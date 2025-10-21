HBO Max 第三年連續上調訂閱費用

HBO Max 再次調整收費，這次所有訂閱者都將面臨價格上漲，正值母公司正將一切資產上架出售。HBO Max 在 2023 年初率先調整價格，隨後雖然重新品牌命名，但價格仍在不斷上漲，此次是繼去年的廣告免付方案調整後的新一輪漲價。

根據 Variety 的報導，使用基本廣告方案的訂閱者，每月價格將上漲 $1，年費則上漲 $10，使得價格分別達到 $10.99 / 約 HK$ 85.56 和 $109.99 / 約 HK$ 858.56。標準無廣告訂閱的價格也將從每月 $16.99 上升至 $18.49，年費則從 $169.99 調整至 $184.99。高級訂閱（支援 4K 串流）的價格將從 $20.99 上調至 $22.99，每年由 $169.99 漲至 $184.99。

廣告 廣告

此外，Disney Plus、Hulu 和 HBO Max 的綜合套餐價格也有所上漲，帶廣告的套餐每月上漲 $3，從 $16.99 調整至 $19.99，幾乎無廣告的訂閱價格則從 $29.99 上漲至 $32.99。

HBO Max 的首席執行官 David Zaslav 在上個月的一次活動中曾表示，該服務的價格「遠低於市場」。根據《好萊塢報導》，他在 Goldman Sachs Communacopia 和科技大會上指出：「我們相信自己的產品質量，這一點在我們的電影、電視製作和串流服務中都是真實的，這讓我們有機會提高價格。」

這次的新價格已於今日開始對新客戶生效，現有訂閱者則於 11 月 20 日起生效。

推薦閱讀