【 Harbour City Bazaar 】JOYCE & Lane Crawford名牌服飾開倉 低至1折（即日起至01/09）

海港城展銷集現正進行JOYCE 及 Lane Crawford名牌服飾開倉，JOYCE設計師系列低至一折，凡購買滿4件貨品即享額外65折、滿6件貨品即享額外55折；另外，Lane Crawford精選女裝服飾低至一折！

【Harbour City Bazaar】JOYCE & Lane Crawford名牌服飾開倉 低至1折（即日起至01/09）

【Harbour City Bazaar】JOYCE & Lane Crawford名牌服飾開倉 低至1折（即日起至01/09）

【Harbour City Bazaar】JOYCE & Lane Crawford名牌服飾開倉 低至1折（即日起至01/09）

【Harbour City Bazaar】JOYCE & Lane Crawford名牌服飾開倉 低至1折（即日起至01/09）

【Harbour City Bazaar】JOYCE & Lane Crawford名牌服飾開倉 低至1折（即日起至01/09）

【Harbour City Bazaar】JOYCE & Lane Crawford名牌服飾開倉 低至1折（即日起至01/09）

【Harbour City Bazaar】JOYCE & Lane Crawford名牌服飾開倉 低至1折（即日起至01/09）

【Harbour City Bazaar】JOYCE & Lane Crawford名牌服飾開倉 低至1折（即日起至01/09）

【Harbour City Bazaar】JOYCE & Lane Crawford名牌服飾開倉 低至1折（即日起至01/09）

【Harbour City Bazaar】JOYCE & Lane Crawford名牌服飾開倉 低至1折（即日起至01/09）

【Harbour City Bazaar】JOYCE & Lane Crawford名牌服飾開倉 低至1折（即日起至01/09）

【Harbour City Bazaar】JOYCE & Lane Crawford名牌服飾開倉 低至1折（即日起至01/09）

【Harbour City Bazaar】JOYCE & Lane Crawford名牌服飾開倉 低至1折（即日起至01/09）

【Harbour City Bazaar】JOYCE & Lane Crawford名牌服飾開倉 低至1折（即日起至01/09）

【Harbour City Bazaar】JOYCE & Lane Crawford名牌服飾開倉 低至1折（即日起至01/09）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至2025/09/01

地點：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit