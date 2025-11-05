HDBank九個月營利5.62億美元 擬派發30%股息及紅股回饋

越南胡志明市 - Media OutReach Newswire - 2025年11月5日 - 胡志明市發展股份商業銀行 (HDBank，股份代號 HDB) 公佈 2025 年前九個月之合併稅前盈利，金額為 14.8 萬億越南盾 (相當於 5 億 6240 萬美元)，按年增長17%。





客戶在胡志明市的 HDBank 分行辦理交易



HDBank 的盈利能力持續領先同業，權益回報率達 25.2%，資產回報率為 2.1%，反映其高效營運及穩健財政基礎。



截至 2025 年 9 月 30 日，HDBank 總資產增至 782 萬億越南盾 (折合 197 億美元)，年初至今增長 12.1%。信貸增幅達 22.6%，主要集中於優先領域及基本商業活動。不良貸款比率為 1.97%，而根據《巴塞爾協議 II》的資本充足率達 15%，屬行業前列。



受惠於業務多元化及數碼轉型，HDBank 於期內錄得非利息收入大幅上升至 5.37 萬億越南盾 (約 2.04 億美元)，按年增長 178.6%。數碼渠道交易量上升 47%，佔整體零售交易比例達 94%，進一步壓低成本對收入比至 25.7%，為業內最低之一。HDBank 目前服務超過 2,000 萬名客戶。



HDBank 旗下子公司及聯營機構亦表現強勁。HD SAISON 錄得盈利達 1.1 萬億越南盾 (約 4,180 萬美元)，權益回報率為 24.4%，穩居消費金融市場領先地位。HD 證券盈利為 6140 億越南盾 (約 2,330 萬美元)，按年增長 30%；而 Vikki Bank 亦於啟動交易七個月後成功轉虧為盈，成功吸引超過 130 萬名新客戶，並首創「Vikki Café」模式，開創新一代銀行服務體驗。



HDBank 擬向股東提案於 2025 年派發總額達 30% 的股息與紅股，當中包括 25% 送股及 5% 紅股，以體現對股東穩定且具吸引力的回報承諾。



隨着越南第 69 號法令修訂落實，該行外資持股上限正式上調至 49%，有助進一步吸引海外資金，並提升股份流通性。



於越共中央總書記蘇林 (Tô Lâm) 正式訪英期間，倫敦證券交易所與 HDBank 展開有關合作備忘錄的磋商，旨在推動潛在上市、國際資本籌集，並拓展全球投資者網絡。



HDBank 憑藉其卓越的盈利實力、穩定而具吸引力的派息政策，以及聚焦數碼轉型與國際接軌的明確戰略，已全面奠定持續雙位數增長的基礎，穩坐越南最具競爭力及盈利能力銀行之列。



Hashtag: #HDBank



發佈者對本公告的內容承擔全部責任



新聞稿由客戶提供

