港片告急？電影金像獎入圍有危機
Hermès出塔羅牌？把奢華工藝變成占卜語言，不只是一副塔羅牌更是一件藝術品
一向以頂級工藝與奢華手袋聞名的 Hermès，竟然也將觸角伸向了神秘的塔羅牌世界！品牌最新推出的 H Tissage 塔羅牌組一出場就話題十足，全套 78 張、法國製造、銀色滾邊，手感同視覺都好有儀式感，絕對不是普通「占卜小道具」 這般簡單。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
作為生活美學的延伸，這次 Hermès 所推出的 H Tissage 塔羅牌組，既可作為占卜工具，亦可作為書桌與玄關的陳列物件，將品牌工藝語言落在可觸、可讀、可玩的日常片刻。
買 Hermès 好多時都會考慮「配貨」，就會留意品牌推出手袋以外的家品、小飾物等，這次的塔羅牌，「小體積、高辨識、強故事性」，也許會成為很理想的「補位品」吧，而且是一款很精緻的 Hermès 藝術品。
對於占卜迷、設計控更不用說，有美感又實用，是不是很想去入手一副呢？不好意思，價值新加坡幣 300（港幣 1,819）的塔羅牌已經賣光光，不過港幣 $1,560 的啤牌還是有的，也是有特別的愛馬仕花紋，會考慮入手嗎？
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
ASICS「蕾絲波鞋」要爆紅！聯名SHUSHU/TONG極優美設計，「千金波鞋」就是這對了
Givenchy「女神鞋」是這對芭蕾舞鞋！張柏芝、容祖兒、阿Sa示範如何穿出高級感
其他人也在看
聖誕倒數月曆2025｜24折買ASOS Advent Calendar！$1,089入手26件美妝護膚產品：Charlotte Tilbury光影筆、ELEMIS睡眠晚霜
聖誕倒數月曆2025陸續登場！別以為全部Advent Calendar都要數千元一盒，其實不少品牌一千元左右就已經可以入手，而且產品亦都相當高質！率先為大家介紹每年都被秒掃的ASOS Advent Calendar，其網購平台每年都會推出自家聖誕倒數月曆，今年26件禮物只需$1,089就買到，價錢經濟又實惠，當中包括秋冬必備的L'Occitane Cherry Blossom護手霜、Lainege有色潤唇膏、Charlotte Tilbury光影筆，以及香港官網熱賣到缺貨的ELEMIS超能量滋養睡眠晚霜等，其中更有不少是Full Size上陣，非常划算！趁現在有貨就快手落單，買來做聖誕禮物或自用都很吸引！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年9月優惠低至2折/香港免運費/免費退貨/必逛品牌教學
講到Net-A-Porter購物的吸引之處，除了貨款又新又齊之外，不少產品的定價更比香港市面平少少，皆因產品會以歐洲當地的價格上架，所以遇上折扣時就更抵上加抵！最近Net-A-Porter減價區低至2折，Yahoo購物專員推介入手Brunello Cucinelli Tote Bag低至半價、JOSEPH黑色長裙低至2折、ISABEL MARANT打結設計皮帶只是$826！不過部分減價產品數量不多，事不宜遲，即睇Net-A-Porter網購教學，為大家整合Net-A-Porter Promo Code、Net-A-Porter優惠碼、免運費詳情與退貨教學。Yahoo Style HK ・ 23 小時前
【優品360】任何購物加$19換珍殿紅燒鮑魚4隻裝（即日起至18/09）
優品360有「一買即換」優惠，即日起至9月18日，任何購物可以優惠價換優品360產品，如加$10換YBC Levain 芝士夾心餅16件裝、加$18換純甄原味啜啜乳酪200克x4件裝、加$19換珍殿紅燒鮑魚4隻裝200克、加$28換麥維他朱古力橙餅2件、$75換福斯蒂諾酒莊V珍藏級紅酒750毫升。YAHOO著數 ・ 1 天前
【7-11】D197貓山王榴槤新地 限時$10 (17/09起）
7-11 D197貓山王榴槤新地以馬來西亞D197貓山王榴槤製成，升級配方令榴槤味更加濃郁，新地幼滑口感，啖啖都係雙重震撼，而家限時優惠價$10就食到一杯！YAHOO著數 ・ 16 小時前
施政報告2025｜放寬寵物入餐廳！30年禁令終結 過去曾有寵物友善餐廳違法被罰停業7天
香港狗主期待多年的「寵物入餐廳」願望終於實現！寵物入餐廳在國外很平常，但根據現行香港法例《食物業規例》是限制寵物進入餐廳的。根據政府統計處數據，全港有超過24萬住戶飼養貓狗，佔總住戶的9.4%，反映寵物經濟的巨大潛力，不過這條法例卻讓不少毛孩主人在外出用餐時感到不便。好消息是，剛剛發佈的《行政長官2025年施政報告》宣佈即將放寬限制，容許食肆申請牌照，讓狗狗進入餐廳，結束長達30年的寵物狗入餐廳禁令。Yahoo Food ・ 16 小時前
Amazon優惠｜Samsung T7 便攜 SSD 近底價，HK$1,780 入手 1,050MB/s 隨身 4TB 存儲
數據儲存需求越來越大，想找便宜但高品質的 SSD？Samsung T7 便攜 SSD 正以 Amazon 上以接近歷史低價的價格促銷，4TB 型號現在只要 US$230 即可入手。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon 海外代購、代運攻略 2025
