衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
「Happiness from Europe源於歐洲的享樂」亮相香港
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月9日 - 由歐盟共同資助的「Happiness from Europe源於歐洲的享樂」推廣活動正式登場，展開為期三年的推廣計畫，為香港的美食界掀起全新風潮。本次計畫重點推廣歐洲知名的格拉娜·帕達諾PDO芝士 (Grana Padano PDO)，讓本地消費者有機會深入認識這款享譽國際的經典美味。
活動一大亮點為贊助創意料理比賽，邀請民眾一同探索格拉娜·帕達諾PDO芝士的多元風味與獨特魅力。融合創新靈感與歐式傳統，這場比賽化作廚師們的舞台，讓他們以格拉娜·帕達諾PDO芝士為靈感核心，演繹出歐洲頂級食材的無限創意。
格拉娜·帕達諾PDO芝士的誕生與傳承
格拉娜·帕達諾PDO芝士源於 1135 年左右，由本篤會修士為延長牛奶的保存時間而創製，時至今日依然以其堅實細緻的粒狀質地與散發堅果香與鹹香交織的豐富風味，深受饕客喜愛。這款來自歐洲的經典芝士富含優質蛋白質、維他命及礦物質，尤其鈣質含量豐富。由於其製作工藝與熟成過程的特性，產品天然無乳糖，適合不同人士享用。
格拉娜·帕達諾PDO芝士採用部分脫脂的生牛奶製作，製程包括天然分離奶油、加入乳清發酵劑與純小牛凝乳酶進行凝固、再經加熱與塑形，之後在鹽水中浸泡 23 天，並最少熟成 9 個月；部分芝士更會熟成超過 24 個月，成就更深層、濃郁的味道。每一輪格拉娜·帕達諾PDO芝士都需經過嚴格檢測，從香氣、質感到外觀，只有達到最高品質標準的芝士，才有資格被烙上官方認可的格拉娜·帕達諾印記，象徵其卓越與正宗。
自1954年起，由非牟利組織「格拉娜·帕達諾PDO芝士保護協會」負責監督及推廣該芝士於全球市場的發展。協會同時確保每個芝士產品皆遵守嚴格的生產規範，確保品質一致。格拉娜·帕達諾PDO芝士於1996年正式獲得原產地認證 (PDO) 地位。此認證代表該芝士僅能於指定產區、以傳統工藝製作而成，同時亦保護今日仍堅守手藝的製作者。這亦保障消費者所購買的產品為正宗出品，防範仿冒品流入市場。
本地廚藝盡展實力
為配合「Happiness from Europe源於歐洲的享樂」推廣活動，一場以格拉娜·帕達諾PDO芝士為主題的烹飪比賽於 9 月隆重舉行。是次比賽由香港廚師協會主辦，該協會為本地非牟利組織，致力支持本港大型飲食活動，並透過國際賽事推廣專業廚藝知識與技術交流。
比賽向全港廚師開放，參加者需以一種或多種格拉娜·帕達諾PDO芝士創作出最美味的菜式，芝士分別熟成9個月、16個月或22個月 ("珍藏")。
主辦單位鼓勵參賽者突破烹飪界限，重新想像格拉娜·帕達諾PDO芝士在現代時尚菜式中的運用方式。參賽作品須於 2025 年 9 月 15 日前提交，並由評審團根據一系列嚴格標準進行評選。
入圍的五位決賽選手於 2025 年 9 月 20 日公布，並受邀參加於 2025 年 9 月 30 日，在香港理工大學酒店及旅遊業管理學院舉行的現場決賽。當天，各位廚師在專業評審面前現場烹調參賽菜式，爭奪殊榮，並獲得專屬獎項與豐富禮品。
將「Happiness from Europe源於歐洲的享樂」融入日常滋味
「Happiness from Europe源於歐洲的享樂」推廣活動誠邀香港一眾美食愛好者，體驗格拉娜·帕達諾PDO芝士如何為日常菜餚及高級料理，增添歐洲風味。無論是刨絲灑於清新沙律、拌入香滑意式燴飯，抑或與水果、堅果及美酒完美配搭，格拉娜·帕達諾PDO芝士每一口都散發正宗歐洲魅力。
有興趣的消費者亦可瀏覽活動官方網站：www.happinessfromeu.com，以及
Instagram 和 Facebook 社交媒體帳號，獲取最新資訊與活動更新。
Ciao! 祝各位 Buon appetito!
本活動由歐洲聯盟資助。本資料所載內容及意見僅屬作者觀點，未必反映歐洲聯盟或相關資助機構的立場。歐洲聯盟及其資助單位概不對此承擔任何責任。
Hashtag: #HappinessfromEurope
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
新聞稿由客戶提供
