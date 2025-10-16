Hello Kitty x H&M HOME聯名可愛魅力爆發！從睡衣到睡拖、床單，大人也愛不釋手的童趣寢具

準備好迎接可愛風暴了嗎？超人氣 IP Hello Kitty 與 H&M HOME 攜手推出全新聯名家居系列！這次的系列特別以 1974 年的經典復古造型亮相，將滿滿的甜蜜氛圍注入家中的每個空間，絕對能療癒你日常工作與生活中的疲憊時刻！

經典復古魅力：重現 1970 年代 Hello Kitty

這個聯名系列的最大亮點，在於它重現了 Hello Kitty 在 1970 年代的經典復古造型。以標誌性的藍色吊帶褲搭配紅色蝴蝶結，還原了最初的復古色調，讓整體充滿了童趣與懷舊魅力。

從寢具到睡拖：大人也愛不釋手的童趣單品

這次的 Hello Kitty x H&M HOME 聯名系列，涵蓋了豐富的家居單品，讓你可以將這份可愛力量融入生活的每個角落，系列包含了床單、枕套等寢具，讓 Hello Kitty 陪伴你進入甜甜的夢鄉。睡衣和睡拖等家居服飾，讓你即使在家，也能穿出可愛又時尚的風格。系列還會有其他家居小物，例如毛巾、收納盒等，讓你的家充滿童趣與活力。

Hello Kitty x H&M HOME 必搶單品清單

1. Printed cotton pyjamas 棉質睡衣 £17.99

印滿經典Hello Kitty圖案，材質舒適柔軟，讓Kitty陪伴你度過每個溫馨時刻。

Photo from H&M

2. Print duvet cover set 床品套裝 £24.99

以復古風格印花設計，為臥室增添溫馨氛圍，讓房間瞬間變成Hello Kitty的專屬天地。

Photo from H&M

3. Fleece dressing gown 絨毛浴袍 £19.99

採用保暖絨毛材質，觸感輕柔蓬鬆，適合沐浴後或冬日居家穿著，實用又俏皮。

4. Soft slippers軟底拖鞋 £12.99

鞋面飾有Hello Kitty頭，材質柔軟舒適又保暖，無論是在家中走動或招待客人都顯得格外可愛！

Photo from H&M

5. Appliquéd garland裝飾 £14.99

可掛在牆面或門上作為房間裝飾，隨時隨地感受Hello Kitty的可愛魅力。

Photo from H&M

目前香港區雖尚未公佈相關上市資訊，但所有 Hello Kitty 迷和家居控們，請務必持續關注 H&M HOME 官方的後續消息，不要錯過這次將經典童趣帶回家的機會！

