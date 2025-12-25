焦點

聖誕假期門診、私家醫院24小時門診列表

Hermès愛馬仕新手袋又有爆款來襲！Garden系列加入編織元素，兩款新作是你的夢幻手袋嗎？

Hermès愛馬仕新手袋又有爆款來襲！Garden系列加入編織元素，兩款新作是你的夢幻手袋嗎？
Hermès愛馬仕新手袋又有爆款來襲！Garden系列加入編織元素，兩款新作是你的夢幻手袋嗎？

Hermès 近期推出悄悄推出了兩款新袋，其中加入編織元素的 Garden 系列新作備受關注，另一款 Faubourg Express 包則以極簡設計亮相，兩者各有亮點，即看哪款能成為你的心頭好？​

Néo Garden Voyage 41 Bredies
Néo Garden Voyage 41 Bredies

Neo Garden 23 Bredies Bag，定價 US$7,300（約為 58,000港元）。包款選用 Togo 小牛皮製作，這種皮革經過反覆敲打工藝處理，能凸顯天然紋理，呈現啞光質感，表面帶有不規則的圓形顆粒，紋路與皺褶清晰可見。​觸感上質地柔軟，隨著使用時間增長會變得更順滑。

Neo Garden 23 Bredies Bag
Neo Garden 23 Bredies Bag

包款搭配按扣開合，配備手提手柄，內裡同樣採用 Togo 小牛皮，結構簡潔，可直接手提攜帶。

Neo Garden 23 Bredies Bag
Neo Garden 23 Bredies Bag

另一款 Néo Garden Voyage 41 Bredies 屬於旅行袋款式，定價US$9,800（約為 76,250港元）。這款包結合軍用帆布、Togo 小牛皮、Négonda 小牛皮與 Swift 小牛皮四種材質，同樣配備按扣，內部設有拉鏈暗袋，可以手提也能肩背，且容量十足，相當實用。​

Néo Garden Voyage 41 Bredies
Néo Garden Voyage 41 Bredies

同步推出的還有 Faubourg Express Bag 定價 83,400 港元。這款包的設計靈感源自旅行袋輪廓，包款的金屬鎖扣設計借鑒了 Plume 包與經典 Quirus 款式的精緻機械結構，極簡外觀與挺身輪廓，為追求低調的人提供了不同於經典款的選擇。

Faubourg Express Bag
Faubourg Express Bag
Faubourg Express Bag
Faubourg Express Bag

相關文章：Kendall同款編織手袋竟不是BV？The Row Lilou手袋令質感控直接淪陷

Kendall同款編織手袋竟不是BV？The Row Lilou手袋令質感控直接淪陷
Kendall同款編織手袋竟不是BV？The Row Lilou手袋令質感控直接淪陷

