小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
Harrods香檳禮盒疑標錯價？6支只售HK$5！結帳連運費僅HK$245 聖誕派對要入貨
英國名牌百貨 Harrods 推出疑似標錯價優惠，其一款香檳禮盒在售價僅標示 HK$5／6支，即睇內文：
英國名牌百貨 Harrods 推出疑似標錯價優惠，其一款香檳禮盒在售價僅標示 HK$5／6支，Yahoo Food小編親身嘗試下單，以HK$5加HK$240運費，即HK$245入手半打香檳，震驚一眾同事之餘，更有人直呼「買唔買得過已經唔重要，咁平見都未見過」。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
配送運費後僅HK$245 網民熱議是否「錯價優惠」
有關香檳禮盒出現在 Harrods 的網店上，售價僅標明 HK$5，雖然結帳時需加上約 HK$240 運費，但換算下來6支香檳仍只需 HK$245，遠低於一般市價。雖然小編猜測或為系統標錯價，不過實試操作時，發現checkout時，每個帳戶只能選購1件貨品，因此未知是Harrods的銷售策略，還是真的標錯價錢。
聖誕節前最話題平價香檳 派對、送禮都成搶購理由
臨近聖誕，相信不少人都正在準備派對酒水，6支香檳只售HK$5的消息格外吸引，即使最終需支付運費，總價仍然完全輾壓任何本地零售價，所以「先落訂後再算」不失為一個好策略，作為家庭聚會、朋友 Party 或年末慶祝的儲備美酒。
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
頂好大光麵停產！金源食品宣布12月結業 告別57年茶餐廳經典大光麵 香港製造終不敵低價競爭？
網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品
Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格
藍田飯店時光倒流價雙拼燒味飯售$23 有人讚「良心」有人著眼呢樣？
Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」
屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？
長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d
Threads爆紅「屯元天最好食」意粉小店Mamma Mia 必食蒜香蜆肉欖油意粉/蕃茄蟹肉意粉/Tiramisu
食客Sukiya食壽喜燒未熄火取出石油氣罐險釀火災 網民：原來打邊爐都要有常識
Threads友大推九龍灣餐廳復刻吉野家三文魚蟹籽飯 網民：係童年回憶呀！
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
【萬寧】星期三優惠大放送（只限26/11）
萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌柔濕巾及紙巾系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價），出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 9 小時前
大圍金禧花園5座高層2房戶 議價後最終以$450萬沽出 (另有本日最新成交)
