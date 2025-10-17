新聞自由指數稍回升 自我審查最嚴峻
Halloween好去處｜愉景灣變身鬼魅莊園！大量盞鬼打卡位、萬聖夜市集、Trick or Treat派禮品
一年一度萬聖節即將來臨，想感受外國氣氛，推介大家入愉景灣！愉景灣今年化身為「鬼魅莊園」，設有八米高巨型蜘蛛網、鬼怪南瓜、嘩鬼精靈等盞鬼打卡位，亦帶來Trick or Treat、愉景灣萬聖夜市集以及哈囉「Woof」毛特兒大賽等一連串萬聖節限定活動，能與萌寵一同歡度萬聖節！
大量盞鬼打卡位散落愉景灣
今年愉景灣化身為「鬼魅莊園」，閃爍的發光拱門及神秘草地「掏蛋鬼」，營造奇幻詭異神秘氛圍；愉景廣場及愉景北商場的噴泉換上萬聖節裝飾，鬼怪南瓜和嘩鬼精靈等齊齊登場；愉景北鐘樓特設八米高巨型蜘蛛網打卡位，加上七隻發光蜘蛛營造震撼視覺效果。10月26日及31日指定時間，將有「嘩鬼大派禮物」活動，凡讚好或追蹤其官方Fb或IG帳號並向「嘩鬼」工作人員出示截圖，即可獲得精美禮品一份。
10月26日限定活動：萬聖夜市集+毛特兒大賽
10月26日當日活動非常多：愉景廣場的萬聖夜市集，匯聚約60多個特色攤位，售賣萬聖節主題產品，以及魔術表演；哈囉「Woof」毛特兒大賽，已入圍的参賽者將以Halloween主題盛裝登場，競逐冠軍寶座，贏取價值超過$4,000的豐富獎品，包括香港愉景灣酒店雙人海景客房住宿一晚連自助早餐等，活動邀得Modern Dog Training 註冊犬隻訓練師 Howard Lam（CCPDT, USA）親臨現場擔任評審及分享實用貼士；同場還有一系列萬聖節限定活動，如盞鬼工作坊、面部彩繪、即影即有攝影服務以及巨型充氣南瓜迷宮，只要憑指定消費以及讚好其社交媒體專頁，即可免費參加其中一項活動一節。
加開兩條寵物巴士專屬路線
10月26日當日，大會將加開兩條寵物巴士專屬路線，連接香港多區，包括由將軍澳出發途經啟德至愉景灣，及由屯門出發途經荃灣西至愉景灣。愉景廣場外的草坪更設有毛孩專區，提供寵物專用的遊樂設施，讓寵主們和毛孩進行訓練小遊戲，能與愛寵提早歡度萬聖節！
有獎遊戲隨時贏雙人來回機票
另外，大會預告將推出社交媒體有獎遊戲，凡於其IG指定帖文上按指示留言，有機會獲得香港快運送出雙人來回機票，往名古屋、大邱、高雄等地盡情遊歷，詳情密切留意。
「盞鬼」打卡位
日期：10月11日至10月31日
愉景灣萬聖夜市集
日期：10月26日
地點：愉景廣場露天廣場（地圖按此）
哈囉「Woof」毛特兒大賽
日期：10月26日
地點：愉景廣場地下 G/F, DB Plaza（地圖按此）
嘩鬼大派禮物 No Tricks, Just Treats!
