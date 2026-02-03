HDBank憑藉穩健資本錄得亮麗盈利表現 ，並迎來新一輪增長週期

越南胡志明市 - Media OutReach Newswire - 2026 年 2 月 3 日 - 胡志明市發展股份商業銀行 (HDBank，股份代號：HDB) 公布 2025 年業績，稅前盈利突破 21.3 兆越南盾 (約 8.205 億美元)，按年上升 27.4%，超越預期目標。





HDBank 於 2025 年交出穩健業績，盈利上升 27.4%



HDBank 在盈利表現及各項核心指標方面，仍穩居銀行業前列，充分展現其穩健且永續的增長實力。



於 2025 年第四季，該行單季盈利突破 6.5 兆越南盾 (約 2.503 億美元)，較 2024 年同期勁升 60%。



截至 2025 年底，HDBank 的綜合總資產達 931 兆越南盾 (約 358 億美元)，按年增長 33.5%；總資金動員達 832 兆越南盾 (約 320 億美元)，其中客戶存款增長 28.2%。



未償還貸款總額增至 588 兆越南盾 (約 226 億美元)，年增長 34.3%，貸款重點集中於風險水平合理且具備長遠增長潛力的行業，包括中小企業、供應鏈、生產與營運、出口及綠色項目。此策略使該銀行能在兼顧風險管理的同時維持高速增長。



HDBank 年內總營運收入增長 25.4%，達 42.7 兆越南盾 (約 16 億美元)，主要受非利息收入強勁增長所帶動，該項收入按年上升 2.5 倍，佔總收入的 18.6%。



股本回報率達 25.3%，位列業界前列；資產回報率則為 2.1%。年內，HDBank 發放股票股息及紅股，總比例接近 30%，再次展現其對股東的堅定承諾。



不良貸款比率維持在低水平的 1.66%。根據《巴塞爾協議二》標準計算，資本充足率高達 16.7%，在業界中名列前茅，為未來信貸擴張與業務規模提升提供充裕緩衝，無需承受即時增資壓力。



2025 年，HDBank 完成收購東亞銀行，並正式將其轉型為新世代數碼銀行 Vikki Digital Bank，此舉象徵著 HDBank 於長遠策略中的重要里程碑。於營運首年，Vikki 錄得超過 210 萬次應用程式下載，顯示其於數碼及零售銀行業務中具備強勁增長潛力。



與此同時，HDBank 的子公司 HD SAISON 錄得盈利超過 1.39 兆越南盾 (約5,350 萬美元)，股本回報率為 22.5%。



HDBank 客戶規模已突破 2,500 萬人，其中 94% 的個人交易透過數碼渠道完成。



穆迪於 2025 年將 HDBank 的信用評級上調至越南銀行業的最高級別，進一步加強投資者對該行財務實力及長遠發展的信心。





Hashtag: #HDBank



發佈者對本公告的內容承擔全部責任



新聞稿由客戶提供

