The Henderson全新日本餐廳花雲，櫻花下感受割烹料理魅力
位於中環The Henderson 38樓的日本餐廳花雲，以設計和匠藝為香港帶來全新割烹體驗。
作為The Henderson中Summit 38天際餐飲生活空間的重點項目，花雲由知名酒店設計團隊 HBA (Hirsch Bedner Associates) 操刀，以京都櫻花季為設計靈感，將日本料理的優雅氣質融入空間設計中，營造出既當代又富有日本美學的用餐環境。 主用餐區以櫻花為設計主題，透過白色與粉紅色光影的流動變化，營造出櫻花盛開的視覺效果。空間中加入和紙細節、天然木材和玻璃岩元素，帶來寧靜自然的氛圍，讓客人在用餐時也能感受到日本傳統美學。這種設計手法不只是視覺效果，更呼應了日本料理對季節和自然的重視，為割烹料理體驗增添了空間層次。
花雲設有24個座位，分為兩個區域。12席半圓形壽司吧讓客人可以近距離觀看主廚即席烹調，感受割烹料理「切與煮」的現場魅力。另外12席則設於私人廂房，提供更私密的用餐空間。這種開放與私密並存的設計，讓不同客人都能找到適合自己的用餐方式。
餐廳由擁有超過二十年經驗的小川賢主廚主理。小川主廚 1996 年於京都祇園名店嵐山吉兆開始料理生涯，培養出對日本傳統技藝的深厚認識。2009 年來港後，他曾於米芝蓮一星餐廳 Wagyu Kaiseki Den 工作，多年來在多間獲獎餐廳磨練廚藝，形成了自己獨特的割烹風格。「割烹」意指「切與煮」，是一種讓客人近距離欣賞主廚烹調過程的料理形式。相比懷石料理的嚴謹規範，割烹料理更著重技藝與自然之間的平衡，以較輕鬆的方式呈現日本料理精髓。
晚市以割烹料理為主，菜式包括香箱蟹茶碗蒸、清蒸鮑魚佐海帶醬、季節刺身、八寸前菜盛合等。午市則較為輕盈，包括姬松茸菊花豆腐湯、海膽鮮腐竹燉菜、香箱蟹茶碗蒸等。花雲邀請了清酒專家擔任酒匠，精選日本各地的珍稀清酒，涵蓋傳統與現代品牌，當中包括限量與稀有酒款。
隨著四季更替，花雲會定期推出時令餐單，以新鮮食材和精緻工藝呈現四季之味，讓每次到訪都有新驚喜。
