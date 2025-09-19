Halloween好去處｜KUROMI首間怪異影院驚喜登場！3米高KUROMI+逾300款限定精品+玻璃彩繪發光傘早鳥優惠

Sanrio與Olive Young一系列的韓國彩妝、護膚品聯名推出新包裝，真的可愛到犯規！ 這次的聯名系列包括人氣品牌rom&nd、張員瑛同款AMUSE、護膚品牌MEDIHEAL等，讓大家的每日保養、化妝步驟瞬間被Sanrio角色包圍！由Cinnamoroll、My Melody、Kuromi、Pochacco等人氣角色加持，無論是唇釉、氣墊粉餅、眼影、眼線筆，還是面膜，包裝全都甜到讓人忍不住尖叫～ 而且重點是，全系列6折起輕鬆入手，可愛又划算！Olive Young買滿US$60（約HKD$467）免運費，收到有瑕疵或錯誤的商品後30天內可免費退貨。讓大家不只妝容、皮膚亮眼，好心情加持下笑得更甜！準備好被融化了吗？

Yahoo Style HK ・ 2 小時前