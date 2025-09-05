熱氣球節・一文整合｜主辦方創辦人疑涉美斯風波
Haus Nowhere首爾逛街新地標有多強？看活動嘉賓名單就知道：許光漢、邊佑錫，連「精靈女王」Tilda Swinton也來了
韓國首爾聖水洞的新地標 HAUS NOWHERE 將於 9 月 6 日正式開幕！繼汝矣島現代百貨後，聖水洞迎來了 14 層樓高的購物天堂，齊集大家最愛的潮牌 Gentle Monster、 TAMBURINS、NUDAKE， Gentle Monster 的總部更設於此，即將訪韓的話又多一個必到打卡景點了！
開幕日眾星雲集 Tilda Swinton驚喜現身
HAUS NOWHERE開幕日眾星雲集，除了有 aespa 成員 Karina、 Stray Kids 成員 Felix、《背著善宰跑》男主角邊佑錫、坂口健太郎、許光漢外，更有 Gentle Monster 的最新代言人 Tilda Swinton，另外 Hunter Schafer 與 FKA Twigs 亦驚喜現身，華麗陣容十分強勁！
HAUS NOWHERE 為何讓人非逛不可？
HAUS NOWHERE 由 Gentle Monster 母公司 IICOMBINED 打造，結合零售、藝術及創意理念，打造沉浸式潮流購物空間。14層未來主義前衛大樓由建築事務所 System Lab 創建，背後理念及主題為「未來零售」 “The Future Returned” ，整座大樓細節感滿滿，每個角落亦是最強打卡點！
每個樓層亦有獨特的主題，包括與藝術家合作的空間及各式潮流門市，品牌包括 Gentle Monster、Tamburins、Atissu、Nuflaat、Nudake Teahouse 等，二樓更是 Gentle Monster的專屬樓層。值得一提的時，Gentle Monster 企下的生活用品品牌 Nuflaat 首次設門市，潮人必收近日爆紅的「紅指甲」杯子。一次滿足打卡、藝文、購物、飲食等願望，而且遇見韓國明星的機會率超高呢！
HAUS NOWHERE Seoul
地址：433, Ttukseom-ro, Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea
