Halloween好去處｜大帽山屍樂園沉浸式鬼屋劇場殺！過萬呎真實旅舍探險、殭屍邪教主題玩足150分鐘 門票價錢包專車接送

【動物專訊】正當各界擔心街上社區動物安，卻有狠心主人在8號風球前夕，拯救動物組織阿虎愛屁卻收到緊急救助，有3隻貓貓連糧食盤慘於三號風球被棄於屯門蝴蝶邨、兆山苑草叢旁。阿虎愛屁負責人Aster 批評貓主棄貓行為非常狠心，她們已將貓貓救起，暫託於一寵物店內，貓貓暫時情緒穩定。 Aster表示，他們今日收到緊急求助，發現有狠心貓主打風期間將貓貓放入膠箱同及買餸車內棄掉街上，幸好好彩三隻貓貓性格溫馴，而且因太驚慌不敢周圍走，最後由求助人的爸爸協助下將貓貓入返箱，再由阿虎愛屁義工帶走。 Aster批評該貓主非常狠心，「臨打風將佢哋三個咁樣掉出嚟，真係好彩佢哋三個都好驚唔敢周圍走，如果唔係都唔知點算。」她又坦言，最近因太多手術及貼身照顧嘅貓貓需要處理，所以已經無位收新嘅貓貓，幸獲義工朋友們一起想辦法方支援，並由義工的朋友在這緊急情況下即時接收這三隻貓貓。 她又呼籲，樺加沙颱風將至，希望大家都在這幾日爭取時間幫助身邊的動物入屋，幫助他們平安渡過，並指沒想到竟然會有人這麼黑心，在危急時候棄貓，幸最終遇到好心人及義工朋友幫手，否則不堪設想。

香港動物報 ・ 5 小時前