Harvey Nichols雙11額外勁減11% ！Aesop、La Mer護膚套裝低至$608／YSL粉紫胭脂液$275有交易｜雙11優惠2025

Harvey Nichols 雙11勁減出爐！Harvey Nichols 精選美妝產品勁減 89 折，勁減品牌包括貴婦護膚 La Mer、Sisley 與奢華美妝 YSL Beaute 、Tom Ford、 Armani Beauty 等，近年大熱的 Charlotte Tilbury、Aesop 亦有折扣，絕對要大手入貨，先搶先得！

Harvey Nichols 雙11勁減詳情

．結帳時輸入優惠碼「SINGLESDAYHNCUR」，即享指定美妝品牌89折優惠。

按此登入 Harvey Nichols 美妝減價專頁

Harvey Nichols 雙11勁減推薦1）La Mer

貴婦護膚天花板 La Mer 罕有勁減！多款佳節護膚套裝享 89 折後超級抵買，迷你護手霜及護唇霜套裝折後只需 $608.8 ，派對送禮自用皆宜！轉季必備再生活膚精華油、精華面霜套裝折後只需 $1,340，比官網平 $300，就是全年最抵入手時機。

LA MER The Minis de la Mer Collection

價錢：$608.8︱ 原價：$684

按此購買

LA MER The Minis de la Mer Collection

LA MER The Glowing Indulgence Collection

價錢：$1340.3︱ 原價：$1,506

按此購買

LA MER The Glowing Indulgence Collection

LA MER The Night & Day Duet

價錢：$2386︱ 原價：$2,692

按此購買

LA MER The Night & Day Duet

LA MER The Lifting & Moisturizing Collection

價錢：$2436.8︱ 原價：$2,738

按此購買

LA MER The Lifting & Moisturizing Collection

Harvey Nichols 雙11勁減推薦2）Sisley

貴婦品牌 Sisley 同樣極少減價，日常更少見有優惠套裝，Harvey Nichols 多款 Sisley 護膚套裝有 89 折優惠，入手真的要趁早。一套 4 件全效抗皺系列折後 $3,452 即有交易，官網單是一盒活膚再生駐顏霜已叫價 $3,800，新手入門必要搶購！

Sisleÿa L'Intégral Anti-Âge Discovery Program

價錢：$3,453︱ 原價：$3,879

按此購買

Sisleÿa L'Intégral Anti-Âge Discovery Program

超人氣升級版全能乳液同樣有套裝發售，一套 4 件折後 $1,787 有交易，官網單是一支 125 ml 的升級版全能乳液已叫價 $1,950，減價後性價比超高，即使計運費後依然節省不少！

Ecological Compound Advanced Formula Discovery Program

價錢：$1,787︱ 原價：$2,008

按此購買

Ecological Compound Advanced Formula Discovery Program

SISLEY Advent Calendar X Luke Edward Hall

價錢：$5,198.5︱ 原價：$5,841

按此購買

SISLEY Advent Calendar X Luke Edward Hall

Black Rose Skin Infusion Cream Discovery Program

價錢：$1,478.9︱ 原價：$1,661

按此購買

Black Rose Skin Infusion Cream Discovery Program

更多護膚必買推薦：Aesop／Le Labo

大家非常喜愛的 Aesop、Le Labo 也有 89 折優惠，日常罕有減價就是最佳入貨時機。近年少見減價的 Aesop Geranium Leaf Duet 身體護理套裝折後 $901.6，而 Le Labo 的 Santal 33 潤膚乳液折後 $511.8 已有交易，比門市更抵買。

AESOP Geranium Leaf Body Balm 500ml

價錢：$649.7︱ 原價：$730

按此購買

AESOP Geranium Leaf Body Balm 500ml

AESOP Geranium Leaf Duet

價錢：$901.6︱ 原價：$1,013

按此購買

AESOP Geranium Leaf Duet

LE LABO Santal 33 Hand And Body Lotion 237ml

價錢：$511.8︱ 原價：$575

按此購買

LE LABO Santal 33 Hand And Body Lotion 237ml

LE LABO Hinoki Body Cream 250ml

價錢：$405.9︱ 原價：$456

按此購買

LE LABO Hinoki Body Cream 250ml

更多彩妝必買推薦：Charlotte Tilbury／Armani Beauty／Yves Saint Laurent

Charlotte Tilbury 與 Tom Ford 近年大受歡迎，其中 Charlotte Tilbury 的倒數月曆折後超級抵買，一套 12 件迷你產品只需 $1,421 已有交易，必要入手。Armani Beauty 日常罕有減價，大熱胭脂液、唇彩訂價已比香港平，折後更是破底價值得搜購。

CHARLOTTE TILBURY Charlotte's Beauty Treasure Chest

價錢：$1,418︱ 原價：$1,597

按此購買

CHARLOTTE TILBURY Charlotte's Beauty Treasure Chest

Hollywood Instant Look in a Palette - Pretty, Glowing Beauty

價錢：$471︱ 原價：$529

按此購買

Hollywood Instant Look in a Palette - Pretty, Glowing Beauty

ARMANI BEAUTY Luminous Silk Cheek Tint

價錢：$300.8︱ 原價：$338

按此購買

ARMANI BEAUTY Luminous Silk Cheek Tint

ARMANI BEAUTY Prisma Glass

價錢：$259.9︱ 原價：$292

按此購買

ARMANI BEAUTY Prisma Glass

最後就是 YSL Beaute 了！零負評提亮胭脂液、四色眼影、豐盈唇彩全部有折，日常太貴不忍下手的話，千萬別錯過減價機會，一次入手打造最閃亮動人的派對彩妝吧！

YVES SAINT LAURENT Couture Mini Clutch

價錢：$413.8︱ 原價：$465

按此購買

YVES SAINT LAURENT Couture Mini Clutch

Make Me Blush Liquid Blush

價錢：$275.9︱ 原價：$310

按此購買

Make Me Blush Liquid Blush

Plumping Lip Oil Gloss

價錢：308.8︱ 原價：$347

按此購買

Plumping Lip Oil Gloss