日期：10月26、31日
更多相關文章：
愉景灣萬聖節攻略：冰上派對、愉景灣酒店Staycation！2大2小入住人均$472起包自助早晚餐｜Halloween好去處
Halloween好去處｜冰上鬼馬南瓜哈囉喂！溜冰場變成南瓜村 大玩面部彩繪、紋身貼紙、Trick-or-treat小遊戲
Halloween好去處｜大圍圍方首創百鬼打Call Party！5大鬼怪裝置＋萬聖節市集
萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！冰上鬼馬南瓜哈囉喂/手工糖果工作坊/樂高小魔怪狂歡派對
迪士尼半價優惠！每人低至$299 入園睇Halloween全新「惡人反轉大街派對」、「森林河流之旅」
直擊迪士尼Halloween！因颱風米娜撲空全新「惡人反轉大街派對」、「森林河流之旅」 秋裝Duffy與好友可愛度爆燈｜萬聖節2025
Halloween好去處｜城巴×藍屋首次聯乘、推「講鬼講古」開篷巴士團！節日限定「H1W」路線夜遊靈異熱點
灣仔海濱Halloween音樂嘉年華！張敬軒、MC張天賦、DJ Zedd、Steve Aoki等流輪表演 設萬聖攤位、市集
Halloween好去處｜KUROMI首間怪異影院驚喜登場！3米高KUROMI+逾300款限定精品+玻璃彩繪發光傘早鳥優惠
海洋公園買一送一優惠！人均只要$264起 入園睇熊貓家姐、細佬＋大玩Halloween「哈囉喂」
其他人也在看
假醫生紙稱末期病提早領MPF 16人被捕 涉款400萬元
市民想提早提取強積金(MPF)需要在特定情況下提出申請，包括年滿60歲提早退休、永久離開香港、罹患末期疾病、完全喪失行為能力，或小額結餘(不超過5,000元且符合其他條件)。警方早前接獲一間「強積金受託人公司」轉介，指有強積金供款人涉嫌提交虛假醫生證明，聲稱自己「完全喪失行為能力」或「罹患末期疾病」，從而提早提取強積金am730 ・ 1 天前
Casetify 聯乘 Little Twin Stars 50 週年限定！星空守護者夢幻登埸
Casetify 和 Sanrio 超萌的 Little Twin Stars 推出全新聯乘系列，慶祝 Kiki 和 Lala 50 週年生日，讓大家重溫心中的童話夢！來自星之國度的雙胞胎姊弟，這次要帶著他們的魔法棒和星星，一同守護你的電子裝備。Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
裕隆集團捐助3000萬元 協助重建花蓮光復
裕隆集團捐助 3000 萬元 協助重建花蓮光復鉅亨網 ・ 1 天前
城規通過修訂牛潭尾分區大綱圖 當局：發展保彈性易結合產學研
【on.cc東網專訊】政府加快發展北部都會區，當中包括大學城。城規會今日(17日)討論修訂牛潭尾分區計劃大綱圖。政府提出5項主要修訂，涉及大學城的發展、當區住宅及鐵路車站和綜合教研醫院的規劃。城規會經討論後同意將修訂的大綱圖刊憲，並接受公眾意見。on.cc 東網 ・ 1 天前
的士司機疑不滿乘客隨行物品多拒載 揚言「上咗我都唔車你」 被罰款1200元
女乘客與其外傭於去年10月，在西貢欲乘搭市區的士（「紅的」）前往清水灣住所，遭司機質問為何不乘搭「綠的」。當外傭打算將物品放置車尾箱時，司機不但關上車尾箱，更稱「上咗我都唔車你」。涉案57歲的士司機被票控「的士拒絕租用」罪名，經審訊後，裁判官今日（17日）於九龍城法院裁定被告罪成，考慮到被告初犯及屬單一事件，判罰款1,am730 ・ 1 天前
貿易戰｜IMF總裁呼籲全球保持冷靜克制 特別點名提醒中國「小心行事」
在中美關係轉趨緊張之際，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃呼籲各國在中美貿易戰期間要保持冷靜，特別點名...BossMind ・ 21 小時前
6年婚姻破裂！韓星Clara宣布同企業家老公離婚
