《Heart Signal 2》李奎彬求婚 粉絲全暴動

▲戀綜《Heart Signal 2》來賓之一李奎彬（左），日前向模特兒女朋友求婚成功，將踏入人生全新階段。（圖／＠____sunmi____ IG）

[NOWnews今日新聞] 韓國戀綜《Heart Signal 2》自2018年播畢至今，其中一位來賓向女朋友求婚成功了！那就是節目中首爾大學畢業的李奎彬，2023年他宣布和模特兒女友安善美交往，經過了多年的相處後，男方正式在日前求婚成功，成為了少數參加戀綜後踏入婚姻的來賓。

《Heart Signal 2》李奎彬求婚了！女方感動答應

日前安善美透過IG曝光了自己被求婚成功的照片，寫下小作文超甜喊道：「奎彬歐巴在33歲生日當天，在我的左手第四隻手指上戴上戒指，這是也是我出生以來第一次收到100朵玫瑰花，而我也流著眼淚地答應了！」

不僅是100朵玫瑰花求婚，李奎彬還特別請吃飯的餐廳播放Ed Sheeran的求婚神曲〈Perfect〉，沒想到最後女主角因為太感動，已經完全忘記了當下的狀況，最後清醒過來才開心的答應「好！好！好！」，而小倆口也正式在男方的生日當天成功寫下了人生的下一階段。

▲李奎彬日前跟模特兒女朋友求婚成功。（圖／@____sunmi____ IG）

首爾大學學霸節目超圈粉 未婚妻身分曝光

33歲的李奎彬不只是首爾大學畢業的超級學霸，還在25歲就成功考上公務員，現在是韓國國務調整室的發言人。他在2018年登上《Heart Signal 2》，靠著帥氣長相以及高學歷擁有許多粉絲，而安善美則是模特兒，擁有超挑身材以及細長美腿，兩人在2023年曝光戀情後每次放閃都像在拍偶像劇，帥哥美女配實在是太養眼！

▲李奎彬（左）每次跟女友安善美放閃都像偶像劇劇照。（圖／＠____sunmi____ IG）

