【 Harbour City Bazaar 】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

馬拉松將於海港城展銷集進行開倉低至2折，Nike、Adidas、Reebok、Converse、New Balance、Columbia等精選貨品買2件額外9折、買3件額外75折！現場有馬拉松指定Tee/背心/衛衣 $50起，Nike、adidas、New Balance、The North face、asics等Tee/背心/長袖 $150起，精選長褲/短褲$250起，卡通牌子$100起！

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至14/10）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

—

日期：即日起至2025/10/14

地點：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit