Hermès愛馬仕本命馬年來了！新款馬首馬蹄頸鏈耳環首飾亮相

隨著馬年將近，Hermès 推出以駿馬為主題的飾品系列，將品牌深厚的馬術傳統，轉化為適合日常佩戴的時尚單品，成為時尚愛好者的重點關注對象！

Tonnerre necklace, small model

Tonnerre 系列：亮眼馬頭造型

Tonnerre necklace, small model

如果你喜歡用飾品為造型注入鮮明焦點，可以留意 Tonnerre 系列！系列以簡約流暢的馬頭側影為標誌，採用漆面金屬製作，線條俐落且用色鮮明。

Tonnerre earrings, small model

系列的設計精巧簡約又百搭，不論是耳環還是長頸鏈，單獨佩戴就能立刻提亮一套簡約的素色毛衣或襯衫造型，輕鬆成為視覺重心。

Jockette 系列：低調馬蹄鐵設計

Jockette necklace, small model

若你偏愛低調、富有質感的裝飾，Jockette 系列會是不錯的選擇。

Jockette earrings, small model

這個系列以馬蹄鐵為核心設計，透過金屬與皮革的結合，重新演繹經典的馬術元素，精緻柔美中帶點中性氛圍。

Jockette ring, large model

這些單品不僅是應景的馬年之選，更是能融入每日穿搭的實用配飾。無論是選擇亮眼的Tonnerre還是低調的Jockette，都能為你的日常造型悄悄添上好運寓意！

