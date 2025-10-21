Harry Styles 「馬拉松集郵」已跑東京、柏林賽事！公開「偶像級」跑步爆肌訓練，8分鐘內完成伏地挺身、仰臥起坐、深蹲各100次

Harry Styles改了名字叫「Sarandos Sted」？近年醉心於馬拉松的Harry Styles，日前被發現化名參加「七大馬拉松」之一的柏林馬拉松，以2小時59分13秒的時間，突破自己在東京馬拉松的成績，非常了不起。他的健身教練也分享Harry Styles的運動重點，也許這位來自英國的選手「Sarandos Sted」，正雄心壯志要集齊七大馬拉松呢！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

廣告 廣告

Harry Styles最近除了爆出和美國演員Zoë Kravitz的戀情，二人在意大利也被拍到逛街購物，大方被拍，也展露愉快笑容，似是在熱戀期之間。另外的時間，似乎就是去了練習和參加馬拉松。

早前，他在東京馬拉松跑出3小時24分07秒的成績，在柏林馬拉松明顯大大進步！工欲善其事，必先利其器，Harry Styles的馬拉松服裝也有用心挑選，陪伴他迎戰柏林馬拉松的，包括District Vision Junya Racer 運動太陽眼鏡、Tracksmith Van Cortlandt跑步短褲，以及Nike Alphafly 3競速鞋。

馬拉松為長時間的運動，如果事前不好好訓練，身體或許會無法承受，或在比賽時很容易會受傷。Harry Styles的健身教練 Thibo David，曾分享為Harry Styles在世界巡迴演唱會時制定的運動訓練。熱身方面，先是迎來30分鐘慢跑，然後再以一英里為目標，在最短時間內完成，而Harry Styles最快的紀錄是能夠在5分13秒內完成。

接下來難度也開始提升：8分鐘內需要完成一系列自重訓練，包括100次伏地挺身、100次仰臥起坐，以及100次深蹲。再來便加入工具，包括16kg壺鈴鞦韆1分鐘、箱跳1分鐘、 20kg沙包過肩2分鐘、啞鈴挺舉2分鐘、休息1分鐘。以上為之一個回合，這樣的回合一共做四次。

然後，是坡度設為0.5–2.5%的跑步機高強度衝刺練習，30至45秒為一組，要連續做八組。最後是核心訓練，平板撐和側撐等做15分鐘，也別忘10至15分鐘的伸展，讓肌肉好好放鬆。這樣的練習你覺得怎麼樣？要是也做到接近，也許可以考慮一同參加馬拉松，說不定會遇上「Sarandos Sted」選手啊！

東京馬拉松竟然見到Harry Styles，他戴著的眼鏡District Vision每位潮人跑者都要去搶一副

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流新品：

跑馬拉松隨時見到明星！那些熱愛跑步的名人：周潤發、Harry Styles、李載允

「熱賣波鞋」竟沒有Adidas？時尚人名牌網搶著買的6個波鞋品牌：Rosé特別版Speedcat、ON跑鞋也上榜

Onitsuka Tiger最新慢跑鞋Tigrun登場！TWICE MOMO親身示範，那「川字腹肌」＋厚底增高鞋帥炸了