」，各式妖怪驚喜現身，同大家近距離互動。

萬聖節主題市集，由12間本地品牌嚴選不同萬聖節主題商品。（官方圖片）

由詭魅特調飲品、萬聖限定酒類、潮流玩物到創意手作。（官方圖片）

特別精選多個寵物品牌，與毛孩一同享受搞怪樂趣。（官方圖片）

10月25、26及31日，舉辦全港首創「百鬼打 Call Party」。（官方圖片）

圍方嘩鬼樂園

日期：10月9日（星期四）至11月9日（星期日）

時間：10am-10pm

地址：大圍車公廟路18號（地圖）

萬聖節市集

日期：10月24日（星期五）至11月2日（星期日）

時間：12nn-9pm

地點：圍方 L4活動空間

百鬼打 Call Party

日期：10月25日（星期六）及31日 (星期五)

地點：圍方 L2及L4

時間：7:30-7:45pm、8:15-8:30pm（每日共兩節）

表演團體：翼-Elytra

百鬼夜行Meet & Greet

日期：10月25日、26日及31日

時間：6-9pm

地點：圍方 L2戶外園藝花園

Trick or Treat 百鬼夜行巡遊

日期：10月31日

時間：7:30-8:30pm

地點：圍方 L4活動空間