大圍金禧花園5座高層2房戶 議價後最終以$450萬沽出 中原地產 - 趙國華經理表示，近日整體交投氣氛向好，大圍金禧花園本月暫錄約5宗成交，新近錄得5座高層C室，單位建築面積416平方呎，實用面積314平方呎，2房間隔，原先叫價約$460萬，議價後最終以$450萬沽出，實用面積平均呎價$14331。 趙國華指，新買家為區內客，見屋苑位置方便，單位高層開揚，間隔合用，有企理裝修，即決定入市單位自用。據了解，原業主則於2009年以$167萬購入上址，持貨約16年，現轉手賬面獲利$283萬離場，單位期內升值169%。 延伸閱讀: 金禧花園 大圍 粉嶺榮輝中心1座中層3房戶 中原地產 - 麥偉成經理表示，近期樓市氣氛向好，帶動二手成交，粉嶺上水區本月至今暫錄約113宗二手成交，較上月同期增加約1倍，其中粉嶺榮輝中心本月暫錄3宗成交，屋苑最新錄得1座中層B室，單位建築面積687平方呎，實用面積574平方呎，3房間隔，開價約$380萬，議價後以居二市場價$342.8萬易手，實用面積平均呎價$5972。 麥偉成經指，新買家為白居二客，見單位少有放盤，價錢合理，間隔合用，即購入單位自住。據了解，原業主28Hse.com ・ 3 小時前
周奕瑋帶汪明荃遊東京 《帶阿姐看世界》官網「日本篇」突消失 主持人都被除名
去年獲TVB頒發「最佳男主持」獎、被稱為「日本通」的主持人周奕瑋（Javis），近年事業發展愈來愈好，今年更與周嘉洛、阮浩棕一起主持《帶阿姐看世界》，三名主人帶汪明荃（Liza）四出遊歷，其中周奕瑋於4月帶阿姐去東京拍攝「日本篇」，期後各自在社交網站上載出遊照片，看來玩得相當愉快。惟近日網民發現在TVB官網上，該節目的「日本篇」離奇消失，而節目主持人簡介上「周奕瑋」亦被除名，事件引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品
一田冬日購物賞又到啦！由11月21日至30日，一連10日全線一田分店同步大減價，過萬件貨品低至16折發售！適逢一田35週年，今年特設「$20及$35專區」，精選人氣商品以$35超低價發售。今年冬日購物賞一田貼心增設節日送禮懶人包，特別推出節日精品及冬日送禮指南，聖誕節就不用煩惱要買甚麼給另一半，party交換禮物亦輕鬆很多啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
鼓勵投票｜周大福集團推近500萬優惠 新世界K11推200萬「心意謝卡」換消費券
新世界發展（017）宣布，為了響應政府鼓勵市民在12月7日立法會選舉日投票，集團在尖沙咀的兩大零售地標K11 ...BossMind ・ 3 小時前
Black Friday優惠2025｜銅鑼灣Mr. Steak a la minute自助餐買一送一！人均只需$210起歎新鮮生蠔/暖身羊腩煲/芝士焗龍蝦
想嘆新鮮海鮮和頂級肉類？銅鑼灣Mr. Steak a la minute帶來買一送一自助餐優惠！11月26日中午12點開始，上KKday入手優惠，低至每位$210起，任食雪花蟹腳、翡翠螺、刺身、美國燒牛肉及多款湯品，周末假期更有即開生蠔、養生燉湯、即燒美國極黑牛鐵板燒和Haagen-Dazs雪糕供應！此外，更開放聖誕自助餐預訂名額，感興趣就快手去預定啦！Yahoo Food ・ 7 小時前
MIRROR聯乘SANRIO限定店安排混亂 IG出Story今日停派籌重新安排
MIRROR成軍7周年，最近有連串活動，當中包括其下公仔BABY MIRROR首次聯乘Sanrio Characters嘅公仔系列，噚日（25日）開始喺又一城設多個打卡位及限定店。據官方安排，噚日朝早9點開始派籌，大量鏡粉前往到限定店排隊拎籌，不過由於購物流程嚴重延遲，導致唔少有籌嘅鏡粉延遲甚至無法入場，人流管制安排欠佳，引發大批苦候多時嘅鏡粉鼓譟，現場情況一度混亂。晚上8時左右有人報警，執法人員到場，而MakerVille行政總裁金廣誠亦有到場了解事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
頂好大光麵停產！金源食品宣布12月結業 告別57年茶餐廳經典大光麵 香港製造終不敵低價競爭？
頂好大光麵即將停產！金源食品有限公司日前發出《告別公告》，宣布公司將於今年12月正式結束營運，為走過57年的香港本地食品品牌畫上句號。公告中寫道：「味道會完結，但回憶會一直留著。」字句間滿載感謝之意，向多年的顧客、合作夥伴和消費者致謝，並祝願大家未來健康快樂。Yahoo Food ・ 7 小時前
聖誕禮物2025｜$100-$500從MUJI到DIOR！彩妝護膚品聖誕交換禮物清單，學生黨/上班族都適合
