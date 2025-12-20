「Hermès平替環保袋」超火紅！Ball & Chain以外，日本女生搶著用LA COUSETTE

超紅的Ball & Chain刺繡環保袋雖可愛俏皮，卻也面臨「人手一個」的撞包困擾！若您正在尋找新選擇，不妨關注近期在日本女生間人氣飆升的「Hermès平替」小眾品牌LA COUSETTE！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

廣告 廣告

品牌「LA COUSETTE（ラクゼット）」名稱靈感來自法語「頂針、裁縫箱、針織」，傳達了對縫製工藝的極致追求。其包款設計融合經典與優雅，運用布料包邊與精緻車線打造結構美感，同時選用帆布、中棉等輕盈舒適材質，無論上班或日常休閒時刻都能派上用場。

品牌明星商品「SCARF / New Classical Eco Bag」將圍巾圖案以精湛刺繡工藝融入袋身，遠看如真絲巾纏繞提把，近看則呈現立體藝術畫般的精緻細節。更因優雅外型更被譽為「Hermès平替」，難怪成為不少日本女生的新寵！

LA COUSETTE環保袋跳脫傳統「買菜包」的刻板印象，以輕量化設計與撞色細節展現時尚感。可折疊設計兼顧實用性與便攜性，隨袋附贈的精美圓形禮盒包裝，自用送禮都一樣很OK！

多種尺寸選擇更能滿足不同場合需求，無論搭配西裝展現法式優雅，或配上牛仔褲營造休閒風格都完美適配！

CORTIS趙雨凡同款Vivienne Westwood土星耳環爆紅！這顆經典西太后土星，如何獲得Gen Z歡心？

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

Jung Kook成為CHANEL Beauty大使，好期待購買這位新任「人間香奈兒」同款香水

3步學識！i-dle、TWICE、IVE韓國女團都在拍的「拎帽跑跑人」熱潮，跟上年輕人影相拍片節奏

ZARA聯手LVMH Prize得主！近60款新品，日本設計師大月壯士重現80年代日本泡沫經濟美學