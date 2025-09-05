Haus Nowhere首爾逛街新地標有多強？看活動嘉賓名單就知道：許光漢、邊佑錫，連「精靈女王」Tilda Swinton也來了

Haus Nowhere首爾逛街新地標有多強？看活動嘉賓名單就知道：許光漢、邊佑錫，連「精靈女王」 Tilda Swinton 也來了

韓國首爾聖水洞的新地標 HAUS NOWHERE 將於 9 月 6 日正式開幕！繼汝矣島現代百貨後，聖水洞迎來了 14 層樓高的購物天堂，齊集大家最愛的潮牌 Gentle Monster、 TAMBURINS、NUDAKE， Gentle Monster 的總部更設於此，即將訪韓的話又多一個必到打卡景點了！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

開幕日眾星雲集 Tilda Swinton驚喜現身

Gentle Monster 代言人 Tilda Swinton驚喜現身；Stray Kids成員Felix一身全白造型出席開幕活動帥慘了！(GETTY)

TKA Twigs、Hunter Schafer亦有出席開幕活動，穿搭極具個人風格！(GETTY)

aespa Karina、許光漢亦有出席開幕活動，陣容超級強大。(GETTY)

HAUS NOWHERE開幕日眾星雲集，除了有 aespa 成員 Karina、 Stray Kids 成員 Felix、《背著善宰跑》男主角邊佑錫、坂口健太郎、許光漢外，更有 Gentle Monster 的最新代言人 Tilda Swinton，另外 Hunter Schafer 與 FKA Twigs 亦驚喜現身，華麗陣容十分強勁！

HAUS NOWHERE 為何讓人非逛不可？

HAUS NOWHERE 由 Gentle Monster 母公司 IICOMBINED 打造，結合零售、藝術及創意理念，打造沉浸式潮流購物空間。14層未來主義前衛大樓由建築事務所 System Lab 創建，背後理念及主題為「未來零售」 “The Future Returned” ，整座大樓細節感滿滿，每個角落亦是最強打卡點！

每個樓層亦有獨特的主題，包括與藝術家合作的空間及各式潮流門市，品牌包括 Gentle Monster、Tamburins、Atissu、Nuflaat、Nudake Teahouse 等，二樓更是 Gentle Monster的專屬樓層。值得一提的時，Gentle Monster 企下的生活用品品牌 Nuflaat 首次設門市，潮人必收近日爆紅的「紅指甲」杯子。一次滿足打卡、藝文、購物、飲食等願望，而且遇見韓國明星的機會率超高呢！

HAUS NOWHERE Seoul

地址：433, Ttukseom-ro, Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea

SCULPTOR韓國潮牌爆紅，權恩妃「水彈女王」紅白格仔衫就是這牌！Jennie、Karina...女團幾乎人手一件

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

韓韶禧IG曬「豹紋手袋」要搶購了！原來是韓國小眾品牌SAMO ONDOH出品？同牌必入爆款單品推薦在此

壞男孩認證「失憶T」是什麼來頭？想買都買唔到，憑一句Slogan的黃色Tee，征服伯賢、然竣、珉奎韓國偶像圈

Gentle Monster家族韓國帽飾品牌「ATiiSSU」強勢登場，Stray Kids Felix、邊佑錫親身示範帥氣穿搭