【on.cc東網專訊】曾演出韓劇《急診男女》的39歲索爆韓星Clara（李成敏），近年專注內地發展，早前更有份參演內地劇《七根心簡》，進一步招攬大批劇迷。而她於2019年初升呢人妻，閃嫁較她年長兩歲的美國韓裔企業家，今日突然透過事務所宣布離婚，透露雙方已於今年8東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
大坂直美因傷退出日網賽
【Now Sports】晉級日本女子網球公開賽8強的大坂直美，因為上場弄傷大腿，退出了周五的8強戰。大坂直美（Naomi Osaka）在第2圈淘汰了上屆冠軍拉雯絲，但比賽去到尾段時拉傷大腿，包紮後勉強保住優勢完成比賽，但賽後或知道情況不妙，淚流滿面，也提早結束了賽後的場上訪問。主辦方周五在社交平台證實這名東道主球手，已經宣佈退出賽事：「我們很遺憾地通知大家，大坂直美在本屆賽事第2圈左腿受傷後，仍未完全康復，因此會退出原定今天進行的8強比賽。」由於大坂直美退賽，對手姬絲迪恩將自動晉級至4強，而剛剛在8強淘汰施蘭高娃闖入4強的加拿大球手費蘭迪絲，已是仍在這項賽事角逐的排名最高種子球手。now.com 體育 ・ 1 天前
台北車站港女遭公然性侵 入境處未接求助 陸委會：必還受害人公道｜Yahoo
台北車站上周四（9日）發生一宗性侵案，據台灣傳媒報道，受害人是一名香港女子，案發過程長達 10 多分鐘，期間無人制止，引起外界譁然。香港入境處回覆《Yahoo 新聞》查詢表示，至今未有接獲港人求助，會繼續密切留意事態發展。鐵路警察局昨晚（15日）澄清，疑犯與受害女子等有人，在台北車站附近飲酒認識，並非隨機犯案。台北市社會局指出，警方明確告知疑犯並非街友，呼籲外界避免做不適當連結，污名化街友。Yahoo新聞 ・ 2 天前
中環美食｜禪意庭園裡的味覺藝術 NIWA重新定義中環Fine Dining體驗
NIWA，這個源於日文「禪意庭園」的名字，是一個用餐場所，更是一場關於簡約、和諧與味覺藝術的深刻實驗。餐廳的每一處細節都經過精心雕琢，從極簡優雅的空間設計到匠心獨運的廚師發辦菜單，力求為大家帶來一次遠離塵囂的感官之旅。 設計哲學：極簡中的深邃美學 步入NIWA的瞬間，便能感受到與外界截然不同的氛圍轉換。由駐港設計師Yuki Yasukagawa精心打造的空間，堪稱極簡優雅的典範，最多容納18人的intimate環境中，乾淨利落的線條與柔和舒適的光線相互交融 。天然材質的運用和精心佈置的綠植，為空間注入質樸的平靜感，完美體現了餐廳「細節和諧統一」的設計哲學。 這種設計理念深深植根於日式禪意庭園的傳統智慧，讓食物與空間相輔相成，共同引領眾食客體驗非凡深刻的感官旅程。空間本身就是一種語言，訴說著關於寧靜、平衡與內省的故事。 廚師發辦：當代藝術與味覺的完美融合 NIWA的廚師發辦菜單是餐廳的靈魂所在，展現了廚藝團隊深厚的知識底蘊和創作熱情 。這支來自多元餐飲背景的團隊，包含了來自頂級廚師發辦餐廳和五星級酒店的大廚，在創新與精確的哲學指引下，將每一道菜式打造成當代藝術傑作。...men’s Reads ・ 23 小時前
萬聖節好去處｜大圍圍方「HalloWai圍方嘩鬼樂園」 設全港首創「百鬼打Call Party」及萬聖節主題市集｜Yahoo活動街
萬聖節即將來臨，港鐵商場圍方於即日起至11月9日呈獻別開生面的「HalloWai」主題活動，結合東洋鬼怪文化與本地創意，打造一場跨越文化界限的萬聖節慶典。傳說中的赤鬼、青鬼、河童等妖異角色將在圍方現身，L2戶外園藝花園與L4活動空間將化身為充滿詭趣與驚喜的「圍方嘩鬼樂園」，讓大家仿如穿越現實與妖異世界的結界，展開一場沉浸式探索之旅！Yahoo 活動街 ・ 1 天前
日本電車「自然談笑」竟成大忌？香港遊客遭罵的電車文化陷阱揭秘！
哎呀，最近香港網友在連登po文，說自己在日本地鐵上跟家人「輕聲聊聊天、看個YouTube」，結果被一個日本大叔衝過來喊「quiet！」，氣到全天心情down，直呼日本人「禮貌退化了」。😂Japhub日本集合 ・ 1 天前
香港迪士尼樂園20周年美食之旅搶先看！大熱萬聖節「阿Jack怪誕大餐」、必入手聖誕節「米奇節日慶典爆谷桶」
