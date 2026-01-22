Harvey Nichols X 成哲：《永恆綻放》藝術展 走進一場關於愛與成長的藝術對話

中國當代藝術家成哲筆下那位療癒人心的「小女孩」，以全新系列《永恆綻放》，帶觀者走進一段關於親情、成長與希望的故事。不只是一場藝術展，也是品牌與藝術攜手，把美學放進日常生活的一次暖心示範。

《永恆綻放》藝術展由 Harvey Nichols 聯同香港畫廊「一地藝術」共同策劃，以成哲最新創作為主軸，集中呈現他筆下「小女孩」角色的多幅畫作。 展覽於 2026 年 1 月 22 日至 2 月 4 日期間，在金鐘太古廣場 Harvey Nichols 太古廣場店展出，讓上班族與周末逛街的路人，都能輕鬆走進這個充滿溫度的藝術角落。​

成哲是活躍於國際藝術界的當代中國藝術家，畢業於北京中央美術學院，目前定居山東青島，創作深受個人生活經驗與世界局勢啟發。 他標誌性的「小女孩」角色，靈感來自對女兒的日常觀察與情感投射，作品以細膩筆觸與明亮卻溫柔的色彩，呈現出一種看似簡單卻情感深厚的畫面語言。​

在《永恆綻放》中，「小女孩」像是一位溫柔的敘事者，帶領觀者穿越不同場景，從好奇、嬉笑，到靜默與思索，將父女之間的片刻凝結成一幅幅視覺日記。 畫面在天真與成長、柔軟與力量之間找到平衡，邀請觀者重新思考：在變動的世界裡，什麼才是內心真正想守護的東西。​

展覽主題：把親情與希望畫成一束「永恆綻放」的花

《永恆綻放》不只是作品系列的名稱，也是整個展覽想傳遞的核心意象——那些看似尋常的親子互動、生活小事，經過時間累積，會像花一樣，在記憶裡悄悄盛放。 成哲以柔和筆觸與詩意配色，把情感化成一種可視的「溫度」，畫面中常見的童年場景與靜謐氛圍，讓人聯想到自己曾經擁有、或正在經歷的親情片段。​

對 Harvey Nichols 來說，這次合作亦延續品牌一貫主張：時尚不僅存在於衣飾，更體現在生活態度與審美選擇，藝術是其中不可或缺的一部分。 把展覽帶進高級時尚百貨，讓藝術不再只出現在白盒子畫廊，而是走進日常動線，令更多人可以自然地與作品相遇、與情感產生共鳴。





【 Harvey Nichols X 成哲 ： 《 永恆綻放 》 藝術展 】

日期： 2026 年1月22日至2月4日

時間： 11:00AM – 8:00PM

地址：HARVEY NICHOLS 太古廣場店 (香港金鐘金鐘道88號2樓)