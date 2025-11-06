Harvey Nichols雙11額外勁減11% ！Aesop、La Mer護膚套裝低至$608／YSL粉紫胭脂液$275有交易｜雙11優惠2025

專訪陳曉華 「認愛」郭晉安分享夫妻模式
Harvey Nichols 雙11勁減出爐！Harvey Nichols 精選美妝產品勁減 89 折，勁減品牌包括貴婦護膚 La Mer、Sisley 與奢華美妝 YSL Beaute 、Tom Ford、 Armani Beauty 等，近年大熱的 Charlotte Tilbury、Aesop 亦有折扣，絕對要大手入貨，先搶先得！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報
Harvey Nichols 雙11勁減詳情
．結帳時輸入優惠碼「SINGLESDAYHNCUR」，即享指定美妝品牌89折優惠。
Harvey Nichols 雙11勁減推薦1）La Mer
貴婦護膚天花板 La Mer 罕有勁減！多款佳節護膚套裝享 89 折後超級抵買，迷你護手霜及護唇霜套裝折後只需 $608.8 ，派對送禮自用皆宜！轉季必備再生活膚精華油、精華面霜套裝折後只需 $1,340，比官網平 $300，就是全年最抵入手時機。
LA MER The Minis de la Mer Collection
價錢：$608.8︱
原價：$684
LA MER The Glowing Indulgence Collection
價錢：$1340.3︱
原價：$1,506
LA MER The Night & Day Duet
價錢：$2386︱
原價：$2,692
LA MER The Lifting & Moisturizing Collection
價錢：$2436.8︱
原價：$2,738
Harvey Nichols 雙11勁減推薦2）Sisley
貴婦品牌 Sisley 同樣極少減價，日常更少見有優惠套裝，Harvey Nichols 多款 Sisley 護膚套裝有 89 折優惠，入手真的要趁早。一套 4 件全效抗皺系列折後 $3,452 即有交易，官網單是一盒活膚再生駐顏霜已叫價 $3,800，新手入門必要搶購！
Sisleÿa L'Intégral Anti-Âge Discovery Program
價錢：$3,453︱
原價：$3,879
超人氣升級版全能乳液同樣有套裝發售，一套 4 件折後 $1,787 有交易，官網單是一支 125 ml 的升級版全能乳液已叫價 $1,950，減價後性價比超高，即使計運費後依然節省不少！
Ecological Compound Advanced Formula Discovery Program
價錢：$1,787︱
原價：$2,008
SISLEY Advent Calendar X Luke Edward Hall
價錢：$5,198.5︱
原價：$5,841
Black Rose Skin Infusion Cream Discovery Program
價錢：$1,478.9︱
原價：$1,661
更多護膚必買推薦：Aesop／Le Labo
大家非常喜愛的 Aesop、Le Labo 也有 89 折優惠，日常罕有減價就是最佳入貨時機。近年少見減價的 Aesop Geranium Leaf Duet 身體護理套裝折後 $901.6，而 Le Labo 的 Santal 33 潤膚乳液折後 $511.8 已有交易，比門市更抵買。
AESOP Geranium Leaf Body Balm 500ml
價錢：$649.7︱
原價：$730
AESOP Geranium Leaf Duet
價錢：$901.6︱
原價：$1,013
LE LABO Santal 33 Hand And Body Lotion 237ml
價錢：$511.8︱
原價：$575
LE LABO Hinoki Body Cream 250ml
價錢：$405.9︱
原價：$456
更多彩妝必買推薦：Charlotte Tilbury／Armani Beauty／Yves Saint Laurent
Charlotte Tilbury 與 Tom Ford 近年大受歡迎，其中 Charlotte Tilbury 的倒數月曆折後超級抵買，一套 12 件迷你產品只需 $1,421 已有交易，必要入手。Armani Beauty 日常罕有減價，大熱胭脂液、唇彩訂價已比香港平，折後更是破底價值得搜購。
CHARLOTTE TILBURY Charlotte's Beauty Treasure Chest
價錢：$1,418︱
原價：$1,597
Hollywood Instant Look in a Palette - Pretty, Glowing Beauty
價錢：$471︱
原價：$529
ARMANI BEAUTY Luminous Silk Cheek Tint
價錢：$300.8︱
原價：$338
ARMANI BEAUTY Prisma Glass
價錢：$259.9︱
原價：$292
最後就是 YSL Beaute 了！零負評提亮胭脂液、四色眼影、豐盈唇彩全部有折，日常太貴不忍下手的話，千萬別錯過減價機會，一次入手打造最閃亮動人的派對彩妝吧！
YVES SAINT LAURENT Couture Mini Clutch
價錢：$413.8︱
原價：$465
Make Me Blush Liquid Blush
價錢：$275.9︱
原價：$310
Plumping Lip Oil Gloss
價錢：308.8︱
原價：$347
