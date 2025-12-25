Hermès愛馬仕新手袋又有爆款來襲！Garden系列加入編織元素，兩款新作是你的夢幻手袋嗎？

Hermès 近期推出悄悄推出了兩款新袋，其中加入編織元素的 Garden 系列新作備受關注，另一款 Faubourg Express 包則以極簡設計亮相，兩者各有亮點，即看哪款能成為你的心頭好？​

Néo Garden Voyage 41 Bredies

Neo Garden 23 Bredies Bag，定價 US$7,300（約為 58,000港元）。包款選用 Togo 小牛皮製作，這種皮革經過反覆敲打工藝處理，能凸顯天然紋理，呈現啞光質感，表面帶有不規則的圓形顆粒，紋路與皺褶清晰可見。​觸感上質地柔軟，隨著使用時間增長會變得更順滑。

Neo Garden 23 Bredies Bag

包款搭配按扣開合，配備手提手柄，內裡同樣採用 Togo 小牛皮，結構簡潔，可直接手提攜帶。

Neo Garden 23 Bredies Bag

另一款 Néo Garden Voyage 41 Bredies 屬於旅行袋款式，定價US$9,800（約為 76,250港元）。這款包結合軍用帆布、Togo 小牛皮、Négonda 小牛皮與 Swift 小牛皮四種材質，同樣配備按扣，內部設有拉鏈暗袋，可以手提也能肩背，且容量十足，相當實用。​

Néo Garden Voyage 41 Bredies

同步推出的還有 Faubourg Express Bag 定價 83,400 港元。這款包的設計靈感源自旅行袋輪廓，包款的金屬鎖扣設計借鑒了 Plume 包與經典 Quirus 款式的精緻機械結構，極簡外觀與挺身輪廓，為追求低調的人提供了不同於經典款的選擇。

Faubourg Express Bag

Faubourg Express Bag

