【 Harbour City Bazaar 】i.t 開倉 精選貨品3折起（10/09-15/09）

i.t於9月10至15日於海港城Bazaar舉行開倉，品牌包括Aape、b+ab、BEAMS BOY、CHOCOOLATE、Izzue、FIVE CM、OBEY、fingercroxx等，精選貨品三折起！購買2件貨品額外九折，購買4件貨品額外八五折，購買滿淨價錢$1,000全單再減$100！

日期：2025/09/10 - 2025/09/15

地點：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓

