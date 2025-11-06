焦點

專訪陳曉華　 「認愛」郭晉安分享夫妻模式

Harvey Nichols雙11額外勁減11% ！Aesop、La Mer護膚套裝低至$608／YSL粉紫胭脂液$275有交易｜雙11優惠2025

Harvey Nichols 雙11勁減出爐！Harvey Nichols 精選美妝產品勁減 89 折，勁減品牌包括貴婦護膚 La Mer、Sisley 與奢華美妝 YSL Beaute 、Tom Ford、 Armani Beauty 等，近年大熱的 Charlotte Tilbury、Aesop 亦有折扣，絕對要大手入貨，先搶先得！

👉雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠

👉雙11著數大放送：美食、時裝、旅遊、科技優惠推薦大合集

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報

Harvey Nichols 雙11勁減詳情

．結帳時輸入優惠碼「SINGLESDAYHNCUR」，即享指定美妝品牌89折優惠。

按此登入 Harvey Nichols 美妝減價專頁

Harvey Nichols 雙11勁減推薦1）La Mer

貴婦護膚天花板 La Mer 罕有勁減！多款佳節護膚套裝享 89 折後超級抵買，迷你護手霜及護唇霜套裝折後只需 $608.8 ，派對送禮自用皆宜！轉季必備再生活膚精華油、精華面霜套裝折後只需 $1,340，比官網平 $300，就是全年最抵入手時機。

LA MER The Minis de la Mer Collection

價錢：$608.8︱原價：$684

按此購買

LA MER The Minis de la Mer Collection
LA MER The Minis de la Mer Collection

LA MER The Glowing Indulgence Collection

價錢：$1340.3︱原價：$1,506

按此購買

LA MER The Glowing Indulgence Collection
LA MER The Glowing Indulgence Collection

LA MER The Night & Day Duet

價錢：$2386︱原價：$2,692

按此購買

LA MER The Night &amp; Day Duet
LA MER The Night & Day Duet

LA MER The Lifting & Moisturizing Collection

價錢：$2436.8︱原價：$2,738

按此購買

LA MER The Lifting &amp; Moisturizing Collection
LA MER The Lifting & Moisturizing Collection

Harvey Nichols 雙11勁減推薦2）Sisley

貴婦品牌 Sisley 同樣極少減價，日常更少見有優惠套裝，Harvey Nichols 多款 Sisley 護膚套裝有 89 折優惠，入手真的要趁早。一套 4 件全效抗皺系列折後 $3,452 即有交易，官網單是一盒活膚再生駐顏霜已叫價 $3,800，新手入門必要搶購！

Sisleÿa L'Intégral Anti-Âge Discovery Program

價錢：$3,453︱原價：$3,879

按此購買

Sisleÿa L'Intégral Anti-Âge Discovery Program
Sisleÿa L'Intégral Anti-Âge Discovery Program

超人氣升級版全能乳液同樣有套裝發售，一套 4 件折後 $1,787 有交易，官網單是一支 125 ml 的升級版全能乳液已叫價 $1,950，減價後性價比超高，即使計運費後依然節省不少！

Ecological Compound Advanced Formula Discovery Program

價錢：$1,787︱原價：$2,008

按此購買

Ecological Compound Advanced Formula Discovery Program
Ecological Compound Advanced Formula Discovery Program

SISLEY Advent Calendar X Luke Edward Hall

價錢：$5,198.5︱原價：$5,841

按此購買

SISLEY Advent Calendar X Luke Edward Hall
SISLEY Advent Calendar X Luke Edward Hall

Black Rose Skin Infusion Cream Discovery Program

價錢：$1,478.9︱原價：$1,661

按此購買

Black Rose Skin Infusion Cream Discovery Program
Black Rose Skin Infusion Cream Discovery Program

