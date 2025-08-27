渣馬9月8日報名 路線依舊未移師啟德
【Harbour City Bazaar】JOYCE & Lane Crawford名牌服飾開倉 低至1折（即日起至01/09）
海港城展銷集現正進行JOYCE 及 Lane Crawford名牌服飾開倉，JOYCE設計師系列低至一折，凡購買滿4件貨品即享額外65折、滿6件貨品即享額外55折；另外，Lane Crawford精選女裝服飾低至一折！
—
日期：即日起至2025/09/01
地點：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓
＝＝＝＝＝＝＝
