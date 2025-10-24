Halo: Campaign Evolved 將於 2026 年在 PS5 和 Xbox 上發佈全新版本

Halo Studios 為明年慶祝《Halo》25週年而打造了一款特別的遊戲。《Halo: Campaign Evolved》是對於 2001 年與微軟首款 Xbox 主機同步發佈的《Halo: Combat Evolved》的全面重製版本。這次重製擁有全新建構的劇情，支援 4K 視覺效果、新的武器和載具，還新增了四人在線合作模式及全新的故事內容。

這款遊戲將於 2026 年在 Xbox Series X/S、PC 以及首次登陸 PlayStation 5 上發佈。最近，筆者體驗了《Silent Cartographer》任務的預發佈演示，感受到了這些改變。這一關卡同樣是《Halo: Combat Evolved》在 Mac 和 PC 上的演示版本，但重製版立即以更新的過場動畫、改進的配音及大幅提升的視覺效果和動畫呈現。

遊戲的風格依然是典型的《Halo》，但是當筆者朝著一輛重新設計的 Warthog 奔跑時，發現《Campaign Evolved》在 Unreal Engine 5 的支持下，還有許多新的元素。

Halo Studios 的技術總監 Greg Hermann 表示：「我們在《Halo Anniversary》中做過這些工作，但當時有些東西無法實現。」他補充說：「在這次建構過程中，我們不僅僅是給原有的過場動畫塗上新漆，而是重新檢視了它們的佈局、順序和組合方式。我們在整個過程中都這樣做了。」

此外，Halo Studios 還邀請了《Combat Evolved》的核心配音演員重新錄製台詞。這一點在《Silent Cartographer》任務加載時立即引起了筆者的注意。Hermann 說：「這真的提供了我們在《Halo Anniversary》中無法做到的真實感。」

遊戲中的標誌性景觀以及外星建築和環境也經過重建，旨在成為對於原始劇情的終極重製，既能吸引新玩家，也尊重 Bungie 原創的故事內容。

Halo Studios 的首席遊戲設計師 Dan Gniady 表示：「每當我們進行改變時，最重要的是忠於原作。」Gniady 去年加入 Halo Studios，並曾參與 Bungie 原版遊戲的開發。