對於持續關注 Yahoo Tech 的讀者們，時常也會看到我們帶來不少 Amazon 的減價、折扣優惠，很多都是已經編輯千挑萬選，能夠一鍵免費送貨到門前的商品。然而間中也有不少大額折扣或是特殊商品都會有地區限制，這時候只需要借助代購、代運服務，就可以順利買得心頭好了！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
【屈臣氏】買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99 額外88折+送$20電子現金券（只限16/09）
屈臣氏星期二醒醒你，今個星期二有一連串優惠，易賞錢App 會員買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99更有額外88折，再送$20屈臣氏電子現金券！同時，本週限時屈臣氏毛孔潔淨泥膜 100克 $148/2件、屈臣氏棉柔細緻面紙(旅行裝) 5包裝X110張買1送1、NATURALS BY WATSONS 摩洛哥堅果潤唇膏 $21.9/件、屈臣氏奧米加-3深海魚油1000毫克200粒 $139/件！YAHOO著數 ・ 1 天前
48歲謝安琪「飽滿蘋果肌」樣子仍像少女！兩孩靚媽的保養大法：每天2.5公升室溫水起跳
謝安琪日前宣布開世界巡迴演唱會，入行20年的Kay，首次在馬來西亞開個唱。演唱會海報上，穿著藍色露肩裙裝的Kay，一如以往如女神般示人。海報一發布後隨即引起熱話，老公張繼聰更轉載到Threads分享指：「希望唔使食炒價……」幽默地支持老婆。Yahoo Style HK ・ 1 天前
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面
《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。Fortune Insight ・ 16 小時前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 1 天前
聯儲局減息0.25厘 料今年再減半厘
美國聯邦儲備局決定減息0.25厘，聯邦基金利率降至4厘至4.25厘之間。Yahoo財經 ・ 5 小時前
娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」
日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間講到陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
《港樓》傳政府擬「拆牆鬆綁」加快發展北都 不排除「直接批地」
行政長官李家超明日(17日)將發表新一份《施政報告》，消息指，其中重點是加快發展北都，政府會「拆牆鬆綁」，精簡規劃及行政等流程，便利產業進駐。AASTOCKS ・ 1 天前
Jennie同款Stanley水杯聯名亮相！讓BLINKS更愛飲水，還附上水豚卡比巴拉吊飾
BLACKPINK四位都是「帶貨女王」，近期密密推出聯名的有這位「Jennie女王」，早前才見她成為Ray-Ban代言、與Beats聯名的紅色耳機都上架了，現在手上拿著的Stanley水杯都出聯名，而且還附上她最愛的水豚君吊飾，讓一眾BLINKS都要愛上飲水了！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
「美誠月餅」殺到北美？多款「香港月餅」應市 售價僅美心四分之一
中秋臨近，北美驚現多款標榜「香港製造」月餅，卻是港人聞所未的品牌，疑涉「洗產地」引發爭議。Yahoo財經 ・ 22 小時前
傳中資遭禁買英偉達AI晶片 黃仁勳：失望
根據《CNBC》報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周三 (17 日) 表示，對於媒體報導中國禁止企業採購其人工智慧 (AI) 晶片感到「失望」。鉅亨網 ・ 10 小時前
沉寂數年重新出山 馬雲吹響「讓阿里巴巴再次偉大」號角
在中國整頓科技行業的幾年間，阿里巴巴集團內部留言板裡涌動著「MAGA」（讓阿里巴巴再次偉大）的雄心壯志。為實現這一抱負，該公司如今正在動用其最有力的武器之一：創始人馬雲。Bloomberg ・ 1 天前
胡‧說樓市｜《施政報告》前新盤大戰! 逾6,000伙供應蓄勢待發!
萬眾期待的《施政報告》發表在即，市場正觀望政府會否為樓市帶來利好措施，但一眾發展商早已磨拳擦掌，準備在報告公布後，立即推售旗下全新項目，一場新盤大戰蓄勢待發。Yahoo 地產 ・ 1 天前
《施政報告》港府擬發行更多人民幣債券 研究以人民幣支付政府開支
行政長官李家超指，香港是全球最大離岸人民幣業務樞紐，為增加本港離岸人民幣市場的流動性和全球輻射能力，金管局將利用與人民銀行的貨幣互換協議，設立新的「人民幣業務資金安排」，向企業提供貿易、日常營運、資本支出所需且年期較長的人民幣融資，支持實體經濟使用人民幣，並持續探討更多元化的跨境資金獲取渠道，為市場提供穩定且成本較低的人民幣資金。金管局亦會研究推動人民幣與區內本幣在港進行更便利的外匯報價與交易。AASTOCKS ・ 19 小時前