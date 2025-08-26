天文台料低壓區本週中入南海
Hasselblad X2D II 100C 降臨：AFC-C 自動對焦、5 軸 10 級防震、端到端 HDR
售價 US$7,399。
Hasselblad 剛剛發布了 1 億畫素中幅新機 X2D II 100C，相比前代各個方面都有了明顯改進。新機增加了可精準檢測動態對象並穩定追焦的 AF-C 連續對焦功能，在 AF-S 模式下，感光器的 425 個相位對焦區域也能配合 LiDAR 帶來更出色的對焦表現，甚至可以實現 3fps 連拍。與此同時，這款裝置還具備 5 軸 10 級防震機能。廠方表示其拍攝遠景時的防震效能達到了 X2D 100C 的 8 倍，就算沒有腳架也能進行長曝光拍攝。
X2D II 100C 的 100MP 背照式 CMOS 支援 16 位色深，原生感光度低至 ISO 50，動態範圍達到 15.3 級。它還是首款支援端到端 HDR 功能的中片幅產品，可以機內直出 HDR HEIF 或 Ultra HDR JPEG 格式的照片，並在峰值亮度 1,400 尼特的 3.6 吋 OLED 觸控螢幕上直接呈現。這片螢幕可以雙向翻轉（上 90 度下 43 度），而且能向外拉出，這樣在上翻時取景便不會被 EVF 遮擋。
X2D II 100C 的機身是由鋁合金打造，含電池重量 840g，內建 1TB SSD 並配有 CFexpress Type B 卡插槽。利用配套的 Phocus Mobile 2 app，你可在 iPhone、iPad 上快速編輯 HDR 照片，第一時間感受 Hasselblad 自然色彩。另外新機配備了 3,400mAh 電池，CIPA 續航力為 327 張，可透過 USB-C 充電。
Hasselblad X2D II 100C 單機的售價為 US$7,399，比上一代便宜不少，定價也比競品 Fuji GFX100 II 略低。在推出新相機的同時，廠方也帶來了一款等效 28-76mm 的 XCD 2,8-4/35-100E 鏡頭，其價格為 US$4,599。
