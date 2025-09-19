皇后山邨風波翻版？馬鞍山錦駿苑食水現黑點
Halloween好去處｜KUROMI首間怪異影院驚喜登場！3米高KUROMI+逾300款限定精品+玻璃彩繪發光傘早鳥優惠
想玩轉萬聖節又怕嚇破膽？今個萬聖節不妨可愛一點，到訪KUROMI首間怪異影院《The Show Must Go Wrong??》，屆時朗豪坊4樓通天廣場將全面被KUROMI佔領，設3米高KUROMI、二創電影海報，以及可瘋狂拍照的沉浸式詭萌佈置，現場除有期間限定店發售逾300款精品及獨家產品，更推出超美的玻璃彩繪LED發光傘，即日起透過KKday可享早鳥優惠，即睇活動詳情！
KUROMI首間怪異影院
今年朗豪坊「WoW!WePLAY」及SANRIO人氣角色KUROMI同樣踏入20周年，聯手打造首間「怪異影院」，全場以黑色、紫色跟Shocking Pink作主題色，配上版骷髗圖案，打造又Cute又暗黑的獨特氛圍， 特設3米高KUROMI以萌爆造型衝破電影海報，而戲院由售票處到影院內部，每個角落都找到沉浸式詭萌佈置，KUROMI更以CUTE爆造型演繹多套經典電影海報，仔細觀賞令人會心微笑。
逾300款限定精品 玻璃彩繪LED發光傘早鳥優惠
現場設有期間限定店，售賣逾300款KUROMI精品及獨家產品，商場更特別為20周年聯乘別注版紀念品：玻璃彩繪LED發光傘，雨傘印有KUROMI和他的小精靈攝影師及小蜘蛛，配合LED發光功能，就像帶住一個萬花筒外出一樣，KKday於9月17日至23日設早鳥優惠大減$50，每把只需$238，而LP CLUB會員則可額外獲贈朗豪坊商場$100電子優惠券一張，於場內逾120間店舖消費滿$400即可使用。
朗豪坊x KUROMI怪異影院別注版 — 玻璃彩繪LED發光傘發售詳情
發售日期：早鳥優惠2025年9月17日至9月23日，公開發售2025年9月30日至11月2日
價錢 ：早鳥優惠$238，公開發售$288
朗豪坊x KUROMI怪異影院《The Show Must Go Wrong??》
日期： 2025年9月30日至11月2日
時間： 10:30am-10pm
地點： 朗豪坊4樓通天廣場（地圖按此）
