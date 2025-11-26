Harrods香檳禮盒疑標錯價？6支只售HK$5！結帳連運費僅HK$245 聖誕派對要入貨

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

英國名牌百貨 Harrods 推出疑似標錯價優惠，其一款香檳禮盒在售價僅標示 HK$5／6支，Yahoo Food小編親身嘗試下單，以HK$5加HK$240運費，即HK$245入手半打香檳，震驚一眾同事之餘，更有人直呼「買唔買得過已經唔重要，咁平見都未見過」。

配送運費後僅HK$245 網民熱議是否「錯價優惠」

有關香檳禮盒出現在 Harrods 的網店上，售價僅標明 HK$5，雖然結帳時需加上約 HK$240 運費，但換算下來6支香檳仍只需 HK$245，遠低於一般市價。雖然小編猜測或為系統標錯價，不過實試操作時，發現checkout時，每個帳戶只能選購1件貨品，因此未知是Harrods的銷售策略，還是真的標錯價錢。

聖誕節前最話題平價香檳 派對、送禮都成搶購理由

臨近聖誕，相信不少人都正在準備派對酒水，6支香檳只售HK$5的消息格外吸引，即使最終需支付運費，總價仍然完全輾壓任何本地零售價，所以「先落訂後再算」不失為一個好策略，作為家庭聚會、朋友 Party 或年末慶祝的儲備美酒。

