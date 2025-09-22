樺加沙｜三號信號生效 下午 2:20 改發八號信號
Halloween好去處｜大帽山屍樂園沉浸式鬼屋劇場殺！過萬呎真實旅舍探險、殭屍邪教主題玩足150分鐘 門票價錢包專車接送
萬聖節逼近，不少Halloween活動開始陸續推出，想尋找高恐怖刺激感的萬聖節好去處，Yahoo購物專員有新活動推介：大帽山屍樂園沉浸式鬼屋劇場殺！玩家不但會困在過萬呎真實旅舍內探險，要逃離現場殭屍及鬼怪追擊，還需運用推理邏輯為自己「保命」。想入場挑戰自己膽量的話，現Klook推出早鳥優惠，$350起玩足150分鐘，還包專車接送直達「鬼屋」，另有額外優惠碼享折上折優惠！有信心逃出鬼屋的朋友，快約埋一班「大膽黨」齊齊挑戰！
過萬呎真實旅舍探險、殭屍邪教主題
嫌大型樂園Halloween活動刺激感不夠的話，今年不妨來個升級挑戰，直接到真實場地來個沉浸式鬼屋劇場殺！「大帽山屍樂園沉浸式鬼屋劇場殺」將荃灣大帽山施樂園青年旅舍改造成恐怖鬼屋，玩家可自由遊走於過萬呎真實場地，不但要躲避鬼怪及殭屍追擊，更要與邪教角色、NPC 演員互動，獲取隱藏信息，在黑暗中尋找散落線索，拼湊出「教主死亡真相」，參加者要保命的話，就要動動腦筋。
早鳥價$350起玩足150分鐘、包專車接送！輸入優惠碼再減$15
是次Klook的鬼屋劇場殺，將於10月10日至11月2日期間，逢星期五、六、日上演，平日時段為5:30pm至10:30pm，星期六、日時段為1:30pm至11pm。現Klook推出的早鳥優惠，每人$350起，玩足150分鐘，還包專車接送直達「鬼屋」，一車共26人。想抵上加抵的話，Yahoo購物專員幫你格到最抵！現預訂Klook全線活動滿港幣300元或以上，並以PayMe付款，即減港幣15元。大家購買門票時，可提前兌換優惠，於付款前輸入優惠碼【PAYME2H15】，即可享折上折優惠，變相門票低至$335，大家萬勿錯過！
【早鳥優惠減高達 $60】150分鐘 沉浸式鬼屋劇場殺 | 單人入場門票 (連專車接送)
價錢：$350起
（原價$480）
PayMe優惠碼【PAYME2H15】，折後價$335起
費用包含：
景點入場
1張 150分鐘體驗門票 (時間包括車程)
每張門票已包含專車接送
大帽山屍樂園沉浸式鬼屋劇場殺
地址：大帽山施樂園青年旅舍
開放時間：星期五 5:30pm - 10:30pm；星期六、日 1:30pm - 11pm
