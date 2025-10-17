Halloween好去處｜愉景灣變身鬼魅莊園！大量盞鬼打卡位、萬聖夜市集、Trick or Treat派禮品

一年一度萬聖節即將來臨，想感受外國氣氛，推介大家入愉景灣！愉景灣今年化身為「鬼魅莊園」，設有八米高巨型蜘蛛網、鬼怪南瓜、嘩鬼精靈等盞鬼打卡位，亦帶來Trick or Treat、愉景灣萬聖夜市集以及哈囉「Woof」毛特兒大賽等一連串萬聖節限定活動，能與萌寵一同歡度萬聖節！

愉景灣今年化身為「鬼魅莊園」，帶來特色打卡位及一連串萬聖節限定活動，能與萌寵一同歡度萬聖節！（相片來源：官方圖片）

大量盞鬼打卡位散落愉景灣

今年愉景灣化身為「鬼魅莊園」，閃爍的發光拱門及神秘草地「掏蛋鬼」，營造奇幻詭異神秘氛圍；愉景廣場及愉景北商場的噴泉換上萬聖節裝飾，鬼怪南瓜和嘩鬼精靈等齊齊登場；愉景北鐘樓特設八米高巨型蜘蛛網打卡位，加上七隻發光蜘蛛營造震撼視覺效果。10月26日及31日指定時間，將有「嘩鬼大派禮物」活動，凡讚好或追蹤其官方Fb或IG帳號並向「嘩鬼」工作人員出示截圖，即可獲得精美禮品一份。

今年愉景灣化身為「鬼魅莊園」，閃爍的發光拱門及神秘草地「掏蛋鬼」，營造奇幻詭異神秘氛圍。（相片來源：官方圖片）

愉景廣場及愉景北商場的噴泉換上萬聖節裝飾，鬼怪南瓜和嘩鬼精靈等齊齊登場。（相片來源：官方圖片）

愉景北鐘樓特設八米高巨型蜘蛛網打卡位，加上七隻發光蜘蛛營造震撼視覺效果。（相片來源：官方圖片）

10月26日限定活動：萬聖夜市集+毛特兒大賽

10月26日當日活動非常多：愉景廣場的萬聖夜市集，匯聚約60多個特色攤位，售賣萬聖節主題產品，以及魔術表演；哈囉「Woof」毛特兒大賽，已入圍的参賽者將以Halloween主題盛裝登場，競逐冠軍寶座，贏取價值超過$4,000的豐富獎品，包括香港愉景灣酒店雙人海景客房住宿一晚連自助早餐等，活動邀得Modern Dog Training 註冊犬隻訓練師 Howard Lam（CCPDT, USA）親臨現場擔任評審及分享實用貼士；同場還有一系列萬聖節限定活動，如盞鬼工作坊、面部彩繪、即影即有攝影服務以及巨型充氣南瓜迷宮，只要憑指定消費以及讚好其社交媒體專頁，即可免費參加其中一項活動一節。

愉景廣場的萬聖夜市集，匯聚約60多個特色攤位，售賣萬聖節主題產品，以及魔術表演。（相片來源：官方圖片）

哈囉「Woof」毛特兒大賽，已入圍的参賽者將以Halloween主題盛裝登場，競逐冠軍寶座，贏取價值超過$4,000的豐富獎品。（相片來源：官方圖片）

一系列萬聖節限定活動，如盞鬼工作坊、面部彩繪、即影即有攝影服務以及巨型充氣南瓜迷宮，只要憑指定消費以及讚好其社交媒體專頁，即可免費參加其中一項活動一節。（相片來源：官方圖片）

加開兩條寵物巴士專屬路線

10月26日當日，大會將加開兩條寵物巴士專屬路線，連接香港多區，包括由將軍澳出發途經啟德至愉景灣，及由屯門出發途經荃灣西至愉景灣。愉景廣場外的草坪更設有毛孩專區，提供寵物專用的遊樂設施，讓寵主們和毛孩進行訓練小遊戲，能與愛寵提早歡度萬聖節！

10月26日當日，大會將加開兩條寵物巴士專屬路線。（相片來源：官方圖片）

有獎遊戲隨時贏雙人來回機票

另外，大會預告將推出社交媒體有獎遊戲，凡於其IG指定帖文上按指示留言，有機會獲得香港快運送出雙人來回機票，往名古屋、大邱、高雄等地盡情遊歷，詳情密切留意。

「盞鬼」打卡位

日期：10月11日至10月31日

地點：愉景廣場（地圖按此）、愉景北商場（地圖按此）

愉景灣萬聖夜市集

日期：10月26日

地點：愉景廣場露天廣場（地圖按此）

哈囉「Woof」毛特兒大賽

日期：10月26日

地點：愉景廣場地下 G/F, DB Plaza（地圖按此）

嘩鬼大派禮物 No Tricks, Just Treats!

日期：10月26、31日

地點：愉景廣場（地圖按此）、愉景北商場（地圖按此）