更多護膚必買推薦：Aesop／Le Labo

大家非常喜愛的 Aesop、Le Labo 也有 89 折優惠，日常罕有減價就是最佳入貨時機。近年少見減價的 Aesop Geranium Leaf Duet 身體護理套裝折後 $901.6，而 Le Labo 的 Santal 33 潤膚乳液折後 $511.8 已有交易，比門市更抵買。

AESOP Geranium Leaf Body Balm 500ml

價錢：$649.7︱原價：$730

按此購買

AESOP Geranium Leaf Body Balm 500ml
AESOP Geranium Leaf Body Balm 500ml

AESOP Geranium Leaf Duet

價錢：$901.6︱原價：$1,013

按此購買

AESOP Geranium Leaf Duet
AESOP Geranium Leaf Duet

LE LABO Santal 33 Hand And Body Lotion 237ml

價錢：$511.8︱原價：$575

按此購買

LE LABO Santal 33 Hand And Body Lotion 237ml
LE LABO Santal 33 Hand And Body Lotion 237ml

LE LABO Hinoki Body Cream 250ml

價錢：$405.9︱原價：$456

按此購買

LE LABO Hinoki Body Cream 250ml
LE LABO Hinoki Body Cream 250ml

更多彩妝必買推薦：Charlotte Tilbury／Armani Beauty／Yves Saint Laurent

Charlotte Tilbury 與 Tom Ford 近年大受歡迎，其中 Charlotte Tilbury 的倒數月曆折後超級抵買，一套 12 件迷你產品只需 $1,421 已有交易，必要入手。Armani Beauty 日常罕有減價，大熱胭脂液、唇彩訂價已比香港平，折後更是破底價值得搜購。

CHARLOTTE TILBURY Charlotte's Beauty Treasure Chest

價錢：$1,418︱原價：$1,597

按此購買

CHARLOTTE TILBURY Charlotte's Beauty Treasure Chest
CHARLOTTE TILBURY Charlotte's Beauty Treasure Chest

Hollywood Instant Look in a Palette - Pretty, Glowing Beauty

價錢：$471︱原價：$529

按此購買

Hollywood Instant Look in a Palette - Pretty, Glowing Beauty
Hollywood Instant Look in a Palette - Pretty, Glowing Beauty

ARMANI BEAUTY Luminous Silk Cheek Tint

價錢：$300.8︱原價：$338

按此購買

ARMANI BEAUTY Luminous Silk Cheek Tint
ARMANI BEAUTY Luminous Silk Cheek Tint

ARMANI BEAUTY Prisma Glass

價錢：$259.9︱原價：$292

按此購買

ARMANI BEAUTY Prisma Glass
ARMANI BEAUTY Prisma Glass

最後就是 YSL Beaute 了！零負評提亮胭脂液、四色眼影、豐盈唇彩全部有折，日常太貴不忍下手的話，千萬別錯過減價機會，一次入手打造最閃亮動人的派對彩妝吧！

YVES SAINT LAURENT Couture Mini Clutch

價錢：$413.8︱原價：$465

按此購買

YVES SAINT LAURENT Couture Mini Clutch
YVES SAINT LAURENT Couture Mini Clutch

Make Me Blush Liquid Blush

價錢：$275.9︱原價：$310

按此購買

Make Me Blush Liquid Blush
Make Me Blush Liquid Blush

Plumping Lip Oil Gloss

價錢：308.8︱原價：$347

按此購買

Plumping Lip Oil Gloss
Plumping Lip Oil Gloss

相關文章：雙11優惠2025｜淘寶、京東以外網購優惠大合集！名牌/美妝/日用品最抵折扣攻略

雙11優惠推薦：

雙11優惠2025｜SK-II限時低至半價！皇牌神仙水平近$1,200／人氣面膜官網價6折

雙11優惠2025｜FRESH人氣紅茶精華比官網平近$200、潤色護唇膏多色選擇低至$1XX

雙11優惠2025｜Sasa莎莎網店推雙11早鳥優惠限時12折起！Le Labo香水官網價83折／Byredo不用$900