香港迪士尼餐飲團隊將餐飲轉化為結合娛樂的「EATertainment」體驗，透過迪士尼角色、故事及現場互動為大家客帶來奇妙感受。萬聖節的「阿Jack怪誕大餐」自2022年推出以來已成為節日經典，2024年銷量超過7,000套，今年回歸後部分日子預約已爆滿 ！Duffy與好友主題餐飲，「魔雪奇緣世界」的小白主題夏雪節軟雪糕同樣大受歡迎，大家準備好迎接不同驚喜了沒？Yahoo Food ・ 1 天前
看我如何對待你｜周靈山
有種人執著於「一致性」：你跟我相處時粗聲粗氣，面對長輩卻彬彬有禮，你擦鞋、你假、你扮嘢！ 這讓我想起小六補習時 […]she.com ・ 20 小時前
港鐵「德福45週年壓軸派對」明日盛大舉行！
九龍灣德福花園及德福廣場，作為港鐵首個「鐵路加物業」項目，45年來完美融合交通、住宅與商業元素，成為香港物業市場的標誌性典範。為紀念這一重要里程碑，港鐵精心策劃了一系列精彩的慶祝活動，作為壓軸亮點，港鐵將於10月18日（星期六）在德福花園平台隆重舉辦「德福45周年壓軸慶祝派對。」 活動分為兩個精彩時段。下午1時至4時的「德福社區活力大匯演」，匯聚本地表演團體呈獻舞蹈、歌唱及創意等等精彩演出，展現德福花園及德福廣場作為社區核心的凝聚力。到達晚上6時，將由港鐵管理層及主禮嘉賓將主持亮燈儀式，象徵德福項目的持續輝煌。隨後，更有人氣歌手張敬軒、新晉女子組合VIVA及街頭樂隊The Flame的精彩表演。Fortune Insight ・ 22 小時前
靠喝「綠拿鐵」瘦45kg！5款明星都在喝的「神配方」，網友狂讚：皮膚透亮、腸胃順暢、體重還掉了！
打開韓星們的IG版面，你會發現最近一股「綠拿鐵風潮」正悄悄席捲中！無論是私服照還是健身打卡，手裡拿著一杯翠綠蔬果汁幾乎成了標配。 圖片來源：IG＠katarinabluu，＠＿＿shinye女人我最大 ・ 1 天前
遭祖父母獨留車上失蹤 4歲女兩日後溪谷中找回
【on.cc東網專訊】遼寧省朝陽市日前有一名4歲女童被獨留車上，待家人20分鐘後返回，發現她不知所終。內媒周五（17日）從現場參與救援的人員處獲悉，失蹤近兩日後，女童已被找到，身體無大礙。on.cc 東網 ・ 2 小時前
柬埔寨電騙｜ 柬方發韓女影片稱生活「幸福」 獲救韓男憶述：有人逃跑被打死｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】22歲韓國大學生今年 8 月遭誘騙至柬埔寨，被詐騙集團虐待致死，事件連月發酵，兩國關係正陷入緊張。柬埔寨內政部連續兩日在社交平台發布影片，有自稱韓國女子以韓語表示「柬埔寨生活平靜，與新聞報道情況不同」，被指試圖緩和當地外國人的不安情緒。另一方面，陸續有遭詐騙集團禁錮韓國人獲救，有人憶述指長期遭毆打及電擊折磨，更曾目睹有人試圖逃跑被打死。Yahoo新聞 ・ 1 天前
楊蘭蘭案｜待警核實其他指控 辯方申延期 律師庭外避答楊的家世：從來沒問這問題 ｜Yahoo
23 歲華裔女子楊蘭蘭（LanLan Yang），涉嫌 7 月在澳洲悉尼駕駛勞斯萊斯，正面撞向一輛平治，導致該名司機重傷。案件正在悉尼當地法院審理，楊蘭蘭一方的代表律師原定周五（17日）提出抗辯，但律師以控罪可能有變為由，申請將案件延期。案件押後至 11 月 14 日再訊。Yahoo新聞 ・ 1 天前
日本岩手縣溫泉旅館員工被熊拖走 搜救人員射殺熊後發現遺體
日本近日接連發生熊出沒襲擊人事件。岩手縣北上市一間溫泉旅館的一名男員工昨日失蹤，警方懷疑他遭熊攻擊並拖走。搜救人員今早射殺一頭熊，並在熊屍旁發現一具身份不明遺體，初步估計為該名失蹤員工。日媒報道，遇害溫泉男員工為60歲的笹崎勝巳。當地警方昨日早上接到溫泉旅館經理報案，指一名60歲男員工單獨前往露天浴池打掃後失蹤。警員到場，在露天浴池附近發現大量血跡，以及懷疑屬於失蹤員工的眼鏡和拖鞋，又找到數根疑似是熊的毛髮，搜救人員隨即展開搜索但未有結果。警方與獵友會共40人今早重啟搜索，最終於當地早上約9時，在距離事發現場約100米的山中槍殺一頭熊，並發現一具遺體。當局上周在距離溫泉旅館西北大約2公里的森林中，發現一名男子的遺體，相信他曾經被熊襲擊。據日本環境省數字顯示，今年已有8人死於熊隻襲擊，創2006年有統計以來最多。(ST)infocast ・ 1 天前