聖誕交換禮物最怕買到讓人尷尬的雞肋產品！這次精選多款$100-$500價位的護膚美妝好物，從學生黨到上班族都能找到心水選擇，保證花心思、真心好用，送禮絕不失手。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
Longchamp手袋低至38折！4大網購平台減價入手攻略，Le Pilage低至$889、防盜神袋勁減55折
買手袋的盡頭就是 Longchamp！Longchamp 經典、實用又性價比高的手袋，深受時尚女生們喜愛，而且返工、旅行、返學百搭萬用，就是「買一個抵三個」的耐用之選。網購平台一向比門市入手價低一截，Yahoo購物為大家精選 4 大平台，讓大家能以最抵買的價格入手心儀袋款！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【沙嗲王】11.28白咖喱日 白咖喱香茅豬扒飯買1送1（只限28/11）
沙嗲王將每年11月28日訂為「11.28沙嗲王白咖喱日」，11月28日當日到沙嗲王惠顧「白咖喱香茅豬扒飯」，可免費獲贈白咖喱香茅豬扒飯兌換券，更可隨機獲贈限量「King仔行李貼」（每間分店有不同設計），兌換券可於翌日起開始兌換，數量有限，送完即止！YAHOO著數 ・ 2 小時前
【U士多】秒殺價 金鳳泰國茉莉香米5公斤裝 $86/包（即日起至04/12）
U士多秒殺價有東方樹葉茉莉花茶/青柑普洱/烏龍茶/黑烏龍 500毫升 $6.5/支、茶π 蜜桃烏龍茶/西柚茉莉花茶/柚子綠茶/青提烏龍茶果味 500毫升 $6.5/支、李錦記舊裝蠔油因為孖裝加送贈品 $63.9/套、金鳳泰國茉莉香米5公斤裝 $86/包、三得利BOSS特級黑咖啡 $7/罐、阿華田三合一麥芽飲品20’s $28/袋、ACE特濃芝士/朱古力圳半熟蛋糕/牛乳蛋糕 $9.9/件、心朗3.5%全脂超高溫滅菌牛奶1公升裝 $19.9/2支、日本固力果迷你甜筒 $22/包、利是芝士夾心餅增量12包裝 $11/包、REGAL瑪利餅/士多啤梨/花生/芝士味8包裝 $9.9/2件、廣良興包裝迷你香脆合桃酥 $9.9/袋、原野屋雞蛋沙琪瑪 $11/件！YAHOO著數 ・ 3 小時前
The North Face低至4折！Black Friday優惠「骨折價」，經典logo連帽衛衣只需$410
各位潮流穿搭控、戶外機能愛好者請注意！我們發現FARFETCH Black Friday狂歡季中，The North Face多款人氣單品直接下殺低至4折！Yahoo Style HK ・ 1 天前
網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品
近日，有網民於 Threads 發帖表示，「正式宣布黑芝麻已取代開心果成甜品界一哥！」，簡單一句話即時引來不少芝麻愛好者現身力撐，更有開心果粉絲坦言已經「轉會」。帖文迅速引起熱烈討論，一眾網民即變身黑芝麻推廣大使，紛紛留言分享不同黑芝麻食品，亦有不少小店藉機自薦其黑芝麻出品。Yahoo Food ・ 11 小時前
宣萱出席藥廠活動流利英語發言被盛讚 留學英國仲係名校畢業生
宣萱喺今年下半年突然人氣彈起，成為林家謙演唱會壓軸嘉賓之外，又因為早前「熱氣球事件」令一段佢喺《萬凰之王》大結局坐熱氣球片段翻hitYahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
【OK便利店】5天狂減 雀巢雪糕杯/旺寶/脆皮樂 $33/6件（即日起至30/11）
OK便利店推出5天狂減限時優惠，雀巢雪糕杯/旺寶/脆皮樂 $33/6件、阿波羅 Monaka/三文治/孖箭可樂檸檬條 $30/4件、珍珍薯片 120克 $13.5/件、DR. YOU PRO 蛋白棒 70克 $18.5/件、魔爪碳酸能量飲料 355毫升 $13.5/件、茶派 500毫升 $8/件、朝日啤酒 500毫升/麒麟一番巨罐裝啤酒 500毫升 $9/件！YAHOO著數 ・ 1 小時前