HBO 新系列《歡迎來到德里》引發討論

近年來，好萊塢改編史蒂芬·金（Stephen King）作品的速度可謂驚人，儘管過去幾年內部份電影及劇集未能重現早期經典的恐怖魅力，例如《克莉絲汀》（Carrie）、《玉米田的小孩》（Children of the Corn）及《撒冷的巷子》（’Salem’s Lot）。不過，也有一些如《查克的生活》（The Life of Chuck）及《長途步行》（The Long Walk）等作品獲得好評，讓觀眾再次體會到金的故事在合適的導演手中能夠展現的強大力量。

這波金的改編熱潮始於華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）最近推出的《小丑回魂》（It）系列，成功地使這個關於孩子們與古怪怪物對抗的經典故事重現新意。HBO 新的《小丑回魂：德里歡迎你》（It: Welcome to Derry）前傳系列也顯示出潛力，深入探索小丑潘尼懷斯（Pennywise）的過去，或許能對這部作品的內容進行引人入勝的擴展。然而，該劇在呈現德里的歷史時，卻大多數重複了原作的情節，且製作預算較低，使得整體效果顯得有些寒酸，缺乏恐怖感。

如果《德里歡迎你》的故事更具吸引力，表演更為出色，或是恐怖場面真正能夠引起驚嚇，這可能不會是一個大問題。但該劇最令人擔憂的是，殺人小丑現身並進行其惡行的時間過長。

故事設定在《小丑回魂》事件發生的幾十年前，聚焦於虛構的緬因州小鎮德里，正值民權運動的高峰期。在1962年，德里對於以白人為主的居民來說，生活簡單而安靜。核家庭是常態，沒有人會去質疑為何附近新設了一個秘密的軍事基地。

儘管德里的原住民早已被驅逐，但白人居民卻容易自我安慰地認為鎮上並不存在種族歧視，因為當地放映師漢克·格羅根（Hank Grogan）是一位黑人。許多德里居民也容易忘記這些年來有多少孩子在神秘和無法解釋的情況下失踪。

然而，當一名小男孩在某晚離開電影院後神秘失踪時，德里的人們迅速將罪責歸咎於漢克，並假設……

