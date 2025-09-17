Hermès出塔羅牌？把奢華工藝變成占卜語言，不只是一副塔羅牌更是一件藝術品

一向以頂級工藝與奢華手袋聞名的 Hermès，竟然也將觸角伸向了神秘的塔羅牌世界！品牌最新推出的 H Tissage 塔羅牌組一出場就話題十足，全套 78 張、法國製造、銀色滾邊，手感同視覺都好有儀式感，絕對不是普通「占卜小道具」 這般簡單。

（官方圖片）

作為生活美學的延伸，這次 Hermès 所推出的 H Tissage 塔羅牌組，既可作為占卜工具，亦可作為書桌與玄關的陳列物件，將品牌工藝語言落在可觸、可讀、可玩的日常片刻。

（官方圖片）

買 Hermès 好多時都會考慮「配貨」，就會留意品牌推出手袋以外的家品、小飾物等，這次的塔羅牌，「小體積、高辨識、強故事性」，也許會成為很理想的「補位品」吧，而且是一款很精緻的 Hermès 藝術品。

（官方圖片）

（官方圖片）

對於占卜迷、設計控更不用說，有美感又實用，是不是很想去入手一副呢？不好意思，價值新加坡幣 300（港幣 1,819）的塔羅牌已經賣光光，不過港幣 $1,560 的啤牌還是有的，也是有特別的愛馬仕花紋，會考慮入手嗎？

