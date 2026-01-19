曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
「Hermès版叉燒」、大寶冰室，從Threads爆紅貼文看「羊群心理」：人都會被潮流「牽著鼻子走」？｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
城中熱話之一的元朗大寶冰室，這家食店突然爆紅，引來無數人排隊朝聖。表面上看，這似乎只是一場美食熱潮，但若深入剖析，我們會發現其中隱藏著有趣的心理機制，例如「羊群心理」（herd mentality）。
今天，讓我們以這件事為切入點，輕鬆探討一下這種現象如何影響我們的思維和情緒，並分享如何透過催眠治療來尋找內在平衡。請注意，這不是對任何人的評判，只是一場中立的自我反思之旅——畢竟，我們每個人偶爾都會被潮流「牽著鼻子走」，不是嗎？
什麼是羊群心理？
首先，讓我們來理解一下什麼是羊群心理。這是一種常見的社會心理現象，指個人在群體影響下，傾向於跟隨大多數人的行為，而非依賴個人判斷。想像一下，一群羊看到領頭羊跳過一條小河流，其他羊也會紛紛效仿，即使那條河並不存在。這在人類社會中也很普遍：當我們看到社交媒體上滿是某家食店的打卡照，或朋友圈裡人人討論時，我們的大腦會自動產生一種「安全感」，覺得「大家都去，應該不會錯」。以大寶冰室為例，這家店原本只是元朗的街坊食店，卻因某一位食客光顧後，在Threads平台上留言而迅速走紅。突然間，長龍排隊成為常態，人們不惜花時間等待一頓飯。這背後，可能正是羊群心理在作祟：我們不一定是真正渴望那裡的食物，而是被周遭的熱鬧氛圍「感染」，害怕自己錯過了什麼「大事」。
為何熱潮持續？好奇還是跟風？
有趣的是，即使那位食客的造訪已成往事，為何仍有這麼多人慕名而來？這或許可以從兩個角度來看：一方面是純粹的好奇心。好奇是人類的本能，它驅使我們探索新事物，像是孩子看到閃亮的玩具般興奮。去大寶冰室試一試，或許只是想親身體驗那份「名人效應」，滿足內心的探險慾。另一方面，則可能是跟風的心理作祟，尤其在快節奏的都市生活中，我們常常擔心「跟不上潮流，就會被淘汰」。這就是所謂的FOMO（Fear Of Missing Out，害怕錯過），是一種現代人的常見焦慮。想想看，當朋友圈滿是打卡照時，你是否會隱隱覺得「不去的話，會不會顯得自己out了」？這種感覺並非壞事，它能推動社會互動，但若過度，便可能讓我們忽略個人真實需求。從身心靈角度來說，這反映了我們內心的不安全感——我們總是向外尋求認可來填補內在的空虛。
為何大家都點肉餅，而非招牌蕃茄湯？
另一個有趣的觀察點，是食客的選擇偏好。據聞，大寶冰室最出名的菜式是蕃茄湯，卻有九成以上的人主要去吃肉餅。這背後，又是羊群心理的另一面鏡子。或許是因為社交媒體上肉餅的照片更吸睛、更易分享，又或是大家看到別人點肉餅，便下意識跟隨，覺得那是「標準選擇」。這讓我想起一個幽默的比喻：就像去派對，本來想喝果汁，但看到大家都拿啤酒，便自動伸手去拿——結果發現，自己其實不愛喝酒。這種從眾行為，能帶來短暫的歸屬感，但長遠來看，可能讓我們錯過真正適合自己的東西。從心理現象來分析，這也涉及「錨定效應」（anchoring effect），即我們容易被第一個看到的資訊或大多數人的選擇「錨定」，從而影響決策。
羊群心理會否影響情緒與日常生活？
當然，羊群心理並非全然負面。它能促進社區凝聚，例如讓大家透過共同體驗（如排隊吃飯）建立連結，帶來快樂的共享時刻。但若過度隨波逐流，確實可能影響我们的情緒和日常生活。例如，它可能加劇壓力：當我們強迫自己跟風，卻發現並不享受時，內心會產生挫敗或焦慮；或者在追求潮流的過程中，忽略了個人休息和反思時間，導致情緒失衡。從身心靈視角來看，這就像能量流動被阻塞，我們的「內在聲音」被外在噪音蓋過了。
催眠治療如何幫助我們找回平衡？
幸好，透過催眠治療，我們可以有效處理這些問題。催眠不是魔法，而是引導大腦進入放鬆狀態，重啟程式化思維模式。例如，在治療中，我會帶領個案視覺化一個「獨立島嶼」，讓他們練習聆聽內心真實需求，減輕FOMO帶來的壓力。透過重複的正面肯定（如「我選擇適合自己的路」），個案能增強自信，學會在群體中保持個人界線。許多人經歷過後，反饋說他們變得更能享受生活，而非再輕易被潮流牽制——這過程充滿溫柔與自癒的力量。
讓我們以一個真誠的反思作結：大寶冰室的熱潮，或許只是生活中的一面小鏡子，提醒我們在追逐熱門事物的同時，别忘了停下來問問自己：「這真的是我想要的嗎？」羊群心理是人類的本能，但透過覺察和工具如催眠，我們能轉化它為成長的助力。下次當你看到長龍時，不妨微笑地想：或許，這就是一場集體的「心靈派對」。如果你正為類似情緒困擾，歡迎探索內在世界——畢竟，真實的滿足，從來都來自心底，而非跟風。
==========
Yahoo Style 專欄《心靈治療「為你娘」》by Winnie
作者簡介：Winnie一位註冊催眠治療師，並擁有超過8年直覺塔羅經驗的專業人士，自2017年開始踏足身心靈領域。作為一位心靈治療師，Winnie 擅長以關懷和個人化的方式，透過不同的工具和催眠治療技巧，幫助人療癒心靈。
專欄頁：《心靈治療「為你娘」》
==========
