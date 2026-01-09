Hengbot Innovation 推出可訓練的 AI 機器狗 Sirius 以娛樂和學習為主旨

來自深圳的機器人初創公司 Hengbot Innovation 最近發佈了全球首款可訓練的 AI 機器人狗 Sirius，並將其定位為一款可自定義的伴侶機器人，旨在提供娛樂、學習和編程的功能。根據公司所述，Sirius 的設計旨在吸引尋求互動機器寵物的用戶，而非工業或監控用途的機器人。Hengbot 的 Eric 表示：「這款機器人狗是為娛樂、陪伴和編程而設計的」，並補充說用戶可以個性化其外觀和行為。他表示：「用戶可以輕鬆自定義用戶界面、角色和動作。」

Sirius 的一大特點在於其專有軟件平台所提供的控制程度。Eric 說：「我們的 Creator Studio 是我們自己開發的軟件，這使其與其他產品不同。」用戶可以通過該平台自定義幾乎所有功能，這也是為何我們稱其為可訓練的原因。

Creator Studio 允許用戶設計新行為、調整現有動作及修改機器人的個性，無需深厚的機器人技術知識。Hengbot 將 Sirius 定位為消費產品和入門級編程平台，吸引對機器人和 AI 互動感興趣的人士。

硬件同樣在機器人的能力中扮演關鍵角色。Eric 指出：「機器人最具創新性的部分之一就是馬達。」他表示，市場上許多機器狗的運動不夠靈活，而他們的機器狗因專利馬達設計能夠更自然地移動。每個馬達設計支持複雜的運動模式，「每個馬達有三個自由度，整個機器人有 14 個自由度，這使它能夠執行各種動作。」

這些機械特徵使 Sirius 能夠執行逼真的動作，而這在較低成本的消費機器狗中通常受到限制。Hengbot 強調，Sirius 的主要用途仍然是非工業性的。Eric 表示：「主要的使用案例是娛樂和陪伴。」用戶可以指揮機器人執行如握手、坐下或執行預定的把戲等動作。

他補充說：「用戶也可以自定義這些動作。」該公司最近完成了其首個重大商業里程碑，「我們剛剛結束了 Kickstarter 活動，現在正在準備向支持者交付。」在履行義務後，Sirius 將進入直接面向消費者的銷售階段。「之後，它將在我們的網站上出售。」

Hengbot 確認，Sirius 將於今年晚些時候正式上市。Eric 表示：「這款產品將在今年上市，這是我們公司的首款產品。」展望未來，該初創公司計劃擴展到多種機器人形態。「未來，我們計劃設計更多類型的機器人。」這表明該公司在消費機器人領域的更大雄心。

