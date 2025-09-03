Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Harrods香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年9月最新優惠/香港免運費/免費退貨/網購教學

Harrods是英國頂級大型百貨公司，有去過當地的朋友仔相信都會被其奢華的外觀吸引，氣勢十足！不過未必個個都可以去到門市入貨，令不少人都開始轉戰去Harrods網購，品質有保證之餘，款式又夠新、夠齊，而且很多產品的定價都比香港平一截，如果遇上減價就抵上加抵！Harrods減價區現時低至28折，今期女裝Claudie Pierlot Polo上衣只需$920、男裝Polo Ralph Lauren白色冷衫低至28折，不用$1,000入手！Yahoo購物為大家整合Harrods Promo Code、Harrods優惠碼，讓大家在Harrods HK以優惠價購物。即睇Harrods網購教學，免運費詳情與退貨教學，有時Harrods更會推出限時免運費free shipping，大家要密切留意啦～

Harrods香港優惠碼，最新消息更新自2025年9月2日：低至28折

1. 減價區低至28折

按此查看Harrods優惠頁

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

網購實用文：Harrods網購教學

2025年9月最新優惠碼 Promo Code/免運費/免費退貨教學

今次來詳盡介紹來自英國的老字號頂級大型百貨公司，Harrods，這品牌已經有超過180年歷史，其招牌LOGO和小熊都為人熟悉。這百貨公司在英國有實體店，現時亦都增設網店，想購物的大家可以轉戰去Harrods網店，而香港亦是其中一個送貨點，不過運費就需要另加$240，所以最好搵朋友一齊夾，Share運費買就最抵！

Harrods英國網店，香港亦是其中一個送貨點，不過運費就需要另加港幣$240，所以最好搵朋友一齊夾，Share運費買就最抵！

以4大特點來簡單概括Harrods網購網站，

特點一：品牌多元化，時裝、美妝、家品、家電都有，十分齊全

特點二：不時會有限時名牌減價，牌子更是平日不會減價的牌子

特點三：會有年度會員9折優惠碼Promo Code，全店可享折扣

特點四：14日內可以免費退貨

簡單地介紹Harrods網站版面，Harrods與其他時裝或百貨網店不同，頁面都幾有設計感，頂部有齊基本選項，設計師、女裝、男裝、珠寶與手錶、童裝、美妝、家品部和食品部，簡單直接不花巧。每個分項都有好細緻的小分項，例如女裝部，又會細分鞋款、飾物和主題故事，分類很到位，操作亦非常簡單。如果大家沒有靈感選購什麼產品，可以在頁面看當季主題推介，除文字之外，還會有重點款式推介，是非常好的靈感來源。

按此查看Harrods女裝頁面 按此查看Harrods男裝頁面

頁面頂部有齊基本選項，設計師、女裝、男裝、珠寶與手錶、童裝、美妝、家品部和食品部，簡單直接不花巧。

如果沒有靈感，可以在頁面看當季主題時裝推介，例如今期是手袋推介，除文字之外，還會有重點手袋款式推介，想看更多就按入文章。

購物過程簡單 開戶過程3步搞掂

這裡先來簡單講解Harrods開戶方法和購物過程，之後的減價優惠更易燃點起你的購物意慾。

Harrods開戶過程

1）Harrods開戶就是到首頁的右上角按「Sign in/Register」。

2）在「Register」填名、電郵、密碼。

3）再選是否加入Harrods Rewards，做會員可以知道最新消息，包括全店9折優惠，之後「Complete Registration」就完成登記。

開戶過程3步搞掂。

Harrods購物過程

這裡的購物細項是在右手邊，與其他購物網多數在左邊都不同，要留意～

1）選好想買的單品，並「Add to bag」。

2）如要結賬就到右上角的購物袋，按入後就會見到你選購的貨品。這版面會見到運費是$240。如無其他需要可以「Secure Checkout Now」。

3）登入賬戶，就會到結帳頁面。送貨方式是DHL Express，之後填寫地址和信用卡，或者支付寶/Paypal資料，就按「Pay Securely Now」，完成。

這裡的購物細項是在右手邊，與其他購物網多數在左邊都不同。

Harrods香港運費/退貨：一律$240運費 + 14日內免費上門退貨

如要退貨可以在14日內，網上申請後，DHL就會上門收貨。

1）到Harrods賬戶內，按入「Orders & Returns」選取要退的貨品，申請退貨。

2）填寫「Returns Invoice」，包括貨品名和數量，訂單編號、簽名，並寫日期，再Send給Harrods官方。

3）之後就會有專人上門收件。

4）款項約一星期就會退回原有付款信用卡/戶口。

＝＝重點必買/減價貨品推介＝＝

Harrods香港長期都有減價區，而且不時會有新品加入，就等Yahoo購物專員精選抵買產品！男女裝減價區都有不少名牌好物有優惠，女裝推介入手Claudie Pierlot Polo上衣，黑色開領Polo配金色鈕扣點綴，設計簡單又得體，買來做返工衫一流，折後只需$920，而Roger Vivier平底鞋都有7折優惠，折後$3,900。男裝方面，最抵買的一定是Polo Ralph Lauren白色冷衫，折後低至28折，不用$1,000就可以買到，拍得住outlet價；Comme Des Garçons聯乘Nike波鞋都低至半價，折後$1,050！以下Yahoo購物幫大家精選Harrods最抵買的名牌手袋和特價貨品，見到心水好物就快手買了！

女裝減價推介：

Brunello Cucinelli Mini Lamé Calfskin BC Duo Top-Handle Bag

7折特價：$11,900｜ 原價：$17,000

SHOP NOW

Brunello Cucinelli Mini Lamé Calfskin BC Duo Top-Handle Bag

Claudie Pierlot Cotton Ribbed Polo Shirt

7折特價：$920｜ 原價：$1,850

SHOP NOW

Claudie Pierlot Cotton Ribbed Polo Shirt

Valentino Garavani Leather VLogo Loafers

59折特價：$4,550｜ 原價：$7,650

SHOP NOW

Valentino Garavani Leather VLogo Loafers

Roger Vivier Leather Gommettine Ballet Flats

7折特價：$3,900｜ 原價：$5,600

SHOP NOW

Roger Vivier Leather Gommettine Ballet Flats

男裝減價推介：

Polo Ralph Lauren Cashmere Cable Knit Sweater

28折特價：$925｜ 原價：$3,300

SHOP NOW

Polo Ralph Lauren Cashmere Cable Knit Sweater

Sandro Paris Cotton Logo T-Shirt

7折特價：$875｜ 原價：$1,250

SHOP NOW

Sandro Paris Cotton Logo T-Shirt

Comme Des Garçons Homme Plus x Nike Air Max 96 Sense SP Sneakers

5折特價：$1,050｜ 原價：$2,100

SHOP NOW

Comme Des Garçons Homme Plus x Nike Air Max 96 Sense SP Sneakers

TOM FORD Leather Buckle Loafers

5折特價：$5,800｜ 原價：$11,600

SHOP NOW

TOM FORD Leather Buckle Loafers

